สยาม พรีเมี่ยม ผนึก ONESIAM SuperApp มอบสิทธิพิเศษสมาชิก เน้นย้ำการเป็นผู้นำ

สยาม พรีเมี่ยม เอาท์เล็ต กรุงเทพ สร้างปรากฏการณ์ครั้งสำคัญย้ำภาพผู้นำ PREMIUM OUTLET SHOPPING DESTINATION จับมือครั้งแรกกับ ONESIAM SuperApp ในการนำเสนอประสบการณ์การช้อป ระดับพรีเมี่ยม ยกระดับการเชื่อมโลกคู่ขนานทั้งออนไลน์และออฟไลน์ พร้อมเดินหน้า Co-creation ผนึกองค์กรนวัตกรรม พันธมิตร คู่ค้า และแบรนด์ที่แข็งแกร่งจากทั่วโลก พร้อมรับสิทธิประโยชน์ได้ง่ายขึ้นด้วยการสะสมและใช้ VIZ COIN ได้ทันทีไมเคิล ถัง กรรมการผู้จัดการ บริษัท สยามพิวรรธน์ไซม่อน จำกัด กล่าวว่า “ความร่วมมือกันในครั้งนี้ มีส่วนเสริมความแข็งแกร่งของ Siam Premium Outlets Bangkok เน้นย้ำการเป็นผู้นำ Premium Outlet Shopping Destination และการเป็นศูนย์การค้าเครือสยามพิวรรธน์ โดยให้สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก VIZ พร้อมเป็น Earn & Burn Destination ของนักช้อปตัวจริง โดยสามารถสะสมและแลกเปลี่ยนคะแนน VIZ Coin เพื่อซื้อสินค้าในร้านค้าแบรนด์ดังในศูนย์การค้าในเครือสยามพิวรรธน์ ไม่ว่าจะเป็น สยามพารากอน, สยามเซ็นเตอร์, สยามดิสคัฟเวอรี่ ไอคอนสยาม ห้างสรรพสินค้าสยาม ทาคาชิมายะและ ไอซีเอส (ตรงข้ามไอคอนสยาม) รวมทั้งสามารถซื้อสินค้าผ่าน ONESIAM SuperApp โดยมีโปรโมชั่นพิเศษมากมายตลอดทั้งปี สำหรับสมาชิกบัตร VIZ ทั้ง BLACK และ TITANIUM สามารถใช้บริการ VIP Lounge ได้อีกด้วย”นายปานเทพย์ นิลสินธพ ประธานบริหารสายงานประสบการณ์ลูกค้า บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด เผยว่า “ONESIAM SuperApp เดินหน้าขยาย Ecosystem ของที่สุดแห่งประสบการณ์เหนือความคาดหมาย สู่สยาม พรีเมี่ยม เอาท์เล็ต กรุงเทพ ตอบโจทย์ทุกความต้องการของนักช้อปที่ชื่นชอบความคุ้มค่าในทุก ๆ วันกับสิทธิพิเศษ VIZ-CLUSIVE ที่ครอบคลุมแบรนด์ลักชัวรี่ และแบรนด์สปอร์ตระดับโลกไว้มากมาย เพื่อให้ทุกการช้อปยิ่งคุ้มค่ากว่าที่เคย นอกจากนี้ ONESIAM SuperApp ยังครอบคลุมฐานนักช้อปกำลังซื้อสูงไว้มากที่สุดในประเทศไทย ด้วยจำนวนพันธมิตรหลากหลายแบรนด์ สร้างสรรค์ประสบการณ์ใหม่พร้อมกับสิทธิประโยชน์ในรูปแบบที่แปลกใหม่ คุ้มค่า และเกินความคาดหมายอีกครั้ง เพื่อให้ ONESIAM SuperApp เป็น Earn & Burn Destination อันดับหนึ่งในใจนักช้อปตัวจริง”เพื่อมอบประสบการณ์ช้อปปิ้งสุดคุ้มค่า และเหนือระดับกว่าใคร สยาม พรีเมี่ยม เอาท์เล็ต กรุงเทพ (Siam Premium Outlets Bangkok) มอบสิทธิประโยชน์สำหรับสมาชิก VIZ กับแคมเปญ “VIZ-CLUSIVE ดีลดีเหนือระดับ” ช้อปสนุกพร้อมสะสมคอยน์ได้ถึง 2 เท่าจากร้านที่ร่วมรายการ พร้อมลุ้นรับบัตรที่พักโรงแรม ZENMAYA OCEANFRONT PHUKET ตั้งแต่วันนี้ – 31 ต.ค.นี้ ที่สยาม พรีเมี่ยม เอาท์เล็ต กรุงเทพสำหรับสิทธิพิเศษของแคมเปญ VIZ-Clusive Deal ดีลดีเหนือระดับ เพียงเป็นสมาชิก VIZ ที่มี ONESIAM SuperApp เมื่อใช้จ่ายที่สยาม พรีเมี่ยม เอาท์เล็ต กรุงเทพ พร้อมรับอภิสิทธิ์สุดเอ็กซ์คลูซีฟได้ถึง 4 ต่อ ดังนี้ต่อที่ 1 รับ VIZ COIN ทั้งหมด 2 เท่า จาก ร้านค้าพันธมิตร VIZ COIN ที่ร่วมรายการ• เมื่อใช้จ่ายครบทุก 2,000 บาท ที่ร้านค้าลักชัวรี่ที่ร่วมรายการ รับ VIZ Coin ทั้งหมด 2X ได้แก่ Balenciaga, Bally, BOSS, Burberry, Ferragamo, Longchamp, Versace• ทุก 1,000 บาท รับ VIZ Coin ทั้งหมด 2X ที่ร้านค้าแฟชั่น และสปอร์ตแบรนด์ ได้แก่ adidas Factory Outlet, Asics, CK Calvin Klein, Coach Outlet, Cotton On, Furla, Karl Lagerfeld, Kate Spade Outlet, Marc Jacobs, Michael Kors, Nike Unite SPO, Onitsuka Tiger, Outlet by Club21, Skechers, Swarovski, Swiss Watch, Under Armour• ทุก 200 บาท รับ VIZ Coin ทั้งหมด 2X ที่ร้าน KOI the และ Starbucksต่อที่ 2 ใช้ VIZ COIN แลกรับส่วนลดที่ร้านค้า และร้านอาหารที่ร่วมรายการนอกจากนี้ยังสามารถใช้ VIZ Coin แลกรับส่วนลดสำหรับชำระยอดใช้จ่ายในร้านค้าและร้านอาหารที่ร่วมรายการผ่าน ONESIAM SuperApp (1 VIZ COIN = 1 บาท) ได้ที่ร้านต่าง ๆ อาทิ Bally, Burberry, Longchamp, Versace, adidas Factory Outlet, Furla, Karl Lagerfeld, Kate Spade Outlet, Marc, Jacobs, Swarovski, Under Armour, New Era, KOI the, Starbucks รวมไปถึงร้านในศูนย์การค้าในเครือ และแอปพลิเคชั่น ONESIAM SuperAppต่อที่ 3 รับ SIAM PREMIUM OUTLETS BANGKOK POUCH BAG มูลค่า 590 บาท เมื่อช้อปครบ 20,000 บาทขึ้นไป (จำกัด 100 รางวัล ต่อวัน)ต่อที่ 4 ลุ้นรับบัตรที่พักจากโรงแรม ZENMAYA OCEANFRONT PHUKET มูลค่า 3,150 บาท ที่พัก 1 คืน สำหรับ 2 ท่าน พร้อมอาหารเช้า จำนวนรวม 5 รางวัล เมื่อสะสมยอดช้อปขั้นต่ำ 1,500 บาทขึ้นไป ต่อใบเสร็จเพลิดเพลินกับการช้อปพร้อมรับสิทธิประโยชน์มากมายสำหรับสมาชิก VIZ เท่านั้น ! ร่วมสัมผัสประสบการณ์การช้อประดับพรีเมี่ยมสุดคุ้มค่ากับโปรโมชั่นลดสูงสุด 70% ทุกวัน ได้ที่ สยาม พรีเมี่ยม เอาท์เล็ต กรุงเทพ เปิดให้บริการทุกวัน เวลา 10.00 - 22.00 น. เดินทางสะดวกสบายเพียง 15 นาทีจากสนามบินสุวรรณภูมิ จากพารากอน 45 นาที ลงจาก MOTORWAY ทางออก 5 ลาดกระบัง เพียง 5 นาที