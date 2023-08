ทรูยกระดับความปลอดภัยขั้นสุด เผยโฉม “True I dtac SECURITY”

กล่าวว่า “เพราะทรูเป็นแบรนด์ที่มุ่งนำเทคโนโลยีเข้าถึงทุกคนและทำให้ชีวิตดียิ่งขึ้นในทุกวัน (Your Everyday Living Tech) ทำให้เราทั้งทรูและดีแทคตั้งใจจริงที่จะทำให้ลูกค้าสบายใจ ในการใช้งานเทคโนโลยีในชีวิตประจำวันได้อย่างมั่นใจ ปลอดภัยยิ่งกว่า ซึ่งหลังการควบรวมกิจการทำให้เรานำความเชี่ยวชาญของทั้งทรูและดีแทค มารวมพลังเพื่อดูแลลูกค้าคนสำคัญให้รอดพ้นจากภัยคุกคามที่มากับโลกยุคดิจิทัล ก่อให้เกิดความเสียหายทั้งในระดับองค์กร ระดับบุคคล ทรู จึงยกระดับความปลอดภัยขั้นสูงสุด เปิดตัวที่จะสะท้อนการปกป้องและดูแลความปลอดภัยทุกระบบแบบครบวงจร ตอกย้ำถึงความปลอดภัยยิ่งกว่าเมื่อมีกันและกัน Safer together ลูกค้าจะมั่นใจได้ทันทีเมื่อเห็นสัญลักษณ์บนสินค้าและบริการจากทรู เหนือกว่าด้วยการดูแลความปลอดภัยให้ลูกค้าด้วยมาตรฐานระดับโลกด้วย การันตีด้วยคะแนน NIST Score ที่ประเมินความมั่นคงปลอดภัยทางโลกออนไลน์ที่สูงกว่าค่ามาตรฐานโลก ชู 3 จุดเด่นคือ1.ป้องกันการโจมตีทางโลกไซเบอร์ครอบคลุม ครบครันทุกการใช้งานทั้งเน็ตเวิร์ก คลาวด์ และสมาร์ทดีไวซ์ รวมถึงบริการดิจิทัล2.ระบบป้องกันการโจมตีแบบทันท่วงที ดูแลความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมงแบบเรียลไทม์ การันตีคุณภาพด้วยใบรับรองมาตรฐานสากล ISO/IEC3.ผสานความแข็งแกร่งกับพันธมิตรชั้นนำด้านเทคโนโลยีความปลอดภัยระดับโลก เช่น บริษัท คลาวด์ สไตร์ท อินคอร์พอเรชั่น จำกัด บริษัท พาโล อัลโต้ เน็ตเวิร์กส์ และบริษัท เวคตร้า เอไอ รวมถึงบริษัทประกันชั้นนำอย่าง FWD และ ทิพยประกันภัย ซึ่งนอกเหนือความมั่นใจระบบความปลอดภัยในโครงสร้างพื้นฐานแล้ว ทรูยังตอกย้ำทุกความปลอดภัยลูกค้าคนสำคัญและครอบครัวในยุคดิจิทัล ด้วยแพกเกจที่ครอบคลุมทั้งการปกป้องคุ้มครองจากภัยไซเบอร์ทั้งในส่วนลูกค้าองค์กร และรายบุคคล การประกันภัย และประกันชีวิตและอุบัติเหตุสุดคุ้ม รวมถึงความคุ้มครองดูแลมือถือและแท็บเล็ตสุดพิเศษอีกด้วย”กล่าวว่า “หนึ่งในพันธกิจสำคัญของทรู คอร์ปอเรชั่น ที่มุ่งสู่ความเป็นเทเลคอม-เทคคอมปานีชั้นนำอันดับ 1 ของไทย คือการสร้างและขยายโครงข่ายสื่อสารโทรคมนาคมให้แข็งแกร่ง และครอบคลุมทั่วประเทศ รวมถึงการเพิ่มความปลอดภัยแบบสูงสุดให้ลูกค้าผู้ใช้งานทุกบริการ ซึ่งการพัฒนานี้เป็นความตั้งใจของทีมงานทุกคนที่จะเพิ่มการป้องกันระบบโครงสร้างพื้นฐาน เครือข่าย คลาวด์ ทุกระบบแบบครบวงจร ให้ปลอดภัยจากภัยคุกคามในปัจจุบันแบบสูงสุด ผ่านระบบป้องกันภัยไซเบอร์อัจฉริยะ ครอบคลุม 5 ด้านทั้ง1.การป้องกันระบบโครงสร้างพื้นฐาน และอุปกรณ์การใช้งานให้ปลอดภัยจากภัยคุกคาม เช่น ตรวจจับความผิดปกติหากมีการทำงานที่เข้าข่ายความเสี่ยงจะถูกห้ามใช้งานทันที การตรวจสอบช่องโหว่ของระบบ และแก้ไขก่อนถูกโจมตี การยืนยันเข้าใช้งานระบบปฏิบัติการด้วยผู้ดูแลระบบ เป็นต้น2.การป้องกันภัยคุกคาม และการโจมตีบนเครือข่ายที่ช่วยจำกัดสิทธิการเข้าถึงระบบ โดยกำหนดให้เฉพาะผู้ใช้งาน หรือผู้ที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น ป้องกันภัยคุกคามที่เข้ามาทางเว็บ หรือแอปพลิเคชัน พร้อม Zero trust network ที่บังคับให้ทุกระบบต้องมีการขออนุญาตก่อนการเชื่อมถึงกัน3.การป้องกันระบบโครงสร้างบนคลาวด์ ให้ปลอดภัยด้วยระบบช่วยตรวจสอบการตั้งค่า และช่องโหว่ต่างๆ ให้ถูกต้องและปลอดภัยอยู่เสมอ4.ระบบเฝ้าระวังภัยคุกคาม ตรวจสอบและรับมือตลอด 24 ชั่วโมงด้วย Security Center Operation จากเจ้าหน้าที่ควบคู่ไปกับระบบ AI รวบรวมข้อมูลการใช้งานจากระบบต่างๆ นำมาวิเคราะห์และหาสาเหตุเมื่อเกิดเหตุขึ้น5.ผสานความแข็งแกร่งกับพันธมิตรชั้นนำด้านเทคโนโลยีความปลอดภัยระดับโลก ยกระดับมาตรฐาน และเสริมความแข็งแกร่งในการให้บริการด้านบริหารจัดการระบบความปลอดภัยไซเบอร์ เช่น บริษัท คลาวด์ สไตร์ท อินคอร์พอเรชั่น จำกัด บริษัทซี-สเกเลอร์ ประเทศไทย จำกัด บริษัท อิมเพอว่าร์ ประเทศไทย บริษัท พาโล อัลโต้ เน็ตเวิร์กส์ และบริษัท เวคตร้า เอไอลูกค้าทรู-ดีแทค จึงมั่นใจได้ในศักยภาพของเทคโนโลยีจากตอบโจทย์ทุกการใช้ชีวิตในยุคดิจิทัลให้ปลอดภัยไร้กังวลแบบสูงสุดกล่าวว่า ในการให้บริการดิจิทัล ได้ให้ความสำคัญสูงสุดในเรื่องการดูแลความปลอดภัยบนโลกไซเบอร์ โดยการปกป้องข้อมูลแบบรอบด้านมาตรฐานระดับเวิลด์คลาส โดดเด่นด้วยการบริหารจัดการความปลอดภัยแบบบูรณาการ(1)โดยมีการวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้ไม่ประสงค์ดี ซึ่งต่างจากพฤติกรรมการใช้งานของลูกค้าทั่วไป(2)(3)(4)ที่มีการตรวจสอบตัวตน 2 ชั้นในการ log in เข้าสู่ระบบในครั้งแรก(5)มีการใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยขั้นสูงสุดในการปกป้องประวัติการรักษาพยาบาลของลูกค้าทรูมุ่งมั่นนำเทคโนโลยีดิจิทัลพัฒนาบริการดิจิทัล เพื่อให้ชีวิตลูกค้าดียิ่งขึ้นทุกวัน ดังนั้นนอกเหนือจากการดูแลความปลอดภัยสร้างความมั่นใจด้านโครงข่ายแล้ว ทรู ดิจิทัล กรุ๊ป ให้ลูกค้ามั่นใจ ไร้กังวลได้เต็มที่ในทุกครั้งที่ใช้บริการดิจิทัลของทรู ไม่ว่าจะเป็นด้านสื่อและความบันเทิง อย่าง TrueID แพลตฟอร์มความบันเทิงอัจฉริยะ ที่มีคอนเทนต์ระดับโลกครบทั้งกีฬา หนัง ซีรีส์ อนิเมะ รายการวาไรตี ด้านโฮมโซลูชันและการอยู่อาศัยผ่าน True X เทคโนโลยีที่รวบรวมโซลูชันที่ครบรอบด้านได้สะดวกสบายกว่าที่เคย ผ่านแอปพลิเคชัน TrueX แอปเดียวที่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ ใช้ชีวิตดีแบบทวีคูณ โดยเฉพาะเทคโนโลยีดูแลบ้านอัจฉริยะ (X Home) รวมถึงบริการด้านสุขภาพผ่านแอป “หมอดี” แพลตฟอร์มดูแลสุขภาพอัจฉริยะที่เชื่อมโยงบริการทั้งออนไลน์และออฟไลน์แบบไร้รอยต่อ ซึ่งสำหรับบริการดิจิทัลจะไม่เพียงเสริมเกราะป้องกันระบบ แต่ด้วยศักยภาพของเทคโนโลยี และการให้บริการแบบมืออาชีพนี้ จะทำให้ลูกค้าทรู-ดีแทคใช้ชีวิตยุคดิจิทัลได้อย่างต่อเนื่องและราบรื่น โดยไม่มีความกังวลด้านความปลอดภัยของระบบทั้งหมดของห่วงโซ่การใช้งานลูกค้าแบบรายเดือน สมัครแพกเกจ 5G Together+ และ 5G Better+ รับฟรีประกันชีวิต และอุบัติเหตุ ความคุ้มครอง รวมสูงสุดกว่า 320,000 บาท* รวมถึงลูกค้าแบบเติมเงิน ยิ่งอยู่ยิ่งได้ยิ่งใช้ยิ่งคุ้ม เมื่อเปิดเบอร์ใหม่ พร้อมสมัครแพกเกจ 300 บาท ได้เน็ตแรง แถมโทร.ฟรี พร้อมรับประกันความคุ้มครองชีวิต สะสมรวมสูงสุด 270,000 บาท ลูกค้าทรูออนไลน์ สมัครเน็ตบ้าน รับฟรีประกันภัยที่อยู่อาศัยจากทิพยประกันภัย และประกันชีวิต กรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ จาก FWD คุ้มครองนาน 24 เดือน หรือจะเลือกปกป้องดูแลโทรศัพท์มือถือและแท็บเล็ตเครื่องใหม่ เพื่อให้มั่นใจว่าอุปกรณ์ของลูกค้าทุกคนได้รับการดูแลในทุกการใช้งาน ด้วย dtac Mobile Care หรือจะเป็น True Protech บริการดูแล และส่งซ่อมมือถือ ไม่ว่าตก แตก เปียก พัง แม้แต่สูญหายก็อยู่ในบริการทั้ง 2 บริการนี้ เพียงเริ่มต้น 39 บาทต่อเดือนเท่านั้น และ เพื่อตอกย้ำความเป็นผู้นำตลาดที่ไม่หยุดพัฒนา จากสถิติผู้ซื้อมือถือใหม่ 100 เครื่องจะพบว่ากว่า 80% จะพบเหตุการณ์หรือการใช้งานที่จะต้องใช้บริการ ดูแล และส่งซ่อมมือถือ ทั้งนี้ค่าใช้จ่ายค่าซ่อมที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจากต้นทุนอุปกรณ์มือถือทำให้ต้นทุนค่าซ่อมที่ลูกค้าต้องจ่ายจึงเพิ่มขึ้น ทางบริษัทฯ จึงได้ตอบสนองต่อตลาด ออกบริการใหม่ SWAP+ จาก dtac Mobile Care คือบริการที่ตอบโจทย์ผู้บริโภคในยุคนี้ได้ดียิ่งขึ้น SWAP+ จะเป็นหนึ่งในบริการที่ทำให้ลูกค้าดีแทคออกไปใช้ชีวิตในอย่างที่จะเป็น โดยที่ไม่ต้องกังวลเรื่องโทรศัพท์เครื่องใหม่ สนใจสมัครได้ที่ทรูช็อป และศูนย์บริการดีแทคทุกสาขา และตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ dtac Mobile Care https://www.dtac.co.th/dtac-mobile-care/ และ True Protech https://www.true.th/news/truemoveh/trueprotech/