เปิดตัว "เมืองน่าเที่ยว" ชวนเที่ยวเมืองรองช่วงโลว์ ซีซัน พร้อมลดหย่อนภาษีสูงสุด 15,000 บาท

รัฐบาลเดินหน้ากระตุ้นท่องเที่ยวช่วงโลว์ ซีซัน จัดงานเปิดตัว "เมืองน่าเที่ยว” ในวันที่ 8-9 มิ.ย.67 ณ จริงใจมาร์เก็ต จ.เชียงใหม่ โดยมี นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงานในวันที่ 8 มิ.ย.67รัฐบาลเดินหน้ากระตุ้นท่องเที่ยวช่วงโลว์ ซีซัน ออกมาตรการลดหย่อนภาษีกระตุ้นการท่องเที่ยวเมืองน่าเที่ยวในช่วงโลว์ ซีซัน โดยบุคคลธรรมดาสามารถนำค่าที่พักใน 55 เมืองน่าเที่ยวหรือเมืองรอง หักเป็นค่าใช้จ่ายได้ตามจริงไม่เกิน 15,000 บาท และนิติบุคคลสามารถนำค่าใช้จ่ายการจัดอบรมสัมมนาในเมืองน่าเที่ยว หักเป็นรายจ่ายได้ 2 เท่า ตั้งแต่ 1 พ.ค.-30 พ.ย.67 เพื่อเพิ่มแรงส่งกระตุ้นให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยว เปลี่ยนให้ทุกฤดูกาลเป็นไฮซีซั่นของการท่องเที่ยวไทย ซึ่งจะนำไปสู่การสร้างรายได้ระดับฐานรากอย่างยั่งยืนนอกจากนี้รัฐบาล โดย กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ได้จัดงาน "เปิดตัวเมืองน่าเที่ยว” ในวันที่ 8-9 มิถุนายน 2567 ณ จริงใจมาร์เก็ต จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงานในวันที่ 8 มิ.ย.67งานเมืองน่าเที่ยวจัดผ่านแนวคิด 5 Must Do in Thailand ยกเสน่ห์ไทยของเมืองน่าเที่ยว 5 ภูมิภาคมาให้ผู้ร่วมงานได้สัมผัสอย่างใกล้ชิดภายในบริเวณงานมีการออกแบบ Landmark จุดถ่ายรูปเช็คอินที่ประตูสู่เมืองน่าเที่ยวและประตูสิงห์คู่ พร้อมตกแต่งบรรยากาศภายในงานด้วยอัตลักษณ์ของแต่ละภูมิภาคในประเทศไทย และโซนจัดแสดง 5 Must Do in Thailand ได้แก่Must Eat : ยกความอร่อยเด็ดจากร้านอาหารชื่อดัง 5 ภูมิภาค มาเสิร์ฟภายในงานMust See : เพลิดเพลินวัฒนธรรมการแสดงศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 5 ภาคMust Seek : ค้นหามุมมองใหม่ที่แตกต่างกับแหล่งท่องเที่ยว unseen ใน Route เส้นทางเมืองน่าเที่ยว 5 ภูมิภาคMust Buy : หัตถกรรมล้ำค่าน่าซื้อฝาก นำเสนอสินค้าและหัตถกรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของ 5 ภูมิภาคMust Beat : ปักหมุดสุดยอดกีฬาท้าทายกายใจกับบิ๊กอีเวนต์ในพื้นที้เมืองน่าเที่ยวทั่วประเทศนอกจากนี้ยังมี นิทรรศการนำเสนอข้อมูลแนวคิดตามนโยบายของรัฐบาลและจัดแสดงแบบจำลองสัญลักษณ์ของแต่ละภูมิภาค อาทิ เรือกอแระ หุ่นกระติ๊บ มวยโบราณ พร้อมชวนผู้ร่วมงานร่วมสนุกรับโชคด้วยเกม “แยก แลก โชค” นำขยะไปแยกตามประเภทอย่างถูกต้องเพื่อแลกรับรางวัลพิเศษจาก ททท.