“สยามฯ” ขยายกลุ่มกระเป๋าตุง เร่งดึงค้าปลีกเทศร่วมพริวิลเลจ

ผู้จัดการรายวัน 360 - “สยามพิวรรธน์” เร่งเครื่องเจรจาดึงค้าปลีกต่างชาติเชื่อระบบสิทธิประโยชน์ในอีโคซิสเต็ม ของ ONESIAM SuperApp คาดสิ้นปีสรุปกับ กลุ่มฮุนได ดีพาร์ทเมนต์สโตร์ของเกาหลีใต้ ล่าสุด ได้เพิ่มมาอีกรายคือ FOSUN จากจีน ขยายฐานกลุ่มคนมีกำลังซื้อสูงอีกจากทั้งหมดในระบบกว่า 4 ล้านรายแล้วนางสรัลธร อัศเวศน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงานบริหารธุรกิจศูนย์การค้า บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด เปิดเผยเกี่ยวกับ ONESIAM SuperApp ว่า ขณะนี้ทางกลุ่มอยู่ระหว่างการเจรจากับผู้ประกอบการค้าปลีกต่างประเทศเพิ่มขึ้นอีกหลายราย เพื่อการขยายพันธมิตรGlobal Ecosystem ให้มากขึ้น ซึ่งล่าสุดยังอยู่ระหว่างการหารือถึงความร่วมมือในการเป็นพันธมิตรกับ Hyundai Department Store เพื่อมาเสริมสร้างความพิเศษเหนือระดับที่จะมอบให้กับลูกค้าทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ (Global Privilege Partnership)ขณะเดียวกันยังมีการเจรจากับทางผู้ประกอบการค้าปลีกทั้งในยุโรป และอเมริกา รวมทั้งผู้ประกอบการค้าปลีกในตลาดจีนและตะวันออกกลางด้วย ซึ่งเป็นตลาดที่น่าสนใจอย่างมาก แต่ทั้งนี้ยังไม่มีข้อสรุป คาดว่าปีหน้าจะมีความคืบหน้ามากขึ้นสำหรับพันธมิตรล่าสุดในระบบก็คือ กลุ่มโฟซัน (FOSUN) จากสาธารณะรัฐประชาชนจีน ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีธุรกิจหลากหลายครอบคลุมทั้ง ศูนย์การค้า การท่องเที่ยว บริการด้านสุขภาพ เป็นต้น เข้ามาเป็นรายที่ 7ส่วนพันธมิตรค้าปลีกชั้นนำระดับโลกเดิมของGlobal Privilege Partnership 6 รายประกอบด้วย ศูนย์การค้า PARCO ประเทศญี่ปุ่น, TAIPEI 101 ไต้หวัน, Hong Kong Times Square ฮ่องกง, ห้างสรรพสินค้า ION Orchard ประเทศสิงคโปร์, Pavilion Kuala Lumper ประเทศมาเลเซีย และ Plaza Indonesia ประเทศอินโดนีเซีย ส่งผลให้ปัจจุบันมีฐานลูกค้าสมาชิกVIZ ที่มี วันสยาม ซูเปอร์แอป ประมาณ 1.7 ล้านราย รวมกับจำนวนฐานลูกค้าของพันธมิตรที่อยู่ในอีโคซิสเต็มนี้อีกรวมเป็น 4 ล้านราย“Global Privilege Partnership ถือเป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์ในการมอบประสบการณ์แปลกใหม่ที่หลากหลายและมีความพิเศษที่จะทำให้เข้าถึงลูกค้ากลุ่มคนรุ่นใหม่ในเจเนอเรชั่น Y และ Z ได้อย่างตรงใจ พร้อมไฮไลท์สำคัญคือ การที่สมาชิก VIZ ไปแสดงสถานะสมาชิกเพื่อรับสิทธิประโยชน์ในห้างสรรพสินค้า ร้านค้า และโรงแรมในเครือกลุ่มพันธมิตร จะได้รับสิทธิพิเศษเสมือนเป็นลูกค้าระดับบนของห้างสรรพสินค้า ร้านค้า และโรงแรมในเครือ ในขณะเดียวกัน แคมเปญนี้จะสามารถดึงดูดนักช้อปสมาชิกของพันธมิตร ค้าปลีก จากประเทศต่างๆ เข้ามาจับจ่ายใช้สอยในศูนย์การค้ากลุ่มสยามพิวรรธน์ ได้เช่นกัน” นางสรัลธร กล่าวโดยสัดส่วนลูกค้าในส่วนของสยามพารากอน มีคนไทย 70% นักท่องเที่ยวต่างชาติ 30% จากฐานทราฟฟิกที่เข้าศูนย์สยามพารากอนเฉลี่ย 1.2 แสนคนต่อวัน ทั้ง จีน สิงคโปร์ มาเลเซีย กัมพุูชา เวียดนาม ลาว เกาหลี มาเลเซีย เป็นต้นนอกจากนี้สยามพิวรรธน์ยังได้ร่วมมือกับอาลีเพย์, Klook และ ทริปดอทคอม กรุ๊ป ที่เชื่อมั่นในศักยภายของกลุ่ม ซึ่งเกิดจากบทพิสูจน์ของจำนวนนักท่องเที่ยวที่มาเยือน และยอดจับจ่ายของฐานลูกค้านักช้อปสูงเป็นอันดับต้นของประเทศ ได้ร่วมมอบประสบการณ์การช้อปปิ้งและไลฟ์สไตล์เหนือระดับให้กับนักท่องเที่ยวชาวจีนและทั่วโลก แต่ยังไม่ได้เข้าสู่ระบบพริวิลเลจนายปานเทพย์ นิลสินธพ ประธานบริหารสายงานประสบการณ์ลูกค้า บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด กล่าวว่า ONESIAM SuperApp เป็นเครื่องมือสำคัญในการสร้างการเติบโตของกลุ่มอย่างก้าวกระโดด เป็น gateway สู่ศูนย์การค้าในเครือของเราทั้งหมดที่ช่วยยกระดับการสร้างประสบการณ์และบริการลูกค้า และสนับสนุนส่งเสริมธุรกิจของร้านค้าและพันธมิตรจากหลายอุตสาหกรรมที่ร่วมใน Global Ecosystem และยังเป็นแอปพลิเคชั่นของศูนย์การค้าแห่งเดียวที่มีสกุลเงินดิจิทัล หรือ VIZ Coins สำหรับการจับจ่ายใช้สอยใน 6 ศูนย์การค้าในเครือของสยามพิวรรธน์ รวมถึงร้านค้าและพันธมิตรที่ร่วมรายการนับตั้งแต่เปิดตัวในปลายปี 2564 ONESIAM SuperApp ประสบความสำเร็จในการสร้างฐานลูกค้าให้เติบโตต่อเนื่อง จากการตอบรับแคมเปญการตลาดแบบเอ็กซ์คลูซีฟ ที่สร้างสรรค์และโดนใจลูกค้า ทำให้มีสมาชิกมากกว่า 1.7 ล้านราย จำนวนลูกค้าเพิ่มขึ้นมากกว่า 1 ล้านคน เติบโต 102% เทียบกับช่วงก่อนเปิดตัวในปลายปี 2564 ขณะที่จำนวน Active member เพิ่มขึ้นถึงเกือบ 2 เท่า และมียอดการใช้จ่ายเพิ่มขึ้นกว่าเท่าตัวราว 60,000 บาทต่อคน ทำให้ยอดการใช้จ่ายต่อครั้ง (per transaction) มีค่าเฉลี่ยสูงถึง 15,000 บาทต่อครั้ง ซึ่งสูงกว่ามาตรฐานการจับจ่ายในศูนย์การค้าโดยเฉลี่ยการเพิ่มความคุ้มค่าในด้านสิทธิประโยชน์แก่สมาชิก VIZ ที่มี ONESIAM SuperApp ในครั้งนี้ โดยมีสิทธิพิเศษได้แก่ การอัปเกรดสถานะสมาชิกเทียบเท่าสถานะสมาชิกระดับพรีเมี่ยมเพื่อรับสิทธิประโยชน์สูงสุด Welcome Gift พร้อมบริการที่สุดพิเศษซึ่งอำนวยความสะดวกสบายสูงสุด ได้แก่บริการผู้ช่วยส่วนบุคคลที่จะคอยแนะนำบริการต่างๆ ภายในศูนย์การค้า บริการ Exclusive Lounge บริการรถลีมูซีนรับ-ส่ง เมื่อช้อปครบตามกำหนด ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อมของบริการ ณ ศูนย์การค้าในประเทศนั้นๆ โดยความร่วมมือระหว่างสยามพิวรรธน์และพันธมิตรต่างๆ ระดับโลกในครั้งนี้จะส่งผลให้มีลูกค้าที่สามารถรับสิทธิประโยชน์ได้กว่า 4 ล้านคนต่อปี และจะเป็นการยกระดับการช้อปปิ้งเพื่อขยายตลาดในกลุ่มแอฟฟลูเอนซ์ (Affluence) หรือกลุ่มคนที่มีกำลังซื้อสูงได้มากขึ้น“ในปี 2567 ที่จะมาถึงนี้ ONESIAM SuperApp เตรียมจะมอบบริการและสิทธิพิเศษที่เหนือระดับไปอีกขั้น พร้อมขยาย VIZ Coin ให้ออกไปไกลกว่าธุรกิจรีเทล เชื่อมโยงประสบการณ์ช้อปปิ้งทั้งโลกจริงและโลกดิจิทัลแบบไร้รอยต่อ” นายปานเทพย์ กล่าว