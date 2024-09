ททท. ผนึก ทรู เฟ้นหาร้าน “ทรูชวนชิม” ร้านเด็ดเมืองราชบุรี พร้อมแจกเน็ตฟรี 5GB

กล่าวว่า จังหวัดราชบุรีเป็นหนึ่งในต้นแบบเมืองน่าเที่ยว ที่ ททท.มุ่งเน้นสนับสนุนตามนโยบายกระจายนักท่องเที่ยวจากเมืองหลักสู่เมืองน่าเที่ยวในทุกภูมิภาค เพื่อสร้างสามารถสร้างเม็ดเงินและกระจายรายได้จากการท่องเที่ยว ส่งเสริมเศรษฐกิจท้องถิ่น โดยมี “Must Taste” เป็นหนึ่งในแนวคิด “5 Must Do In Thailand” ใช้เสน่ห์ไทยด้านอาหารเป็นตัวดึงดูดนักท่องเที่ยวให้ออกตามรอย โดยเชื่อว่าร้านที่ได้รับประกาศนียบัตร “ทรูชวนชิม” จะทำให้ทั้งนักท่องเที่ยวและคนท้องถิ่นมีส่วนสนับสนุนกันเองได้ง่ายๆต้องไปเยือนอันซีนภูผาแรด มุมลับสุดอาร์ตแห่งราชบุรี เติมพลังบุญในประเพณีถ่อแพตักบาตร ซึมซับวัฒนธรรมและอาหารโบราณของชาวกะเหรี่ยง ณ ตลาดโอ๊ะป่อย และไม่พลาดเช็กอินอุทยานหินที่งดงามที่สุดในภาคตะวันตก ณ อุทยานแห่งชาติหินเขางู ตลอดจนแวะอร่อยกับร้านทรูชวนชิม อาทิ ครัวตะนาวศรี และโคโรฟิวด์ ซึ่งเป็นสถานที่ต้องแวะแชะแชร์ และเป็นพิกัดเด็ดเน็ตฟรี 5GB อีกด้วย ไม่เพียงเท่านี้ ยังมีสิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าทรูและดีแทค ณ ร้านที่ร่วมรายการอีกด้วย ทำให้มาเที่ยวได้บ่อย กินของอร่อย มีส่วนลด แถมเน็ตฟรีกล่าวว่า “ทรู คอร์ปอเรชั่น สานต่อโครงการ “ทรูทั่วไทย” ร่วมขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทย ดึงจุดแข็ง ของทีมทรูในพื้นที่ที่รู้ Insight เข้าใจลูกค้า และรู้จักร้านอาหารในแต่ละพื้นที่ทั่วทุกจังหวัดของไทยอย่างลึกซึ้ง ร่วมกับ ททท. เดินหน้าค้นหาร้านเด็ดเสริมความมั่นใจได้ว่าที่ได้รับการคัดเลือก เป็นร้านที่มีคุณภาพ พร้อมเติมเต็มความสุขผ่านเครือข่ายสัญญาณทรูทั่วไทย เร็ว แรงไม่สะดุด ชัวร์ทุกพื้นที่ ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์นักท่องเที่ยวยุคดิจิทัลอย่างครบครัน สำหรับลูกค้าทรูและดีแทคที่เดินทางมาท่องเที่ยวจังหวัดราชบุรี สามารถตามรอยร้านทรูชวนชิมตามพิกัดที่แนะนำ นอกจากจะได้รับความอิ่ม อร่อยแล้ว ยังจะได้รับเน็ต ฟรี 5GB ไว้ใช้นาน 3 วัน รับสิทธิ์ได้ทุกเดือน ให้ได้ใช้ ชม ชิม และแชร์สถานที่ท่องเที่ยวสุด unseen ของจังหวัดราชบุรี พร้อมกันนี้ยังเตรียมลงพื้นที่ขยายสู่กิจกรรม อิ่มฟรี 16 ร้านทรูชวนชิม 16 จังหวัดเมืองรอง เมืองน่าเที่ยว อีกด้วย”ทั้งนี้โครงการเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันนี้จนถึงเดือนมีนาคม 2568 โดยการคัดเลือกร้าน “ทรูชวนชิม” 55 จังหวัด ในพื้นที่เมืองหลักและเมืองน่าเที่ยว แบ่งเป็น พื้นที่เมืองหลัก 17 จังหวัดได้แก่ กรุงเทพมหานคร พระนครศรีอยุธยา นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร นครปฐม ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง สระบุรี เชียงใหม่ ขอนแก่น นครราชสีมา สุราษฎร์ธานี สงขลา และภูเก็ต และพื้นที่เมืองน่าเที่ยว 38 จังหวัด อาทิ เชียงราย ลำพูน สุโขทัย พิษณุโลก พิจิตร กาแพงเพชร เพชรบูรณ์ นครสวรรค์ บุรีรัมย์ อุบลราชธานี ราชบุรี สมุทรสงคราม นครนายก นครศรีธรรมราช ตรัง และ สตูลเพียงตามรอย “ทรูชวนชิม” และ “ทรูชวนเที่ยว” ใน 16 จังหวัดเมืองรอง รับเน็ตฟรี เน็ต 5GB นาน 3 วัน ทุกเดือน- กำแพงเพชร, เชียงราย, นครสวรรค์, พิจิตร, พิษณุโลก, เพชรบูรณ์, ลำพูน, สุโขทัย- บุรีรัมย์, อุบลราชธานี- นครนายก- ราชบุรี, สมุทรสงคราม- ตรัง, สตูล, นครศรีธรรมราชดูข้อมูลทั้งสถานที่ท่องเที่ยว ร้านที่ได้รับทรูชวนชิม และรับสิทธิพิเศษ ส่วนลดจากร้านที่ร่วมรายการ ผ่านแอปทรูไอดี และดีแทคแอป (ดาวน์โหลดและอัปเดตแอปให้เป็นเวอร์ชันล่าสุด) รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก https://ttid.co/OiLl/TrueGuide หรือสอบถามข้อมูลท่องเที่ยวทั่วไทย โทร. 1672 Travel Buddy