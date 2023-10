ONESIAM SuperApp โตต่อปีที่ 3 ผู้ใช้เพิ่มเท่าตัว

ONESIAM SuperApp เดินหน้าร่วมสร้างประสบการณ์ช้อปปิ้งและไลฟ์สไตล์ลูกค้า เผยยอดสมาชิกทะลุ 1.7 ล้านราย ทุบสถิติจำนวนลูกค้าเพิ่มเกิน 1 ล้านคน เติบโต 102% ใน 2 ปี คาดปีที่น 3 โตต่ออีกเท่าตัวจนเป็นกลไกสำคัญขับเคลื่อนการเติบโตของกลุ่มสยามพิวรรธน์ พร้อมส่งเสริมธุรกิจของร้านค้าและพันธมิตรจากหลายอุตสาหกรรมใน Global Ecosystemนายปานเทพย์ นิลสินธพ ประธานบริหารสายงานประสบการณ์ลูกค้า บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด กล่าวว่า ONESIAM SuperApp มีจุดยืนเป็นแอปพลิเคชันที่เสริมประสบการณ์ ให้ลูกค้าในศูนย์การค้ามีความสะดวกสบายยิ่งขึ้นและสามารถรับรู้เรื่องราวอีเวนท์ที่มีตลอด 365 วัน รวมถึงโปรโมชั่นได้ตั้งแต่ยังไม่เข้าห้าง โดยตลอด 2 ปีที่เปิดให้บริการมา แอปพลิเคชันได้เสียงตอบรับดีจากลูกค้า 1.7 ล้านราย ซึ่งเติบโตเท่าตัว ท่ามกลางพันธมิตรที่เข้าร่วมทั้งในและนอกศูนย์การค้า รวมถึงสัดส่วนการใช้ VIZ Coins ที่เปรียบเหมือนสกุลเงินดิจิทัล ที่เพิ่มขึ้นหลายเท่าตัว“สำหรับปีนี้ ตั้งแต่ต้นปี เราพยายามสร้างประสบการณ์ลูกค้าให้ดีขึ้น พยายามออกฟีเจอร์ใหม่ เช่น การเปิดให้ผู้ใช้สะสมยอดใช้จ่ายด้วยการใช้มือถือตัวเอง ถ่ายรูปใบเสร็จ ซึ่งจะได้รับ VIZ Coins ทันที เราพยายามสร้างยูสเคสที่หลากหลาย เช่นการนำ VIZ Coins มารับสิทธิ์ที่จอดรถ สำหรับไตรมาสนี้ถึงต้นปีหน้า เราจะยังมุ่งพัฒนาประสบการณ์บนแอปต่อเนื่อง ทั้งด้านการสร้างยูสเคสให้ลูกค้าสะดวกขึ้น และการเพิ่มแบรนด์ให้ช้อปออนไลน์ได้ ทำให้เป็นซูเปอร์แอป เพราะเรารวมทั้งหมดมาที่แอปนี้”นายธุชพงศ์ ชุมสาย ณ อยุธยา ผู้บริหารกลุ่มงานกลยุทธ์ประสบการณ์ลูกค้า บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด กล่าวว่าจุดยืนของ ONESIAM SuperApp คือการเป็นประตู (gateway) สู่ศูนย์การค้าในเครือสยามพิวรรธน์ทั้งหมด และมีการสร้าง Loyalty Program ที่ทำให้ได้รับข้อมูลสำคัญที่นำมาใช้พัฒนาและปรับปรุงการบริการลูกค้าเพื่อให้ได้สิ่งที่ต้องการและโดนใจในทุกมิติ“ONESIAM SuperApp จะเป็นอีกห้างในกระเป๋าลูกค้า เพราะลูกค้ายังต้องการเดิน จับของ แม้เราจะมีฟีเจอร์หลากหลายแล้ว แต่ที่ทำได้ดีและจะทำต่อคือการสร้างความต่างด้วยการขยายประสบการณ์ เราหวังให้จำนวนผู้ใช้เพิ่มขึ้นเท่าตัว ให้มีการใช้มากขึ้น อีกส่วนที่สำเร็จคือการทำออมนิชาแนล เป็น free mall visit ที่ตอบโจทย์ลูกค้าได้ตั้งแต่ก่อนจะมาที่ห้าง ซึ่งการเป็นซูเปอร์แอป จะทำให้ลูกค้าเอนจอยกับการเดินห้างได้แบบสมบูรณ์”ปัจจุบัน ONESIAM SuperApp เป็นเครื่องมือที่ทำให้สยามพิวรรธน์สามารถนำข้อมูลลูกค้ามาใช้ประโยชน์ เพื่อมอบสิทธิประโยชน์ ทั้งที่จอดรถ ช้อปปิ้ง ร้านอาหาร บริการแต่งหน้าฟรี โรงแรม และการมอบพื้นที่แถวพิเศษให้ลูกค้าไม่ต้องเข้าคิวหากต้องการแลกเงินต่างประเทศ รวมถึงสิทธิ์การเข้า Lounge งานอีเวนท์ เช่น งานเคาท์ดาวน์หรือแฟชั่นโชว์ที่จัดในศูนย์การค้าอย่างไรก็ตาม ONESIAM SuperApp นั้นให้น้ำหนักความสำคัญกับออนไลน์คอมเมิร์ซไม่น้อย โดยต้องการเป็นแพลตฟอร์มระดับโลกสำหรับสินค้ากลุ่มลักชัวรี่และเอ็กซ์คลูซีพ มุ่งให้ลูกค้าช้อปครบจบที่เดียวแบบไร้รอยต่อ ทั้งการช้อปบนออนไลน์และออฟไลน์ ซึ่งที่ผ่านมามีการเตรียมบุคลากร เพื่อขยายช่องทางให้บริการแบบพูดคุยได้ทางไลน์นายณัฐภัทร อิทธิวรานุรักษ์ ผู้บริหารกลุ่มงาน Digital Mall บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด ให้ข้อมูลว่าการช้อปปิ้งสินค้าลักชัวรี่ที่สะดวกนั้นผลักดันให้ยอดขายออนไลน์ของสยามพิวรรธน์เติบโตขึ้น 7 เท่าตัว โดยบิลใหญ่ที่สุดนั้นมีมูลค่าสูงถึง 5 ล้านบาท จุดเด่นคือการมุ่งสินค้าเอ็กซ์คลูซีฟที่นำมาจำหน่ายเป็นที่แรก และสินค้าหมดภายใน 10 นาที“การร่วมมือกับศิลปินนั้นทำให้ขายดีมากขึ้น เราทำแบบเอ็กซ์คลูซีฟมากขึ้น ยอดลูกค้าตอนนี้เติบโต 3 เท่า ยอดใช้จ่าย 15,000 บาทโดยเฉลี่ยต่อครั้ง”สถิติล่าสุดพบว่า ONESIAM SuperApp มีสมาชิกมากกว่า 1.7 ล้านราย จำนวนลูกค้าเพิ่มขึ้นมากกว่า 1 ล้านคน เติบโต 102% เทียบกับช่วงก่อนเปิดตัวในปลายปี 2564 ขณะที่จำนวน Active member เพิ่มขึ้นถึงเกือบ 2 เท่า และมียอดการใช้จ่ายเพิ่มขึ้นกว่าเท่าตัวราว 60,000 บาทต่อคน ทำให้ยอดการใช้จ่ายต่อครั้ง (per transaction) มีค่าเฉลี่ยสูง 15,000 บาทต่อครั้ง ซึ่งสูงกว่ามาตรฐานการจับจ่ายในศูนย์การค้าโดยเฉลี่ยสำหรับปี 2567 สยามพิวรรธน์ยังคงตั้งเป้าให้ ONESIAM SuperApp ช่วยยกระดับการสร้างประสบการณ์และบริการลูกค้า และสนับสนุนส่งเสริมธุรกิจของร้านค้าและพันธมิตรจากหลายอุตสาหกรรมที่ร่วมใน Global Ecosystem และด้วยฐานะการเป็นแอปพลิเคชั่นของศูนย์การค้าแห่งเดียวที่มีสกุลเงินดิจิทัล VIZ Coins สำหรับการจับจ่ายใช้สอยใน 6 ศูนย์การค้าในเครือของสยามพิวรรธน์ รวมถึงร้านค้าและพันธมิตรที่ร่วมรายการ สยามพิวรรธน์จะขยาย VIZ Coins ให้ออกไปให้ไกลกว่าธุรกิจรีเทล โดยเชื่อมโยงประสบการณ์ช้อปปิ้งทั้งโลกจริงและโลกดิจิทัลแบบไร้รอยต่อบางส่วนของการขยายประสบการณ์ช้อปปิ้งบนโลกดิจิทัล คือ การขยาย Global Ecosystem ด้วยการผนึกพลังกับ 7 พันธมิตรค้าปลีกยักษ์ใหญ่ระดับโลก ที่แสดงความเชื่อมั่นร่วม cross border privilege เชื่อมสิทธิประโยชน์เหนือระดับให้กับผู้ใช้บริการของศูนย์การค้าสู่ ONESIAM SuperApp และยังสามารถดึงดูดนักช้อปสมาชิกของพันธมิตรค้าปลีกจากประเทศต่างๆ เข้ามาจับจ่ายใช้สอยในศูนย์การค้ากลุ่มสยามพิวรรธน์ ทั้งสยามพารากอน สยามเซ็นเตอร์ สยามดิสคัฟเวอรี่ ไอคอนสยาม และสยาม พรีเมี่ยม เอาท์เล็ต กรุงเทพนอกจากนี้ยังมีการร่วมมือกับอาลีเพย์ (Alipay), คลูก (Klook) และ ทริปดอทคอม กรุ๊ป (Trip.com Group) คาดว่าจะยกระดับประสบการณ์และมอบสิทธิพิเศษ เพื่อรองรับความต้องการของนักท่องเที่ยว ชาวจีน และทั่วโลกในส่วนแผนพัฒนาในอนาคต บริษัทมีแนวโน้มนำปัญญาประดิษฐ์ (AI) มาใช้ในกระบวนการแบ่งกลุ่มหรือเซกเมนต์ลูกค้า เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการแนะนำสินค้า คาดว่าจะนำมาใช้ทั้งส่วนหน้าบ้านและหลังบ้าน เพื่อให้สามารถตอบความต้องการของลูกค้าได้ทัน และจัดอันดับความสำคัญในการนำเสนออย่างเต็มศักยภาพขณะเดียวกัน สยามพิวรรธน์กำลังอยู่ระหว่างการศึกษาด้านระบบโมเดลภาษาขนาดใหญ่หรือ LLM ซึ่งระหว่างการทำวิจัยจะมีการทดลองใช้งานในหลังบ้านก่อน เบื้องต้นวางแผนใช้เพิ่มประสิทธิภาพทีมงาน เพื่อพัฒนาฟีเจอร์ “แชตแอนด์ช้อป” ต่อไปในอนาคต.