‘HUAWEI Connect’ ประกาศกลยุทธ์ Al Intelligence ผลักดันสู่ภาคอุตสาหกรรม

นางสาวซาบรีนา เมิ่ง รองประธาน ประธานกรรมการหมุนเวียนตามวาระ และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินของหัวเว่ย กล่าวว่า กว่าสองทศวรรษที่ผ่านมา หัวเว่ยได้ทำงานร่วมกับภาคอุตสาหกรรมเพื่อผลักดันเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีเพื่อการสื่อสารให้มีความก้าวหน้ายิ่งขึ้น เริ่มจากกลยุทธ์ All IP เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลสารสนเทศ ตามด้วยกลยุทธ์ All Cloud เพื่อรองรับการเปลี่ยนผ่านไปสู่ดิจิทัล (Digitalization)ขณะที่ปัญญาประดิษฐ์ได้รับความสนใจมากขึ้น กอปรกับผลกระทบที่เพิ่มขึ้นต่อภาคอุตสาหกรรม กลยุทธ์อัจฉริยะครบวงจร (All Intelligence) ของหัวเว่ยจึงถูกออกแบบมาเพื่อช่วยให้ทุกอุตสาหกรรมได้ประโยชน์สูงสุดจากโอกาสเชิงกลยุทธ์ใหม่ ๆ ที่มาพร้อมกับเอไอกุญแจสำคัญของกลยุทธ์นี้อยู่ที่การผนึกกำลังกันของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในปริมาณมหาศาล อันจำเป็นสำหรับการสร้างความเข้าใจและความรู้ในการใช้งานโมเดลพื้นฐานสำหรับอุตสาหกรรมต่าง ๆ"หัวเว่ยมุ่งมั่นในการสร้างโครงสร้างพื้นฐานคอมพิวเตอร์ที่แข็งแกร่งสำหรับประเทศจีน และขยายสู่ทั่วโลก พร้อมเสริมสร้างการประสานการทำงานร่วมกันระหว่างฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ชิป สู่เครื่องและอุปกรณ์ต่างๆ รวมถึงคลาวด์ เพื่อนำ AI หลากหลายรูปแบบไปใช้งานในอุตสาหกรรมต่างๆ”เดวิด หวัง กรรมการบริหารและประธานฝ่ายผลิตภัณฑ์และโซลูชันไอซี และประธานกลุ่มธุรกิจพาร์ทเนอร์ หัวเว่ย ประกาศเปิดตัวเทคโนโลยีใหม่ของหัวเว่ย ได้แก่ Atlas 900 SuperCluster ซึ่งเป็นคลัสเตอร์การคำนวณ AI รุ่นใหม่ล่าสุดในผลิตภัณฑ์คอมพิวเตอร์ซีรีส์ แอสเซนด์ (Ascend series) ของหัวเว่ย ใช้สถาปัตยกรรมใหม่ล่าสุดที่ถูกปรับแต่งให้เหมาะสมสำหรับการสร้างการเรียนรู้ให้กับโมเดลพื้นฐาน AI ขนาดใหญ่ที่มีพารามิเตอร์กว่าหนึ่งล้านล้านพารามิเตอร์นอกจากนี้ หัวเว่ยสร้างความแข็งแกร่งในด้านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ การจัดเก็บข้อมูล เครือข่าย และพลังงานเพื่อปรับปรุงความเชื่อถือได้ของระบบอย่างเป็นระบบ และวิธีการนี้ได้ขยายผลครอบคลุมไปถึงความสามารถของคลัสเตอร์ในการรองรับการสร้างการเรียนรู้ให้กับโมเดลอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาหลายวันไปจนถึงหลายเดือน หรือมากกว่านั้นโดยหัวเว่ย เปิดตัวสมุดปกขาวฉบับใหม่ ในหัวข้อ การเร่งสร้างการเปลี่ยนแปลงสู่โลกอัจฉริยะ (Accelerating Intelligent Transformation) ซึ่งรวบรวมกรณีศึกษาและแนวปฏิบัติที่ดีต่าง ๆ ซึ่งมีเป้าประสงค์ในการช่วยให้อุตสาหกรรมต่าง ๆ เริ่มเปลี่ยนผ่านไปสู่เทคโนโลยีอัจฉริยะรูปแบบใหม่ด้วย