เดอะ พรอดดิจี ยื่นไฟลิ่งเข้าตลาด LiVEx ขาย IPO 3 ล้านหุ้น

บมจ.เดอะ พรอดดิจี (ประเทศไทย) ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลเพื่อเสนอขายหุ้นให้ประชาชนทั่วไปครั้งแรก (IPO) จำนวน 3 ล้านหุ้น คิดเป็น 13.04% ของจำนวนหุ้นทั้งหมดภายหลัง IPO และจะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ LiVEx โดยมี บล.เคจีไอ (ประเทศไทย) เป็นผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์เดอะ พรอดดิจี ประกอบธุรกิจบริการในการให้คำปรึกษา คำแนะนำและบริการด้านการพัฒนาระบบงานทางด้านสารสนเทศให้ลูกค้าโดยมีการส่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางให้กลุ่มลูกค้าในบริษัทต่างๆ ตามลักษณะงานที่ลูกค้าต้องการ โดยแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่1.การจัดหาและบริหารบุคลากรชั่วคราว ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Outsourcing)2.การให้คำปรึกษาและการพัฒนาโครงการสารสนเทศ พร้อมทั้งสนับสนุนผู้เชี่ยวชาญในการดำเนินงานเทคโนโลยีสารสนเทศเข้าร่วมปฏิบัติงาน (IT Implementation & Consulting)กลุ่มลูกค้า คือ บริษัทคู่ค้าในทุกประเภทธุรกิจที่มีความต้องการในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ1.การรักษามาตรฐานในทุกส่วนงาน และการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ (Standardization of Deliverables) เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจและความพึงใจของลูกค้าในทุกขั้นตอนของการบริการ บริษัทให้ความสำคัญในเรื่องมาตรฐานการทำงานและการยกระดับมาตรฐานอย่างต่อเนื่องในทุกกระบวการตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ เพื่อรักษาฐานลูกค้าเดิม รวมถึงการเข้าถึงลูกค้าใหม่ โดยมีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการทำงานเพื่อความรวดเร็ว อำนวยความสะดวก สร้างถูกต้องแม่นยำ และเป็นการลดระยะเวลาการทำงานทางด้านเอกสารหรืองานที่ใช้แรงงานตามความเหมาะสมของแต่ละแผนกงาน2.คุณภาพและการพัฒนาทักษะทีมงาน (Quality and Development) เนื่องด้วยบริษัทฯ เน้นการบริการด้วยคุณภาพระดับสูง เนื่องจากเป็นธุรกิจทางด้านการให้คำปรึกษา คำแนะนำและบริการทางด้านสารสนเทศ (Information Technology) คุณภาพและศักยภาพของทีมงานและบุคลากรเป็นสิ่งสำคัญเพื่อสร้างความมั่นใจ และความไว้วางใจจากลูกค้า บริษัทจึงเน้นการเสริมสร้างความเชี่ยวชาญของบุคลากรในงานและบริการที่มีคุณภาพสูง ตั้งแต่กระบวนการคัดสรร การฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการตรวจสอบทีมงานทุกท่านในระดับปฏิบัติการถึงความรู้ ความเข้าใจในรายละเอียดการทำงานเป็นอย่างดี เพื่อส่งมอบงานให้ลูกค้าอย่างมีคุณภาพ3.ความเป็นเลิศของผู้เชี่ยวชาญและจำนวนผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน (Talent Density) บริษัทมีนโยบายการทำงานที่ดึงดูดผู้เชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) ให้เข้ามาร่วมทำงานอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นสถานที่ทำงาน บรรยากาศการทำงาน การสนับสนุนทางด้านการฝึกอบรม การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง หรือการศึกษาต่อ เพื่อเพิ่มศักยภาพตัวพนักงานให้ทันต่อการแข็งขันภายนอก เพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและแนวโน้มของตลาดที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ซึ่งจะช่วยให้สามารถรักษาการแข่งขันและตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ4.วัฒนธรรมขององค์กร (People, Culture & Experience) บริษัทให้ความสำคัญกับพนักงานและวัฒนธรรมขององค์กรเป็นอย่างสูง เพื่อสามารถที่จะดึงดูดพนักงานที่มีศักยภาพ (Talent) รวมถึงรักษาพนักงานที่มีความสามารถให้อยู่กับบริษัทได้นานที่สุด โดยมีการพัฒนานโยบายทางด้าน People,Culture & Experience อย่างต่อเนื่อง5.การสร้างภาพลักษณ์และชื่อเสียง บริษัทเห็นความสำคัญของภาพลักษณ์องค์กรซึ่งเป็นปัจจัยในการสร้างความมั่นใจ และสร้างการจดจำกับลูกค้าปัจจุบันและสร้างความมั่นใจให้ลูกค้าใหม่ๆ เพื่อเพิ่มโอกาสรองรับงานใหม่ๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ได้แก่ น.ส.ขวัญตา สุดแสง ถือหุ้น 12,000,000 หุ้น คิดเป็น 60.00% หลัง IPO จะลดสัดส่วนเหลือ 52.17% นายรณกาจ ชินสำราญ 8,000,000 หุ้น คิดเป็น 40.00% จะลดเหลือ 34.78%วัตถุประสงค์การใช้เงิน 1.ขยายทีมงานเพื่อรองรับการขยายตัวของบริษัท 2.สร้างและขยายฐานลูกค้าและเสริมสภาพคล่องของบริษัท โดยจะขยายฐานลูกค้าในตลาดใหม่หรือตลาดที่ยังเข้าไม่ถึงในช่วงที่ตลาดแรงงานทางด้าน IT เติบโตอย่างมากอย่างในช่วงปัจจุบันและอนาคต 3.พัฒนาระบบ IT ทางด้านการบริหารจัดการหลังบ้านต่างๆ เพื่อรองรับการเติบโตของบริษัท การปรับปรุงและเพิ่มโครงสร้างภายในผลประกอบการในช่วงที่ผ่านมา ปี 64-65 มีรายได้รวม 57.97 ล้านบาท และ 64.00 ล้านบาท ตามลำดับ และมีกำไรสุทธิ 5.69 ล้านบาท และ 5.14 ล้านบาท ตามลำดับ ขณะที่งวด 6 เดือนแรกของปี 66 มีรายได้รวม 42.33 ล้านบาท กำไรสทธิ 3.12 ล้านบาท จากช่วงเดียวกันของปี 65 มีรายได้รวม 31.76 ล้านบาท และกำไรสุทธิ 2.69 ล้านบาท