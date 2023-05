โรงแรมดับเบิ้ลยู กรุงเทพ เชิญทุกคนร่วมกันแสดงจุดยืน พร้อมฉลองเทศกาลไพรด์ และความหลากหลายทางวัฒนธรรมในเดือนมิถุนายนนี้

วันศุกร์ที่ 2 มิถุนายนเฉลิมฉลองเทศกาลไพรด์ โดยเชิญชวนทุกคนมาร่วมกันแสดงจุดยืน เพื่อความรัก การแสดงตัวตนของตัวเอง เพลง ชุมชน การพบปะ และความเท่าเทียมกัน โดยกิจกรรมนี้มีการผสมผสานกันของความรู้ และความสนุกสนาน ไม่ว่าจะเป็นการเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับ LGBTQIA+ เซเลบริตี้ชื่อดัง แฟชั่นโชว์ การแสดงจาก drag queens คลาสการผสมเครื่องดื่ม และ live DJ ที่เริ่มตั้งแต่สี่โมงเย็นไปจนค่ำงานจะเริ่มด้วย Lean In Panel Series จากเหล่า LGBTQIA+ ที่วูบาร์ โรงแรมดับเบิ้ลยู กรุงเทพ ตั้งแต่เวลา 16:30 น. เป็นต้นไป โดยมีการพูดคุยเกี่ยวกับปัญหาและผลกระทบหลักในชุมชน รวมทั้งแสดงความคิดเห็นและประสบการณ์ส่วนตัวที่ทำให้มีจุดยืนในวันนี้ ผู้ร่วมเสวนาได้แก่ คุณท็อป (พงศธร โกยสมบูรณ์) ผู้สนับสนุน LGBTQIA+ คุณซิลวี่ (ภาวิดา มอริจจิ) นักร้องชาวไทย-อิตาลี คุณคริสเตน คิช เชฟผู้ชนะของรายการ ท็อปเชฟ ซีซัน10 และดีเจโนอาห์ จากประเทศญี่ปุ่น ต่อด้วย Cocktail Hour ที่มาพร้อมกับเครื่องดื่ม และการแสดงุดพิเศษจากคุณซิลวี่ ภาวิดา และดนตรีสนุกๆ จากดีเจนานา พร้อมทั้งเตรียมความสวยแบบปังๆจากช่างแต่งหน้ามืออาชีพที่ Get Glam Studio ตั้งแต่ 17:30 น. เป็นต้นไปช่วงค่ำมาสนุกกันต่อกับ After Dark Party ที่เดอะเฮาส์ออนสาทร แลนมาร์คโดดเด่นสไตล์นีโอคลาสสิคที่เป็นเอกลักษณ์ใจกลางกรุงเทพ ที่อยู่เคียงข้างโรงแรมดับเบิ้ลยู กรุงเทพ ที่คุณจะได้เพลิดเพลินไปกับการแสดงอันแพรวพราวของเหล่า drag queen แฟชั่นโชว์ การเต้นโว้ก และเต้นไปกับจังหวะเพลงมันๆจากดีเจกรู๊ฟ รวมทั้งทากิและโนอา จากญี่ปุ่น ตั้งแต่เวลา 19:00 – 23:30 น.นอกจากนี้สมาชิกแมริออท บอนวอย ยังมีโอกาสได้ร่วมกิจกรรมสุดพิเศษ กระทบไหล่เซเลบริตี้เชฟอย่างคุณคริสเตน คิช พร้อมคลาสทำเครื่องดื่มสุดเอ็กคลูซีฟ ที่ เดอะบาร์ แอท เดอะเฮาส์ออนสาทร และห้องพักแบบ สตูดิโอ สวีท 1 คืน โดยสมาชิกสามารถประมูลแพคเกจ แมริออท บอนวอย โมเมนส์ สุดพิเศษนี้โดยใช้คะแนนแมริออท บอนวอย ได้ ที่นี่“W เปรียบเสมือนบ้านสำหรับทุกคน เราต้องการให้นักเดินทางของเราทุกคนแสดงตัวตนของตัวเองได้อย่างเต็มที่ และสร้างนิยามใหม่ของการพักผ่อนที่หรูหรา โรงแรมดับเบิ้ลยู กรุงเทพ พร้อมต้อนรับชาว LGBTQIA+ เพื่อมาร่วมฉลองเทศกาลไพรด์ และมาแสดงจุดยืน ซึ่งเป็นคอนเซ็ปต์หลักของงานปีนี้ และเป็นส่วนหนึ่งของ W’s passion เพื่อสนับสนุนความหลากหลาย ความเท่าเทียม และการเป็นหนึ่งเดียว” คุณทีน่า หลิว ผู้จัดการทั่วไปโรงแรมดับเบิ้ลยู กรุงเทพ กล่าวลงทะเบียนร่วมงาน W Pride 2023 ที่โรงแรมดับเบิ้ลยู กรุงเทพ และ เดอะเฮ้าส์ ออนสาทร ได้ที่นี่W Hotels มียินดีที่ได้ร่วมสร้างสีสันผ่านความเท่าเทียมกันทางความคิด วัฒนธรรมและประสบการณ์ รวมทั้งขยายขอบเขตการพูดคุย และขับเคลื่อนวัฒนธรรมเหล่านี้ไปด้วยกันกับการเฉลิมฉลองของชาว LGBTQIA+ โดยเน้นในเรื่องของความเสมอภาค และการรวมกันเป็นหนึ่งเดียว ซึ่งหลักการสำคัญของแมริออท อินเตอร์เนชั่นแนล ที่มีให้กลุ่ม LGBTQIA+ ผ่านสถานที่ทำงานที่มีความเท่าเทียมกันทางในทางทฤษฎีและทางปฏิบัติ รวมทั้งการเคารพซึ่งกันและกัน ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับพันธสัญญาในเรื่องการสนับสนุนความหลากหลาย และการยอมรับความแตกต่างของแมริออทได้ที่ https://www.marriott.com/diversity/diversity-and-inclusion.mi.