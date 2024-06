นายกฯเตรียมเปิดงาน “เมืองน่าเที่ยว 5 Must Do in Thailand” ที่เชียงใหม่

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ระหว่างที่นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ปฎิบัติภารกิจที่ จ.เชียงใหม่ วันที่ 8 มิ.ย.67 เวลา 10.30 น. นายกรัฐมนตรีจะเดินทางไปเป็นประธานเปิดกิจกรรม “ททท. เปิดเมืองน่าเที่ยว 5 Must Do in Thailand ที่ตลาดจริงใจมาร์เก็ต อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 8-9 มิ.ย.67 นี้โดย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ภายใต้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จัดกิจกรรมนี้ขึ้น เพื่อขับเคลื่อนนโยบาย IGNITE TOURISM THAILAND ของรัฐบาล ในการที่จะมุ่งผลักดันประเทศไทยสู่เป้าหมายการเป็น Tourism Hub ที่สำคัญของโลกโดย 1 ใน 5 กลยุทธ์ที่สำคัญในการจุดพลังการท่องเที่ยวไทย ได้แก่ เมืองหลักและเมืองน่าเที่ยว โดยจะเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวจากเมืองหลักสู่เมืองรอง นำเสนอศักยภาพและความพร้อมของสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยว ตลอดจนสร้างภาพลักษณ์ทางการท่องเที่ยวเพื่อเปลี่ยนเมืองรองสู่เมืองน่าเที่ยว พร้อมกระตุ้นให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวตลอดทั้งปี ด้วยแนวคิด 365 วัน มหัศจรรย์เมืองน่าเที่ยว สร้างกระแสการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศ เพื่อกระจายนักท่องเที่ยวไปสู่ภูมิภาคต่าง ๆ พร้อมทั้งกระจายรายได้สู่เมืองน่าเที่ยวและชุมชนท้องถิ่นสำหรับกิจกรรม “เปิดเมืองน่าเที่ยว 5 Must Do in Thailand” ที่ตลาดจริงใจมาร์เก็ตผู้เข้าร่วมงานจะได้สัมผัสประสบการณ์ท่องเที่ยวใน 55 เมืองน่าเที่ยวของ 5 ภูมิภาคทั่วประเทศไทย ผ่านแนวคิด 5 Must Do in Thailand ประกอบด้วย1.Must Eat: อิ่มอร่อย 5 ภูมิภาค และสาธิตการทำอาหารประจำถิ่น2.Must See: ละลานตาวัฒนธรรม ด้วยการแสดงศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 5 ภาค ได้แก่ ภาคเหนือ-ฟ้อนขันดอก ฟ้อนแง้น, ภาคใต้-ระบำชนไก่ โนราห์, ภาคอีสาน-เซิ้งกะลากะโป๋ เซิ้งไข่มดแดง, ภาคตะวันออก-Colorful บูรพา, ภาคกลาง-ศิลปะการต่อสู้โบราณและการแสดงดนตรีจากศิลปินที่มีชื่อเสียง ได้แก่ วันที่ 8 มิ.ย.67 เวลา 16.00-17.00 น. อ้อม รัตนัง โฟล์คซองล้านนา และเวลา 19.00-20.00 น. ซาร่า ซาโลลา ส่วนวันที่ 9 มิ.ย. เวลา 12.00-13.00 น. เดอะ เพอะ, เวลา 14.00 – 15.00 น. เบล วริศรา, และเวลา 17.00 – 18.00 น. ป๊อป ปองกูล3.Must Seek: แสวงหา unseen ถิ่นน่าเที่ยวด้วยการตั้งบูธประชาสัมพันธ์เส้นทางการท่องเที่ยว ตลอดจนสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวของเมืองน่าเที่ยวใน 5 ภูมิภาค ด้วยการให้ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวและโปรโมชั่นพิเศษต่าง ๆ4.Must Buy: หัตถกรรมล้ำค่าน่าซื้อฝาก นำเสนอสินค้าและหัตถกรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของ 5 ภูมิภาคและ 5.Must Beat: สุดยอดกีฬาท้าทายกายใจ อาทิ มวย วิ่ง จักรยาน แข่งเรือ นำเสนออีเวนต์ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเชิงกีฬาในพื้นที้เมืองน่าเที่ยวทั่วประเทศภายในบริเวณงานจะมีการออกแบบ Landmark จุดถ่ายรูปเช็คอินที่ประตูสู่เมืองน่าเที่ยวและประตูสิงห์ และตกแต่งด้วยอัตลักษณ์ประจำภูมิภาค อาทิ โคมผ้าปาเต๊ะ ธุงใยแมงมุม ปลาตะเพียนสาน การจัดเวทีการแสดงสาธิตมัดย้อมหม้อฮ่อมแพร่@บ้านมัดใจ จังหวัดแพร่ วันที่ 8 มิ.ย.67 เวลา 13.00 – 14.00 น. และสาธิตทำอาหารยำผักเชียงดา ครัวหลองข้าว วันที่ 9 มิ.ย.67เวลา 13.00 – 14.00 น. และโซนจัดแสดง 5 Must Do in Thailand เรือกอแระ หุ่นกระติ๊บ มวยโบราณ พร้อมจัดเกมแยกแลกโชค ด้วยการนำขยะไปแยกเพื่อแลกรับรางวัลสอบถามข้อมูลท่องเที่ยวเพิ่มเติมCall Center 1672IG : 1672travelbuddyTwitter : tat1672Line : @tatcontactcenter (https://bit.ly/34lbUjn)Website : www.tourismthailand.orgWebsite : www.tatcontactcenter.com