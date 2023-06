“พัทยา”ฉลองเมืองความหลากหลายทางเพศ เตรียมยกระดับสู่ International Pride

อ่านรายละเอียด สิทธิพิเศษให้กับสมาชิกบัตรเครดิตเคทีซีกับแพ็คเกจแคมเปญ “PUT YOUR PRIDE ON” สำหรับลูกค้าที่เข้าพักที่ อาร์เบอร์ โฮเทล แอนด์ เรสซิเดนซ์ พัทยา https://mgronline.com/travel/detail/9660000049890

เมื่อวันอังคารที่ 30 พ.ค.ที่ผ่านมา หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการท่องเที่ยวในเมืองพัทยา ร่วมกับบริษัทบัตรเครดิตเคทีซี จัดเสวนาเรื่อง “พัทยาเตรียมความพร้อมเฉลิมฉลองเมืองความหลากหลายทางเพศ” ณ อาร์เบอร์ โฮเทล แอนด์ เรสซิเดนซ์ พัทยาประเด็นที่น่าสนใจของการเสวนา เริ่มที่กล่าวว่า “เมืองพัทยาวางคอนเซ็ปต์ด้านการท่องเที่ยวว่า “Better Pattaya” โดยปรับกลยุทธ์ตามยุทธศาสตร์ยกระดับพัทยาสู่มาตรฐานสากล เมืองพัทยามีโอกาสจัดงานระดับชาติอย่างต่อเนื่อง อาทิ Pattaya Festival ที่ได้รับการสนับสนุนจากทุกภาคส่วน สำหรับเดือนมิถุนายนนี้ พัทยาจะมีการจัดงาน Pride ขึ้น เพื่อสร้างพื้นที่ให้ประชาชนที่มีความหลากหลายทางเพศสภาพได้มารวมตัวกัน ซึ่งกิจกรรมนี้เราจัดขึ้นต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี โดยเมืองพัทยาคาดหวังว่า เราจะสามารถยกระดับงานให้เป็นสากลหรือ International Pride ขยายเวลาการจัดกิจกรรมให้มากกว่าหนึ่งสัปดาห์ เพื่อให้นักท่องเที่ยวสามารถวางแผนเดินทางท่องเที่ยวได้สะดวกขึ้นนายรัตนชัย กล่าวเพิ่มเติมว่า พัทยามีความชัดเจนเรื่องการสนับสนุนกลุ่ม LGBTQ+ มานาน “เรามีการรวมกลุ่มของ LGBTQ+ มานาน ผ่านการโชว์ของอัลคาซ่า ทิฟฟานี จนเกิดเป็นชุมชนที่เราให้ความสำคัญมานานแล้ว โดยมีภาคีหลายฝ่าย มีเงินทุนจากต่างชาติ เช่น มูลนิธิซิสเตอร์ ในยุคแรกๆที่มาช่วยเหลือเรื่อง HIV มูลนิธิ Hand-to-Hand ที่เข้ามาให้ความสนับสนุนที่พักพิง”“สำหรับตัวหลักสำคัญในด้านการท่องเที่ยว ก็ได้ไอเดียมาจากกลุ่ม LGBTQ+ เพราะเราไม่มีการแบ่งแยก เป็นเรื่องปกติของเมืองพัทยา เพราะเราเป็นเมืองที่อบอุ่นสำหรับคนกลุ่มนี้ ให้มีส่วนร่วมกับการท่องเที่ยวเสมอมา เช่น งานไพรด์ ก็มีการจัดมาหลายปีแล้ว โดยพยายามผลักดันให้เป็นคาร์นิวัล ยกระดับไปเรื่อยๆ จัดกิจกรรม Pride ให้อยู่ในปฏิทินการท่องเที่ยวของพัทยา เพิ่มการเสวนา เวิร์กชอป การผลักดันกฎหมายเรื่องสมรสเท่าเทียม สำหรับพัทยา กลุ่ม LGBTQ+ คือ ครอบครัวของเรา และเป็นเมือง for all หลากหลายได้ทั้งหมดทุกคน”หากยกตัวอย่าง ในความเป็น LGBTQ+ Friendly ของเมืองพัทยา นายรัตนชัย กล่าวว่า ข้อแรก มุมมองที่มองกลุ่ม LGBTQ+ เหมือนคนในครอบครัว ไม่มีความแตกต่าง คนในเมืองพัทยาไม่มีการบูลลี หรือไม่ยอมรับความหลากหลายทางเพศ แต่ยังชื่นชมด้วยข้อถัดมา มีการทำงานส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวอย่างชัดเจน ไม่ได้มีเฉพาะในส่วนของกลุ่ม LGBTQ+ แต่บูรณาการกันในทุกหลักเกณฑ์ ซึ่งทำให้ไอเดียด้านการท่องเที่ยวต่างๆ ชาว LGBTQ+ ก็เป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนการทำงาน“สุดท้ายแล้ว อย่างที่กล่าวไปว่า เมืองพัทยาให้ความสำคัญกับเรื่องสุขภาพของกลุ่ม LGBTQ+ เรามีองค์กร ภาคี มูลนิธิมากมาย ที่มาให้ความรู้ สนับสนุน ตลอดจนการผลัดกันกฎหมายที่มีผลต่อกลุ่มนี้ สำหรับ พัทยา เราไม่ได้มองเป็นความแปลกแยก ดังนั้นชาว LGBTQ+ ทุกคนอยู่ได้อย่างสบายใจ ทุกคนมีความสามารถ มีความเท่าเทียมกันเป็นสิ่งที่ควรได้รับ” นายรัตนชัย กล่าวสรุปด้านกล่าวว่า “เมืองพัทยาถือเป็น Mixed Market แหล่งรวมนักท่องเที่ยวหลากหลายสัญชาติ ครอบคลุมทุกระดับรายได้ และทุกเพศทุกวัย ทั้งภาครัฐและเอกชนมุ่งมั่นผลักดันและส่งเสริมการตลาดให้เมืองพัทยาเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เดินทางมาได้ทุกวัน ด้วยทำเลที่ตั้งที่ใกล้กรุงเทพฯ การเดินทางสะดวกสบาย และราคาที่พักสมเหตุสมผล”กล่าวว่า “ผมต้องการนำเสนอมุมมองในการมองกลุ่ม LGBTQ+ ให้เป็นมนุษย์ปุถุชนธรรมดา คนส่วนใหญ่มีภาคจำว่าถ้าเป็นกลุ่มดังกล่าวต้องมีการแต่งกายที่ฉูดฉาดผิดแปลกจากประชาชนทั่วๆ ไป เมื่อยุคสมัยเปลี่ยนความเท่าเทียมหรือความเสมอภาคคือ การยอมรับว่าทุกคนมีความเป็นมนุษย์ และไม่ตัดสินคนจากรูปลักษณ์ภายนอก เมืองพัทยาจัดกิจกรรม Pride Month เพื่อแสดงจุดยืนดังกล่าว ในส่วนของ Pride Parade ภาคเอกชนก็พร้อมที่จะสนับสนุน ทำให้เมืองพัทยาเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ถูกกล่าวขานและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล”นายกำพล ศิริสมบูรณ์ลาภ Head of Regional Marketing (Pattaya) บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เฟสติวัลเป็นเจ้าภาพจัดงาน Pride International Festival ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 แล้ว สำหรับปีนี้เรามุ่งมั่นสร้างให้พัทยาเป็น Destination ของ LQBTQ+ ที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิมโดยจะมีไฮไลท์มากมาย อาทิ Miss Grand Thailand และ Celebrity Net Idol กว่า 5000 คน จะเข้าร่วมขบวน Pride Parade ที่จัดขึ้นริมชายหาดยาวกว่า 5 กิโลเมตร ในวันเสาร์ที่ 24 มิถุนายน 2566 ซึ่งจัดเป็นอีเว้นท์ที่ LGBTQ+ จากทั่วประเทศและทั่วโลกตั้งตารอคอย นอกจากนี้ เรายังได้ขยายกิจกรรมไปยังหัวเมืองใหญ่ อาทิ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เวิลด์ที่กรุงเทพมหานคร รวมถึงศูนย์การค้าเซ็นทรัล เฟสติวัลที่จังหวัดอื่นๆ ได้แก่ เชียงใหม่ อุดรธานี ขอนแก่น และพัทยา ในคอนเซ็ปท์ Pride for All ตลอดเดือนมิถุนายนนี้ เพื่อสร้างความสุขให้กับประชาชนชาวไทย และเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมการท่องเที่ยวอีกด้วย”กล่าวว่า “สำหรับอาร์เบอร์ โฮเทล แอนด์ เรสซิเดนซ์ ได้ออกแคมเปญภายใต้คอนเซ็ปท์ “ARBOUR PUT YOUR PRIDE ON” โดยเน้น 3 ส่วน คือ “ลูกค้า” โรงแรมพยายามสร้างประสบการณ์ให้แขกที่เข้าพักสามารถแสดงความเป็นตัวตนหรือจุดยืนได้อย่างไร้ขีดจำกัด สำหรับเดือน PRIDE MONTH มีการนำเอาธีม PUT YOUR PRIDE ON มาผสมผสานเติมเต็มในทุกๆ Touch Point ของโรงแรม และส่วนสุดท้ายคือ “Partnership” ไม่ว่าจะเป็นศูนย์การค้าเซ็นทรัล ภาครัฐ รวมถึงภาคเอกชนก็ตามที่ช่วยกันผลักดันทำให้พัทยาเป็นหนึ่งในเมืองสำหรับกลุ่ม LGBTQ+ เลือกที่จะเดินทางมาพัทยาเป็นอันดับต้นๆ ของประเทศ”ปิดท้ายที่กล่าวว่า เคทีซีให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ทั้งในด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental, Social and Governance: ESG) โดยเฉพาะเรื่องการให้โอกาสและความเท่าเทียม ด้วยนโยบายเคารพสิทธิมนุษยชน และความเท่าเทียมทางเพศ (Gender Equality) โดยมอบความห่วงใยให้กับบุคลากรในองค์กรที่มี “คู่ชีวิตเพศเดียวกันโดยกำเนิด” และอยู่ร่วมกันเป็นครอบครัวโดยจะได้รับสิทธิเหมือนคู่สมรสทุกประการ"สำหรับความร่วมมือกับอาร์เบอร์ โฮเทล แอนด์ เรสซิเดนซ์ ในครั้งนี้จึงสอดรับกับทั้งกลยุทธ์การตลาดที่จับกลุ่มนักท่องเที่ยวแนว Segmentation อาทิ กลุ่ม LGBTQ+ ซึ่งถือเป็นกลุ่มที่มีกำลังซื้อสูง และแนวทางนโยบายด้าน ESG ที่ให้โอกาสและความเท่าเทียมกันทางเพศสภาพอีกด้วย"