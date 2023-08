เชื่อมได้ทุกค่าย!! “mind” Smart Home Solutions แรกของไทย "เอสซีจี" ย้ำใช้ง่าย-ปลอดภัย-รู้ใจทุก Gen

เอสซีจี เปิดตัว “mind” Smart Home Solutions สุดล้ำ ครั้งแรกของโซลูชันแบรนด์ไทยที่เชื่อมต่ออุปกรณ์ได้ทุกค่ายชู 3 จุดเด่น ใช้งานง่ายได้ทุกแบรนด์-ปกป้องความปลอดภัยของข้อมูลผู้ใช้-เซอร์วิสเต็มรูปแบบทั้งก่อนและหลังการขาย 24 ชม. หวังเพิ่มประสบการณ์ที่ดียิ่งขึ้นด้วยความง่ายและสะดวกสบาย ส่งแพ็คเกจรองรับความต้องการผู้อยู่อาศัย 4 รูปแบบ เซฟดี-อยู่ดี-ไยดี-ฟีลดี เดินหน้าบุกทั้งตลาด B2B และ B2C จับมือผู้พัฒนาบ้าน-คอนโด บริษัทรับสร้างบ้าน ส่งมอบแพ็คเกจ Smart Home ตอบโจทย์เจ้าของบ้าน จับมือหลากพันธมิตรขยาย IoT Smart Home Ecosystem เล็งเปิดตัว Online Store รูปแบบใหม่ปลายปีนี้ ปักธงก้าวสู่ผู้นำตลาด IoT Smart Home Solutions ในอาเซียน ตั้งเป้าติดตั้งโซลูชัน 100,000 หลังในปี 2025 พร้อมขยายสู่ตลาดโลกภายใน 4 ปีกล่าวว่า เอสซีจี มุ่งสร้างสรรค์และพัฒนาโซลูชัน ภายในที่อยู่อาศัย ผ่านแนวคิด Passion for Better Living ยกระดับคุณภาพการใช้ชีวิตของคนไทยให้ดีขึ้น และมีความสุขอย่างยั่งยืนมาอย่างต่อเนื่อง ล่าสุด ได้เปิดตัว Smart Home Solutions แบรนด์ “มายด์” (mind) โซลูชันเพื่อบ้านอัจฉริยะรูปแบบใหม่ ที่จะช่วยให้การใช้ชีวิตของผู้อยู่อาศัยง่ายขึ้น“Pain Point ของตลาด Smart Home ในช่วงที่ผ่านมา คือเน้นขายอุปกรณ์ ทำให้ภาพจำในหัวผู้บริโภคบางกลุ่มคือใช้งานยาก อุปกรณ์เสียไม่มีคนดูแล แต่ mind จะสร้างมาตรฐานใหม่ของ IoT Smart Home Solutions ประเทศไทยเราจะเปลี่ยนภาพจำ และแก้ Pain Point เหล่านั้น ด้วยการนำบริการมืออาชีพครบวงจรมาผสานรวมกับ Smart Home Device ที่เป็น Lazy-Friendly Technology ทั้งยังเป็นโซลูชันแบรนด์แรกในไทยที่เชื่อมต่อ Device ได้ไม่จำกัดแบรนด์ ช่วยให้ผู้บริโภคใช้งานได้ง่าย สะดวกสบาย เข้าถึงผู้บริโภคทุกเจเนอเรชัน นอกจากนี้ mind ยังเป็นอีกหนึ่งนวัตกรรม Born in Thailand (BiT) ของเอสซีจี ที่มุ่งสร้างสรรค์และพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ โดยคนไทย เพื่อคนไทย ซึ่งเราตั้งเป้าหมายว่าจะเดินหน้าติดตั้งโซลูชัน mind ในที่อยู่อาศัยกว่า 100,000 ยูนิต และพาแบรนด์ mind ก้าวขึ้นสู่การเป็นผู้นำด้าน IoT Smart Home Solutions ในภูมิภาคอาเซียนในปี 2025 แล้วจะขยายสู่ตลาดระดับโลกภายใน 4 ปี” นายอภิรัตน์ กล่าวด้านกล่าวเสริมว่า จากการศึกษา Customer Insight พบว่า คนไทยบางส่วนยังคงมองว่า ระบบสมาร์ทโฮมมีความยุ่งยากซับซ้อน เอสซีจีจึงมุ่งมั่นออกแบบ Smart Home Solutions ที่ทุกคนเข้าถึงได้ ใช้งานง่าย เหมาะกับคนทุกเจเนอเรชัน โดยมีทีมงานมืออาชีพที่เปรียบเสมือน “Sommelier of Smart Home Solutions” ผู้ช่วยที่รู้ใจลูกค้า ไม่ใช่แค่ขายอุปกรณ์ตามคำสั่งของลูกค้า แต่ต้องส่งมอบคุณค่าการดูแลที่เหนือกว่าให้กับ ผู้อยู่อาศัย ดูแลตั้งแต่ให้คำปรึกษา ลงพื้นที่จริงถึงบ้านของลูกค้า ประเมินแล้วออกแบบติดตั้งโซลูชันที่จำเป็นและเหมาะกับไลฟ์สไตล์การอยู่อาศัย โดยที่ลูกค้าไม่ต้องประเมินหรือตั้งค่าอุปกรณ์เองให้ยุ่งยากทั้งนี้ Smart Home Solutions ภายใต้แบรนด์ mind ประกอบด้วย mind Solutions โซลูชันอัจฉริยะรูปแบบ Mobile App และ Home App เชื่อมต่อสั่งการทุกอุปกรณ์ Smart Home พร้อมประสานกับทีมงานมืออาชีพ ดูแลทั้งก่อนและหลังการขายตลอด 24 ชั่วโมง และ mind Device อุปกรณ์ IoT (Internet of Things) โดยออกแบบแพ็กเกจให้บริการด้าน Smart Home Solutions ตอบโจทย์การใช้ชีวิต 4 รูปแบบ ซึ่งผู้บริโภคสามารถปรับแต่งเพิ่มเติมได้ตามความต้องการ ได้แก่เพิ่มประสิทธิภาพการประหยัดพลังงานภายในที่อยู่อาศัย ด้วยโซลูชันตรวจจับการทำงาน และควบคุมการเปิด-ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าอัตโนมัติด้วย Smart Switch เหมาะสำหรับสายรักษ์โลกเสริมสร้างความเป็นอยู่ที่ดีของผู้อยู่อาศัย ด้วยคุณภาพอากาศที่ดี ลดมลพิษ และฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ลดความชื้นในห้องน้ำซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งของการเกิดเชื้อรา เจาะกลุ่มผู้ที่ใส่ใจสุขภาพ หรือครอบครัวที่มีเด็กเล็กและผู้สูงอายุส่งผ่านความห่วงใยไปยังคนในครอบครัว ด้วยโซลูชันดูแลเด็กเล็กและผู้สูงอายุ สามารถตรวจจับ และแจ้งเตือนเหตุฉุกเฉินได้ทันที หรืออุปกรณ์สำหรับสัตว์เลี้ยง รวมถึงโซลูชันดูแลความปลอดภัยรอบบ้านสร้างสุนทรียะการอยู่อาศัย ด้วยการปรับแสง เสียง กลิ่น ให้เข้ากับทุกอารมณ์ เลือกโหมดสร้างบรรยากาศได้หลากหลาย ทั้งโหมดโรแมนติก โหมดผ่อนคลายยามรับประทานอาหารกับครอบครัว หรือโหมดปลุกพลังงานให้พร้อมกับการทำงานนางนันทพัชร์ กล่าวอีกว่า จุดเด่นของ mind เป็น Smart Home Solutions ที่พัฒนาขึ้นเพื่อตอบโจทย์ผู้บริโภคทุกช่วงวัยต้องการใช้ชีวิตอย่างสะดวกสบายมากขึ้น และสอดรับกับกระแสการเติบโตของตลาดบ้านอัจฉริยะที่กลายเป็นจุดขายสำคัญของตลาดอสังหาริมทรัพย์ทั่วโลกในปัจจุบัน โดย mind มีจุดเด่นถึง 3 ด้าน ดังนี้โซลูชันที่สามารถเชื่อมต่อการทำงานระหว่างแอปพลิเคชัน mind ร่วมกับอุปกรณ์ และเครื่องใช้ไฟฟ้าได้ไม่จำกัดแบรนด์ผ่านสัญญาณ WiFi ให้สามารถเปิด-ปิดการทำงานได้อัตโนมัติ โดยวิเคราะห์ และประมวลผลจากข้อมูลการใช้งานของผู้อยู่อาศัยมั่นใจในความปลอดภัยของข้อมูลผู้อยู่อาศัยกับ Trinity Edge Gateway ระบบ IoT Ecosystem Platform ที่เชื่อมต่อการทำงานของนวัตกรรมต่างๆ ภายในบ้านได้แบบไร้รอยต่อ พร้อมจัดเก็บข้อมูลบน Cloud ประสิทธิภาพสูงที่พัฒนาและดูแลการทำงานโดยคนไทย ปลอดภัยตั้งแต่ที่ตั้ง Server จนถึงการเชื่อมต่อกับซอฟต์แวร์อื่นๆ ทั้งยังใช้ระบบ SCG ID ระบบการยืนยันตัวตนผู้ใช้งานที่มีความปลอดภัยสูง ใช้งานง่าย สะดวก ปลอดภัย ที่มาพร้อมสิทธิพิเศษต่างๆ มากมาย ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์จากเครือ SCG และพันธมิตรชั้นนำ อาทิ ส่วนลดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ส่วนลดสินค้าในเครือ SCG Home ส่วนลดโรงแรมบริการการดูแลเต็มรูปแบบจากทีมงานมืออาชีพของเอสซีจี ตั้งแต่การให้คำปรึกษาการออกแบบ ให้เหมาะสมกับความต้องการผู้ใช้ พร้อมหลากหลายบริการครบวงจรตั้งแต่ก่อนติดตั้ง ระหว่างติดตั้ง จนถึงหลังติดตั้ง พร้อมทีมห้องปฏิบัติการ คอยแจ้งเตือนหากเกิดเหตุฉุกเฉิน หรือมีสัญญาณแจ้งเตือนความผิดปกติ และทีมคอลเซ็นเตอร์ ให้ความช่วยเหลือผู้อยู่อาศัยทันทีตลอด 24 ชั่วโมงทั้งนี้ เอสซีจี มุ่งหน้านำแบรนด์ mind เจาะกลุ่มลูกค้าธุรกิจ (B2B) ที่เป็นผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจออกแบบ และบริษัท รับสร้างบ้าน โดยอยู่ระหว่างการพูดคุยกับหลากหลายบริษัท เพื่อร่วมกันส่งมอบแพ็คเกจที่ตอบโจทย์บ้านอัจฉริยะของผู้บริโภค และตั้งเป้าขยายการให้บริการครอบคลุมทั่วประเทศ ขณะที่ลูกค้ารายบุคคล (B2C) จะให้บริการให้คำปรึกษาและติดตั้ง Smart Home Solutions ผ่าน Online Store รูปแบบใหม่ ซึ่งเอสซีจีได้พัฒนาร่วมกับพันธมิตรผู้พัฒนาอุปกรณ์อัจฉริยะ คาดว่าพร้อมจะให้บริการในปลายปีนี้ขณะเดียวกัน เอสซีจี ยังเดินหน้าขยาย IoT Smart Home Ecosystem ในประเทศไทย ด้วยการจับมือพันธมิตรชั้นนำ ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน ตั้งแต่หน่วยงานที่ส่งเสริมด้านเทคโนโลยี ผู้พัฒนาอุปกรณ์อัจฉริยะ ผู้ให้บริการเทคโนโลยี ผู้ให้บริการด้านการสื่อสาร สถาบันการศึกษา และผู้ประกอบการ SME ด้วย