GULF เปิดบ้านต้อนรับนักศึกษา Executive MBA มหาวิทยาลัย USC สหรัฐอเมริกา

เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมให้ข้อมูลนักศึกษาในหลักสูตร Executive MBA (EMBA) จำนวน 65 คนจาก Marshall School of Business, University of Southern California (USC) ประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อแชร์เรื่องราวเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของ GULF เส้นทางสู่ความสำเร็จในปัจจุบัน กลยุทธ์การลงทุน การมุ่งขยายธุรกิจที่หลากหลาย และพันธกิจด้านความยั่งยืนของบริษัทในสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อเดินหน้าสู่การเป้าหมายการลดคาร์บอน นอกจากนี้ GULF ยังให้ความสำคัญกับความรับผิดชอบต่อสังคม ส่งเสริมการพัฒนาสังคมและยกระดับคุณภาพชีวิตของพนักงานและประชาชนทั่วไป กิจกรรมในครั้งนี้จึงสอดคล้องกับความมุ่งมั่นของ GULF เพื่อสนับสนุนการศึกษา ทั้งการให้ความรู้แก่นักศึกษาในหลักสูตรต่าง ๆ การมอบทุนการศึกษา และการสนับสนุนโครงการทางการศึกษาอย่างต่อเนื่องกล่าวถึงภาพรวมธุรกิจของบริษัทและกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจที่ยั่งยืนในยุคของการเปลี่ยนแปลงด้านพลังงาน พร้อมนำเสนอมุมมองเรื่องการลงทุนในพลังงานหมุนเวียน ทั้งโครงการไฟฟ้าพลังน้ำ พลังงานลม และพลังงานแสงอาทิตย์ ในไทยและต่างประเทศ ซึ่งเป็นตัวขับเคลื่อนให้ GULF มุ่งสู่เป้าหมายการลดคาร์บอน ที่บริษัททั่วโลกตื่นตัว และผลักดันให้ GULF สามารถแข่งขันและเติบโตเทียบเท่าบริษัทชั้นนำระดับโลกได้ นายสมิทธ์ยังเล่าถึงการขยายตัวไปยังธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล ทั้งการลงทุนใน INTUCH THCOM และความร่วมมือกับ Binance นอกจากนี้ยังเน้นย้ำถึงความสำคัญของการปลูกฝังวัฒนธรรมการทำงานที่แข็งแกร่งและการให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากร โดยตระหนักว่าความสำเร็จของบริษัทขึ้นอยู่กับความสามารถและความทุ่มเทของพนักงานทุกคน และที่ขาดไม่ได้คือความไว้วางใจและการสนับสนุนจากผู้ถือหุ้นและนักลงทุนในการร่วมขับเคลื่อนความสำเร็จของบริษัท ทิ้งท้ายด้วยการฉายภาพรวมด้านความยั่งยืนของบริษัท ผ่านดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ (DJSI) และกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) แสดงถึงเจตนารมณ์ของบริษัทที่จะดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของทุกคนในสังคม ซึ่งระหว่างการบรรยาย นักศึกษาในหลักสูตร EMBA ได้ให้ความสนใจเป็นอย่างมากผ่านการตั้งคำถามที่หลากหลายที่จุดประกายการแลกเปลี่ยนทางความคิดเห็น และการแบ่งปันข้อมูลทางธุรกิจกล่าวถึงกิจกรรมนี้ว่า “ชอบที่ทีมผู้บริหารของกัลฟ์มีส่วนร่วม ใส่ใจความเป็นอยู่ของพนักงาน และชอบแนวทางการดำเนินธุรกิจในภาพรวม ซึ่งที่ชอบเป็นพิเศษคือเรื่องราวของการเข้าลงทุนในธุรกิจดิจิทัล ประเด็นสำคัญที่ได้เรียนรู้คือการขยายธุรกิจออกไปจากอุตสาหกรรมที่ทำอยู่ ซึ่งระหว่างที่ฟัง พวกเราก็ได้มีการพูดคุยกันมาแล้วว่าพอร์ตโฟลิโอทางธุรกิจ การกระจายการลงทุนของบริษัทน่าสนใจมาก ดังนั้นการทำให้ตัวเองแตกต่าง ไม่จำเป็นต้องติดอยู่ในกรอบเดิมๆ หรืออยู่ในอุตสาหกรรมที่เราเริ่มต้น แต่เราสามารถไปได้ไกลกว่านั้น เพื่อขยายขอบเขตการบริการ ขยายไปยังกลุ่มเป้าหมายอื่น ๆ ซึ่งเป็นแนวคิดที่ดีมาก ต้องขอขอบคุณทางบริษัทที่ให้เราได้ร่วมฟังการบรรยายครั้งนี้”ให้ความคิดเห็นว่า "รู้สึกประทับใจกับความมุ่งมั่นของบริษัทในเรื่องของพลังงานหมุนเวียน และวิธีการตั้งเป้าหมายที่จะเพิ่มการลงทุนด้านพลังงานหมุนเวียน และแหล่งพลังงานหมุนเวียน รู้สึกตื่นตาตื่นใจที่ได้เห็น GULF ก้าวเข้าสู่ธุรกิจต่าง ๆ มากมาย รวมถึงดิจิทัลด้วย ซึ่งจากการที่ผมได้ไปเยี่ยมชมงานมาหลายประเทศ เห็นว่าแนวโน้มของการที่กลุ่มบริษัทขนาดใหญ่หันมาทำธุรกิจในแนวดิ่งมากขึ้น มีธุรกิจที่แตกต่าง แทนที่จะขยายในแนวราบเหมือนในอดีต คือสิ่งนี้น่าสนใจ”กล่าวว่า “ส่วนตัวรู้สึกทึ่งที่ธุรกิจที่ดูมั่นคง เป็นผู้นำในอุตสาหกรรมหนึ่งๆ อย่าง GULF พยายามกระจายการลงทุนไปยังธุรกิจต่างๆ มากมาย และทุกสิ่งเชื่อมโยงกัน ถ้าหากอ่านจากข้อมูลเฉยๆ คงปะติดปะต่อไม่ได้ แต่เมื่อผู้บริหารเริ่มเล่าถึงเหตุผลที่อยู่เบื้องหลังข้อตกลงหรือการเข้าซื้อกิจการแต่ละอย่าง ผมก็สามารถเชื่อมโยงข้อมูลต่าง ๆ เห็นภาพระบบนิเวศทางธุรกิจที่ครบวงจร”เล่าว่า “วันนี้ได้รับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับวัฒนธรรมของบริษัท ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งจนถึงปัจจุบัน ผู้บริหารมีความโปร่งใสและตรงไปตรงมาเกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์กร พร้อมให้ข้อมูลอย่างรอบด้านว่าองค์กรต้องการบุคลากรแบบไหน มองหาอะไรในตัวพนักงานที่จะเข้ากับองค์กร ซึ่งหลังจากเยี่ยมชมบริษัทหลายแห่งในประเทศไทยมาแล้ว เราได้มาปิดจบที่ GULF ต้องขอขอบคุณทางบริษัทที่ช่วยทำให้การศึกษาดูงานในครั้งนี้จบลงด้วยดี”สำหรับหลักสูตร EMBA ของ Marshall School of Business, University of Southern California มีวิชา Global Business ที่นักศึกษามีโอกาสไปศึกษาดูงานในบริษัทชั้นนำต่าง ๆ ทั่วโลกรวมถึงประเทศไทย ซึ่งนักศึกษาเหล่านี้ต่างเป็นผู้บริหารระดับสูงหรือระดับกลางในบริษัท มีประสบการณ์การทำงานโดยเฉลี่ย 15 ปี ส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในแคลิฟอร์เนียตอนใต้และเป็นมืออาชีพจากหลากหลายอุตสาหกรรม อาทิ อุตสาหกรรมบันเทิง บริษัทเทคโนโลยี อุตสาหกรรมสุขภาพ และอุตสาหกรรมการศึกษา เป็นต้นทั้งนี้การเยี่ยมชมบริษัทของนักศึกษาหลักสูตร EMBA ของ USC ในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการสนับสนุนทางด้านการศึกษาของ GULF ที่ได้มีการเปิดบ้านต้อนรับนักศึกษา USC ที่เข้ามาเยี่ยมชมกิจการบริษัทอย่างต่อเนื่อง นับเป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรงและได้รับความรู้เชิงลึกจากผู้บริหารระดับสูงของบริษัท กิจกรรมนี้ยังสอดคล้องกับความมุ่งมั่นของบริษัทในการสนับสนุนการศึกษาผ่านการให้คำปรึกษาแก่นักเรียน นักศึกษา การมอบทุนการศึกษา และการสนับสนุนโครงการทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับพันธกิจด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและธุรกิจของกัลฟ์ได้ในรายงานประจำปีและรายงานความยั่งยืน