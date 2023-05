“เดอะ ปาร์ค” ร่วมเฉลิมฉลอง Pride Month จัดแคมเปญ “Colors of Pride” สนับสนุนความเท่าเทียม และความหลากหลายทางเพศ

เกี่ยวกับงาน

รีเทลไลฟ์สไตล์ระดับพรีเมียม จัดกิจกรรมตอกย้ำแนวคิดอย่างต่อเนื่อง ส่งแคมเปญต้อนรับเทศกาล Pride Month เดือนแห่งความภาคภูมิใจของกลุ่มเพศทางเลือก (LGBTQIA+) เชิญชวนทุกคนมาร่วมใส่หมวกเพื่อสนับสนุนความเท่าเทียมและความหลากหลายทางเพศนอกจากนี้ยังขนทัพขบวนโปรโมชันจากร้านค้าชั้นนำ และกิจกรรมพิเศษมาร่วมเฉลิมฉลองตลอดเดือนมิถุนายนนี้โดยเริ่มที่ ร้าน– สหคลินิกกายภาพบำบัดและเวชศาสตร์ฟื้นฟู เอฟ รีแฮบ ร่วมฉลองเทศกาล Pride Month ด้วยความเชี่ยวชาญด้านการฟื้นฟูร่างกาย และเข้าใจทุกความเจ็บปวด มอบส่วนลดพิเศษสำหรับทุกความหลากหลาย ด้วยโปรแกรมลด "ปวด" โดยกายภาพบำบัด จากราคาปกติ 1,799 บาท พิเศษ! เหลือเพียง 1,500 บาท ตั้งแต่วันนี้ถึง 30 มิถุนายนนี้ร้าน– ร้านอาหารแนว Trendy Healthier Restaurant ที่ทุกคนสามารถมา Cheat กันง่ายๆ ได้ทุกวันแบบไม่ต้องกลัวพัง มอบโปรโมชั่นสุดพิเศษ Happy Pride Month ด้วยเครื่องดื่มเมนูโซดาช่วยเพิ่มความเฟรช กับโปรโมชั่น 1 แถม 1 เฉพาะเดือนมิถุนายนนี้ร้าน– พื้นที่สำหรับคนรักช็อกโกแลต ขอเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนความเท่าเทียม และหลากหลายทางเพศ ด้วยช็อคโกแลตใหม่สุดพิเศษคุณภาพพรีเมี่ยม ที่มาในสีสันสายรุ้งสดใสมาต้อนรับ Pride Month โดยเฉพาะ เพื่อให้ลูกค้าได้สัมผัสประสบการณ์สุดมหัศจรรย์ รวมถึงยังมีขนมอบอื่นๆ อีกมากมาย ตั้งแต่เดือนมิถุนายนนี้เป็นต้นไปร้าน– ร้านกาแฟและโดนัทรายใหญ่ที่สุดในแคนาดา นำเสนอโปรโมชั่นสุดพิเศษ รับฟรี!!! โดนัท Chocolate Rainbow หรือโดนัท Classic Rainbow จำนวน 1 ชิ้น เมื่อซื้อเมนูเครื่องดื่มใดก็ได้ขนาด 16 ออนซ์ ตลอดเดือนมิถุนายนนี้ร้าน– คนรักโยเกิร์ตไม่ควรพลาด กับเมนูกรีกโยเกิร์ตรสชาติต่างๆ มาพร้อมท๊อปปิ้งกว่า 20 ชนิด ส่งต่อความเฮลท์ตี้เพื่อสนับสนุนความภาคภูมิใจให้กับทุกคน กับโปรโมชันพิเศษ เมื่อซื้อครบ 300 บาทขึ้นไป/ ใบเสร็จ รับบัตรกำนัลแทนเงินสดมูลค่า 50 บาท สำหรับใช้ในการซื้อครั้งถัดไป ตลอดเดือนมิถุนายนนี้ร้าน– คาเฟ่กึ่งแกลเลอรี่ ในสวน Q Garden ชั้น 3 บรรยากาศชิล ที่เหมาะแก่การมานั่งพักผ่อนหย่อนใจ พร้อมเสิร์ฟเมนูเครื่องดื่มสุดพิเศษ!!! เพื่อเฉลิมฉลอง Pride Month ด้วยเมนู “Cold Press Juice” หลากหลายสีสันช่วยเติมเต็มความสดชื่น นอกจากนี้ยังมีนิทรรศการ ‘Man-Made Apocalypse’ โดยศิลปิน ทรัพย์มณี ชัยแสนสุข ที่นำเสนอความสิ้นหวังของสภาพอากาศที่มีมลพิษ ผ่านการใช้สัญลักษณ์ของหมอกควันและทัศนียภาพ สามารถเข้าชมฟรี! พร้อมเวิร์คช็อปงานศิลปะผ่านเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในวันที่ 3 มิถุนายน 2566 และ เวิร์คช็อปศิลปะบำบัดจิตโดยนักจิตวิทยาการบำบัดมืออาชีพ ในวันที่ 10 และ 24 มิถุนายน 2566 สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook: The PARQ และ Website: www.theparq.com และร้าน– ร้านดอกไม้พรีเมียมที่ไม่ใช่แค่จัดและส่งดอกไม้เท่านั้น แต่เป็นการส่งความรู้สีกดี ๆ ในวันสำคัญของคุณไปยังผู้รับ ตั้งแต่ขั้นตอนการคัดสรรดอกไม้ ไปจนถึงการจัดและออกแบบด้วยประสบการณ์กว่า 10 ปี ส่งต่อความ Proud ด้วยดอกไม้สีสันสดใสเหมือนสายรุ้งนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมทอล์ค “Colors of Pride” ที่ได้รับความร่วมมือจากพันธมิตรชั้นนำมากมาย อาทิมาร่วมส่งต่อแรงบันดาลใจทั้งในด้านมุมมองความคิด การใช้ชีวิตร่วมกันอย่างเท่าเทียม เพื่อให้เกิดความภาคภูมิใจไปด้วยกัน โดยกิจกรรมนี้จะจัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 13 – 16 มิถุนายน 2566 เวลา 12.00-13.00 น. ของทุกวัน ณ ชั้น 1 เดอะ ปาร์ค ไลฟ์ ผู้ที่สนใจสามารถมาร่วมกิจกรรมได้ โดยมีของรางวัลแจกทุกวันภายในเดอะ ปาร์ค ไลฟ์ ยังมีร้านค้าบริการเพื่อสุขภาพ และร้านอาหารชื่อดังอื่นๆ อีกมากมาย ยิ่งไปกว่านั้นเมื่อกิน ดื่ม ช้อป ครบ 1,500 บาทขึ้นไป (สามารถรวมใบเสร็จต่างร้านค้าได้ ในวันเดียวกัน) รับฟรี! หมวกบักเก็ต ลิมิเต็ด เอดิชั่นจากเดอะ ปาร์ค เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการเฉลิมฉลองความภาคภูมิใจในความหลากหลายอันงดงาม มาเป็นตัวของตัวเองได้มากกว่าที่เคย ที่ เดอะ ปาร์ค ไลฟ์ (MRT ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ทางออก 2) ตั้งแต่วันที่ 1 – 30 มิถุนายน 2566ติดตามข่าวสารล่าสุดและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook: The PARQ Instagram: @THEPARQBKK Website: www.theparq.com โทร. 02-080-5700 #COLORSOFPRIDE #ThePARQ #LifeWellBalanced