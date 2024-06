นายกฯ ประกาศ ต่อไปนี้ “ไม่มีเมืองรอง” ทุกเมืองของไทยต้องเป็น “เมืองน่าเที่ยว”

ทุกเมืองต้องเป็น ‘เมืองน่าเที่ยว’ ไม่มีคำว่า เมืองรอง อีกต่อไปครับ





เรารู้ว่าประเทศไทยมีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวมากแค่ไหน รัฐบาลจึงเร่งผลักดันทั้งโครงสร้างพื้นฐาน การคมนาคม การขนส่ง สิ่งอำนวยความสะดวก ตลอดจนความพร้อมของบุคลากรด้านการท่องเที่ยว เพื่อให้ทุกพื้นที่พร้อมรองรับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาประเทศไทย เราตั้งเป้า ทุกเมืองต้องเป็น ‘เมืองน่าเที่ยว’ ซึ่งนี่คือหนึ่งในโครงการของรัฐบาลตามนโยบาย IGNITE TOURISM THAILAND ที่มุ่งผลักดันประเทศไทยสู่เป้าหมายการเป็น Tourism Hub ที่สำคัญของโลกครับ





เราจะเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวจากเมืองหลักสู่เมืองใกล้เคียง กระจายนักท่องเที่ยวและรายได้ไปสู่ภูมิภาคต่าง ๆ เช่น เส้นทาง Lanna Culture (เชียงใหม่ - ลำพูน – ลำปาง) เส้นทาง UNESCO Heritage Trail มรดกไทย มรดกโลก (สุโขทัย-กำแพงเพชร และ นครราชสีมา) เส้นทาง NAGA Legacy (นครพนม สกลนคร บึงกาฬ) ตามรอยตำนานศรัทธาพญานาค Paradise Islands (ตรัง-สตูล) หมู่เกาะแห่งอันดามันใต้ สวรรค์แห่งท้องทะเล The Wonder of Deep South (ปัตตานี-ยะลา-นราธิวาส) ใต้สุดแห่งสยาม มนต์เสน่ห์แห่งพหุวัฒนธรรม





ทั้งหมดนี้คือการนำเสนอเสน่ห์ไทย ผ่านแนวคิด 5 Must Do in Thailand คือ Must Eat : อิ่มอร่อยกับอาหารถิ่นทั่วไทย Must See : ละลานตา วัฒนธรรมไทย Must Seek : Unseen ถิ่นน่าเที่ยว Must Buy : หัตถกรรมล้ำค่าน่าซื้อฝาก และ Must Beat : สุดยอดกีฬา ท้าทายกายใจ 5 ภูมิภาคทั่วไทยนักท่องเที่ยวจะสามารถเดินทางท่องเที่ยวได้ตลอดทั้ง 365 วันเลยครับ

“เมืองหลักและเมืองน่าเที่ยว” เป็นหนึ่งในกลยุทธ์ที่รัฐบาลตั้งใจขับเคลื่อนให้เกิดขึ้น เพราะทุกเมืองมีศักยภาพ มี unseen มีวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่เป็นจุดเด่นของตนเอง สามารถนำมาใช้ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเยือนได้





ดังนั้น ต่อไปจะไม่มีคำว่า เมืองรองอีกแล้ว และผมอยากให้พัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวให้เชื่อมโยงจังหวัดน่าเที่ยวต่าง ๆ เข้าด้วยกัน เพื่อให้เกิดการกระจายนักท่องเที่ยว กระจายรายได้ และเกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจไปสู่จังหวัดต่าง ๆ ในภูมิภาคเดียวกันอย่างทั่วถึง วันนี้เรามาคิกออฟ ที่ 5 จังหวัดภาคเหนือ คือ เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง แพร่ และน่านก่อนครับ

(8 มิถุนายน 2567)เดินทางไปปฏิบัติภารกิจที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยเปิดงาน "เปิดเมืองน่าเที่ยว" 5 Must Do in Thailand ที่ตลาดจริงใจมาร์เก็ต เมื่อช่วงสายที่ผ่านมา โดยนายกรัฐมนตรีได้โพสต์ข้อความผ่านแพลตฟอร์ม X ส่วนตัว ระบุว่านอกจากนี้ นายกรัฐมนตรียังโพสต์ข้อความเสริมเกี่ยวกับการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดทางภาคเหนือ โดยระบุว่า