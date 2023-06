เวอร์ทีฟเปิดคู่มือดาต้าเซ็นเตอร์ยั่งยืน โชว์รายงาน ESG ปี 2565

เวอร์ทีฟเปิดตัวคู่มือความยั่งยืนสำหรับดาต้า เซ็นเตอร์ "Vertiv Guide to Data Center Sustainability" ย้ำเป็นแหล่งข้อมูลออนไลน์เกี่ยวกับแนวปฏิบัติและเทคโนโลยีใหม่ เพื่อช่วยให้อุตสาหกรรมก้าวหน้าไปสู่การดำเนินงานที่ลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้เป็นศูนย์ ล่าสุดเผยแพร่รายงานด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาลประจำปี 2565 โดยระบุถึงโครงการริเริ่ม ESG และความสำเร็จในรายงาน ESG ประจำปีฉบับที่ 2Giordano Albertazzi ประธานเจ้าหน้าที่บริหารแห่งเวอร์ทีฟกล่าวว่าความมุ่งมั่นในการเป็นพลเมืองโลกและบรรษัทภิบาลที่มีความรับผิดชอบของเวอร์ทีฟได้ก้าวหน้าไปอย่างต่อเนื่อง บริษัทกำลังสร้างผลิตภัณฑ์และระบบที่มีความน่าเชื่อถือ ใช้น้ำและประหยัดพลังงาน ซึ่งส่งเสริมเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมของลูกค้า"ในขณะเดียวกัน เราก็ปรับปรุงนโยบายและผลกระทบที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน บุคลากร ชุมชน และห่วงโซ่อุปทาน เราภูมิใจที่ได้เผยแพร่ผลงานของเราในด้านต่างๆ ไปทั่วโลก”เวอร์ทีฟถือเป็นผู้ให้บริการด้านโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลที่สำคัญและโซลูชันด้านความต่อเนื่อง ล่าสุดบริษัทได้เผยแพร่รายงานประจำปีฉบับที่ 2 เกี่ยวกับการให้ความสำคัญด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG: Environmental, Social and Governance) ของบริษัท โดยมุ่งสร้างสรรค์โครงการในด้านต่างๆ หลายโครงการ พบว่าในปี 2565 บริษัทได้มุ่งเน้นไปที่หลักการหกประการสำคัญที่เกี่ยวพันกับวิสัยทัศน์และค่านิยมของบริษัท ได้แก่ ผลิตภัณฑ์และระบบที่มีประสิทธิภาพ การดำเนินงานที่มีความรับผิดชอบ ผู้คน เพื่อนบ้าน ความโปร่งใสของห่วงโซ่อุปทาน และการกำกับดูแลรายงานได้ระบุถึงโครงการริเริ่มบางโครงการและผลลัพธ์บางส่วน ทั้งกลุ่มผลิตภัณฑ์และไปป์ไลน์ของผลิตภัณฑ์ที่เพิ่มขึ้นมีการนำเสนอคุณสมบัติใหม่ๆ ที่ดีขึ้นกว่าเดิมในด้านการใช้พลังงานและน้ำอย่างมีประสิทธิภาพนอกจากนี้ยังมีการเปิดตัวคู่มือความยั่งยืนสำหรับดาต้า เซ็นเตอร์โดยเวอร์ทีฟ หรือ Vertiv Guide to Data Center Sustainability แหล่งข้อมูลออนไลน์เกี่ยวกับแนวปฏิบัติและเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นใหม่ เพื่อช่วยให้อุตสาหกรรมก้าวหน้าไปสู่การดำเนินงานที่ลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้เป็นศูนย์ในอีกด้าน บริษัทได้เปิดตัวหลักสูตรการฝึกอบรมด้านความหลากหลาย ความเสมอภาค และการอยู่ร่วมกัน (DE&I: Diversity, Equity & inclusion) สำหรับผู้บริหารระดับสูงและผู้นำระดับโลกและระดับภูมิภาคอื่นๆ และการฝึกอบรมต่อเนื่องเกี่ยวกับการมีอคติโดยไม่รู้ตัว รวมถึงการใช้โปรแกรมสุขภาพสำหรับพนักงานแบบรวมศูนย์และขยายโปรแกรมเพื่อพนักงานทั่วโลกขณะเดียวกัน บริษัทได้มีการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกในชุมชนทั่วโลกผ่านพนักงานอาสาสมัครโดยมีบริษัทให้การสนับสนุน โดยมุ่งเน้นไปที่ด้านการศึกษาและ STEM, ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือ การดูแลสุขภาพ และการพัฒนาชุมชนตลอดปี 2565 บริษัทย้ำว่าได้มีการดำเนินการเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของธุรกิจของเวอร์ทีฟทั่วทั้งยุโรป ตะวันออกกลาง และแอฟริกา โรงงานเวอร์ทีฟหลายแห่งได้ซื้อพลังงานหมุนเวียนสำหรับการดำเนินงาน และที่ตั้งโรงงาน E+I Engineering Burnfoot ของเวอร์ทีฟในไอร์แลนด์ได้ติดตั้งระบบที่สามารถรีไซเคิลและนำน้ำที่ใช้ในกระบวนการผลิตทั้งหมดกลับมาใช้ใหม่ในการผลิต ซึ่งช่วยลดการใช้น้ำโดยรวมในพื้นที่การผลิต ในอเมริกาเหนือ โรงงานในเมืองเดลาแวร์ รัฐโอไฮโอ สหรัฐอเมริกา ได้เริ่มติดตั้งสนามพลังงานแสงอาทิตย์ในสถานที่ เพื่อสนับสนุนโครงการทดลองใช้ไมโครกริด"เรามุ่งเน้นความโปร่งใสของห่วงโซ่อุปทานอย่างต่อเนื่อง โดยเราได้วิเคราะห์การใช้จ่ายของซัพพลายเออร์ถึง 100% ในปีที่แล้ว และการตรวจสอบวิเคราะห์สถานะเพิ่มเติมกับซัพพลายเออร์ทั้งทางตรงและทางอ้อมมากกว่า 500 ราย เพื่อให้มั่นใจว่าทุกคนปฏิบัติตามมาตรฐานอุตสาหกรรมชั้นนำด้านสิทธิมนุษยชนและการใช้แรงงาน" เวอร์ทีฟทิ้งท้าย.