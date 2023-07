ช้อปปี้เตือนภัยไซเบอร์ ลุยคุ้มครองทุกการสั่งซื้อ ชะลอการชำระเงินไปยังผู้ขาย

ช้อปปี้รุกมาตรการเตือนภัยไซเบอร์ ชูโปรแกรมใหม่ “Shop Safe with Shopee ช้อปปลอดภัยกับช้อปปี้”หวังดูแลผู้ใช้งานช้อปออนไลน์ได้อย่างสบายใจ ลุยคุ้มครองทุกการสั่งซื้อ ชะลอการชำระเงินไปยังผู้ขาย พร้อมให้ความรู้ด้านการระวังภัยออนไลน์ ร่วมมือกับคณะทำงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันภัยอาชญากรรมทางเทคโนโลยี สำนักงานตำรวจแห่งชาตินางสาวสุชญา ปาลีวงศ์ ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายการตลาด ช้อปปี้ ประเทศไทย กล่าวว่า Shop Safe with Shopee เป็นโครงการที่พัฒนาจากภาวะที่อีคอมเมิร์ซกลายเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันของทุกคน ความปลอดภัยจึงกลายเป็นมาตรฐานสำคัญสำหรับนักช้อปชาวไทย"Shop Safe with Shopee ช้อปปลอดภัยกับช้อปปี้’ พัฒนาขึ้นจากความมุ่งมั่นของเราในการสร้างสภาพแวดล้อมของแพลตฟอร์มออนไลน์ที่ปลอดภัยและไว้วางใจได้ ให้ทั้งผู้ซื้อและผู้ขายสามารถทำธุรกรรมได้อย่างสบายใจ และได้รับประสบการณ์การช้อปปิ้งออนไลน์ที่สะดวกสบาย ปลอดภัย ไร้กังวล”ช้อปปี้ มองตัวเองเป็นผู้นำแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และไต้หวัน โดยโปรแกรมล่าสุดอย่าง ‘Shop Safe with Shopee ช้อปปลอดภัยกับช้อปปี้’ นั้นมุ่งจัดการกับข้อกังวลของการช้อปปิ้ออนไลน์ เพื่อสร้างประสบการณ์การช้อปปิ้งที่ปลอดภัยยิ่งขึ้น โดยจะส่งแคมเปญ #ช้อปปี้เตือนภัยไซเบอร์ กระตุ้นภาคสังคมรู้ทันภัยอาชญกรรมออนไลน์ เพื่อคุ้มครองผู้ใช้งานอย่างเต็มที่สำหรับโปรแกรมใหม่ ‘Shop Safe with Shopee ช้อปปลอดภัยกับช้อปปี้’ ช้อปปี้มองเป็นความมุ่งมั่นในการมอบประสบการณ์การช้อปปิ้งที่ดีที่สุดให้แก่ผู้ใช้งานช้อปปี้ ด้วยการคุ้มครองในทุกการช้อปออนไลน์ให้มีความปลอดภัย ไร้กังวล เสริมความมั่นใจในการทำธุรกรรมซื้อ-ขาย1 ใน 3 ฟีเจอร์ไฮไลท์ของโครงการจากช้อปปี้ คือช้อปปี้การันตี ฟีเจอร์นี้เน้นให้ผู้ใช้งานช้อปอย่างมั่นใจ ด้วยระบบช่วยคุ้มครองทุกการสั่งซื้อ โดยชะลอการชำระเงินไปยังผู้ขาย เพื่อป้องกันข้อผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นระหว่างการสั่งซื้อและมีผลกับทุกคำสั่งซื้อโดยอัตโนมัติ ให้ได้รับสินค้าที่ถูกต้อง หรือได้รับเงินคืนทุกบาททุกสตางค์ฟีเจอร์ที่ 2 คือช้อปสินค้าของแท้คุณภาพบนช้อปปี้ นั่นคือ Shopee Mall สินค้าแบรนด์แท้ 100% ที่พร้อมให้ผู้ใชงานช้อปได้อย่างมั่นใจด้วยการรับประกันของแท้ 100% จากเจ้าของแบรนด์หรือตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการ พร้อมการคืนสินค้าได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย รวมถึงฟรีค่าจัดส่งสินค้าจุดนี้ จะมีการกำหนด “ร้านค้าแนะนำ” ร้านค้าผู้ขายคุณภาพที่ช้อปปี้แนะนำที่ได้รับการคัดเลือกมาเป็นพิเศษซึ่งได้รับการพิสูจน์แล้วว่าสามารถมอบประสบการณ์ที่ดีเยี่ยม เมื่อผู้ใช้งานเลือกซื้อสินค้าจากร้านค้าแนะนำ สามารถมั่นใจคุณภาพของร้านค้าจากความสามารถในการรักษามาตรฐานความเป็นเลิศ ทั้งจากการมีคะแนนร้านค้าสูง การให้บริการลูกค้าดีและการจัดส่งคำสั่งซื้อได้อย่างรวดเร็ว โดยสังเกตได้ง่ายๆ จากป้ายแบนเนอร์สีส้มเขียนว่า “ร้านแนะนำ” ในหน้าค้นหา ในหน้าร้านค้า และหน้าสินค้าฟีเจอร์ที่ 3 คือคืนเงิน/คืนสินค้า รวดเร็วและสะดวกสบาย ในกรณีที่นักช้อปได้รับสินค้าที่ไม่พึงพอใจ สามารถส่งคำขอคืนเงิน/คืนสินค้าผ่าน Shopee หากคำสั่งซื้อของยังอยู่ในระยะเวลา ช้อปปี้การันตี โดยต้องอยู่ภายในระยะเวลา 15 วันที่มีสิทธิ์ในการคืนเงิน/คืนสินค้าสำหรับคำสั่งซื้อใน Shopee Mall และ 6 วันสำหรับคำสั่งซื้อจากร้านค้าทั่วไปในอีกด้าน ช้อปปี้ได้เปิดแคมเปญช้อปปี้เตือนภัยไซเบอร์ ในความร่วมมือกับคณะทำงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันภัยอาชญากรรมทางเทคโนโลยี สำนักงานตำรวจแห่งชาติที่มาของโครงการคือความตระหนักถึงภัยบนโลกออนไลน์ในปัจจุบัน จึงเป็นที่มาของการริเริ่มแคมเปญ ‘ช้อปปี้เตือนภัยไซเบอร์’ โดยถือเป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรม ‘Shop Safe with Shopee ช้อปปลอดภัยกับช้อปปี้’ เพื่อมุ่งส่งเสริมการรับรู้ถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นบนโลกออนไลน์ และเพื่อรวบรวมข้อมูลความรู้เกี่ยวกับเรื่องความปลอดภัยทางออนไลน์ที่เป็นประโยชน์เพื่อให้ผู้คนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างสะดวกผ่านไมโครไซต์ https://shopee.co.th/m/shopee-cyber-crime-alertส่วนหนึ่งของแคมเปญ ‘ช้อปปี้เตือนภัยไซเบอร์’ ช้อปปี้ได้ร่วมมือกับโครงการ Cyber Vaccine โดยคณะทำงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันภัยอาชญากรรมทางเทคโนโลยี สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ทางด้านเนื้อหาข้อมูลสำคัญ เพื่อนำมาประชาสัมพันธ์ให้ผู้คนได้เข้าถึงและรับรู้ถึงข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นประโยชน์ในการ รู้ทันกลโกงรูปแบบต่างๆ เพื่อให้ไม่ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพบนช่องทางออนไลน์ สำหรับ โครงการ Cyber Vaccine เป็นโครงการสำคัญที่มีการบูรณาการความร่วมมือระหว่างองค์กรทั้งในส่วนของภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน (Public Private Partnership - PPP) เพื่อร่วมเป็นเครือข่ายในการยับยั้ง ป้องกัน และสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ประชาชนพร้อมกันนี้ ช้อปปี้ยังได้ริเริ่ม กิจกรรม #ช้อปปี้ช่วยเช็ค โดยเปิดช่องทางการตรวจสอบในกรณีหากสงสัยว่าบุคคล/หน่วยงานที่กำลังติดต่อคุณอยู่คือ ช้อปปี้ตัวจริงหรือไม่ ด้วยการแคปภาพหลักฐานพฤติกรรมที่น่าสงสัย ที่อ้างว่ามาจากช้อปปี้ จากนั้นโพสต์ภาพหลักฐานลงบน Facebook หรือ Twitter ของคุณ พร้อมติดแฮชแท็ก #ช้อปปี้ช่วยเช็ค และเปิดบัญชีผู้ใช้งานให้เป็นสาธารณะ (Public)"ช้อปปี้จะทำการตรวจสอบและตอบกลับโพสต์ของคุณด้วย Official Facebook หรือ Twitter Account ของ Shopee" ช้อปปี้ทิ้งท้าย.