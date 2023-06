AIS ร่วมสร้างความเท่าเทียม จับมือพันธมิตรฉลอง Pride Month

นายปรัธนา ลีลพนัง หัวหน้าคณะผู้บริหารกลุ่มลูกค้าทั่วไป บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ AIS กล่าวว่า องค์กรคือจุดเริ่มต้นที่ดีในการเปิดรับความแตกต่างและหลากหลาย ภายใต้วัฒนธรรมการทำงานขององค์กรที่โอบกอดความหลากหลาย ในขณะเดียวกันก็ต้องสร้างความเท่าเทียมให้กับบุคลากร เพื่อให้ทุกคนได้แสดงศักยภาพอย่างเต็มที่แบบไร้อคติ อันจะนำมาซึ่งพลัง ความคิด ความสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ เพื่อพัฒนาสินค้าและบริการที่ดีที่สุดให้กับลูกค้า"จากสิ่งต่างๆ เหล่านี้ในองค์กรได้ถูกถ่ายทอดส่งต่อไปยังลูกค้า สังคม และคนไทยทุกกลุ่ม ผ่านโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลที่เรามุ่งพัฒนาเพื่อให้ทุกคนได้เข้าถึงดิจิทัลและเทคโนโลยีชั้นนำ ที่เราพร้อมจะ Endless shade of you ผ่านการสนับสนุนให้ทุกคนเป็นตัวเอง โดยมีประสบการณ์และบริการดิจิทัล รวมถึงสิทธิพิเศษ ที่เข้าใจและตอบทุกไลฟ์สไตล์ความแตกต่างหลากหลายของลูกค้าทุกคน”โดย AIS ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเฉลิมฉลอง Pride Month ผ่านการทำงานร่วมกับพาร์ทเนอร์เพื่อส่งมอบสิทธิพิเศษที่เข้าใจคุณ ทั้งเรื่องกิน เที่ยว ช้อป และสุขภาพ ให้ทั้งลูกค้า AIS และ AIS Serenade สามารถเลือกใช้ชีวิตได้อย่างต้องการ กล้าที่จะมีความสุขในแบบของตัวเองสร้างความสุขจากภายในสู่ภายนอก เอาใจคนรักสุขภาพ พิเศษเฉพาะช่วง Pride month เมื่อช้อปปิ้งไอเทมกีฬาที่ Rev Runnr รับฟรีกระเป๋าลายเรนโบว์ และส่วนลด 10% เมื่อชอปครบ 4,000 / ลูกค้าเซเรเนด รับส่วนลดเพิ่มอีก 100 บาท, ให้คุณบำบัดร่างกาย ผ่อนคลายกับบริการ สปา ออนเซน ในสไตล์เกาหลี กับส่วนลดสูงสุดถึง 25% ที่ Health World, ส่วนลดสูงสุด 15% กับบริการรูปแบบใหม่ที่เข้ามาช่วยแก้ปัญหาเรื่องการนอน กับ Sleep Coach Thailand และ บริการปรึกษาแพทย์ออนไลน์ จาก Doctor A to Z รับสิทธิ์ปรึกษาหมอออนไลน์ฟรี 2 ครั้งสร้างความสุขออกไปฉลองอย่างจุใจในช่วงแห่งเวลาในการฉลองเฉลิม รับส่วนลด 30 บาท กับ Exclusive เมนูเครื่องดื่ม จาก GAGA และ Black Canyon ที่มีสีสัน สะท้อนความโดดเด่น ความเป็นตัวคุณในแบบของคุณเองสร้างความสุขด้วยการออกไปช้อปปิ้ง กับ ส่วนลด 100 เมื่อซื้อสินค้า Sephora collection ครบ 800 บาทขึ้นไป ร้าน Sephora ให้คุณได้แต่งแต้มสีสันทุกช่วงเวลาพิเศษตลอดทั้งเดือนสร้างความสุขด้วยการออกไปยังจุดหมายปลายทางในฝันได้อย่างอิสระ กับประสบการณ์การท่องเที่ยวสุดพิเศษกับ air asia Superapp มอบสิทธิพิเศษส่วนลด 5% (สูงสุด400บาท) สำหรับเที่ยวบินทั้งในและต่างประเทศโดยลูกค้า AIS Serenade สามารถดูรายละเอียดการรับสิทธิ์ได้ที่ แอปพลิเคชัน myAIS เริ่มรับสิทธิ์ได้ตลอดทั้งเดือนตั้งแต่วันที่ 1 - 30 มิถุนายน 2566 นี้“เราขอเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเฉลิมฉลองกับลูกค้าและคนไทยในเดือนแห่งความพิเศษและภาคภูมิใจของความหลากหลายทางเพศ ด้วยคำมั่นสัญญาในการทำงานเพื่อให้ลูกค้าและคนไทยได้เข้าถึงบริการดิจิทัลอย่างดีที่สุดต่อไป” นายปรัธนา กล่าวทิ้งท้าย