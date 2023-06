LINE มอบ 51 รางวัล กลุ่มธุรกิจที่สร้างผลงานการตลาดดิจิทัลยอดเยี่ยม

ตลอดหลายปีที่ผ่านมา LINE ได้พัฒนาโซลูชันมากมายเพื่อให้ภาคธุรกิจสามารถเลือกใช้งานตามเป้าหมายทางการตลาดได้อย่างครบครัน นำมาซึ่งผลสำเร็จเชิงการตลาดที่หลากหลาย ไม่เพียงเพิ่มจำนวนลูกค้าหรือเพิ่มยอดขาย แต่ยังสร้างความประทับใจและประสบการณ์ที่ดีให้ลูกค้าของแบรนด์ โดยเห็นได้จากแบรนด์ที่ได้รับรางวัล “สุดยอดแบรนด์ผู้สร้างผลงานการตลาดดิจิทัลยอดเยี่ยมแห่งปี 2022” ที่สามารถสร้างความสำเร็จเชิงธุรกิจได้หลากหลายมิติ จากการใช้แพลตฟอร์ม LINE เช่นยูนิลีเวอร์ ไทย เทรดดิ้ง คว้ารางวัล Data Lead Campaign of the Year หรือสุดยอดแบรนด์บริหารดาต้ายอดเยี่ยมแห่งปี ด้วยกลยุทธ์ในการบริหาร จัดการข้อมูลบนแพลตฟอร์ม LINE อย่างมีชั้นเชิง ผ่านการใช้ LINE OA และ Mission Stickers เพื่อเก็บข้อมูลกลุ่มเป้าหมาย พร้อมจำแนกแบ่งกลุ่ม วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้มาในเชิงลึกด้วยเครื่องมือ MyCustomer และต่อยอดสู่การทำ Cross Targeting ร่วมกับ LINE OA ของแบรนด์ในเครือ ด้วย Business Manager ทำให้ประสิทธิภาพการสื่อสาร และการลงโฆษณาผ่าน LINE Ads ไปสู่กลุ่มเป้าหมายแต่ละกลุ่ม ของแต่ละแบรนด์ในเครือ Unilever แม่นยำ ตอกย้ำการเป็นแบรนด์ผู้นำในกลุ่ม FMCG ในยุคดิจิทัลได้อย่างแท้จริงวอลโว่ คาร์ (ประเทศไทย) คว้ารางวัล Chat Commerce of the Year หรือสุดยอดแบรนด์สร้างสรรค์กลยุทธ์ Chat Commerce ยอดเยี่ยมแห่งปี ด้วยการใช้โซลูชันบนแพลตฟอร์ม LINE ในการทำแชตคอมเมิร์ซได้อย่างครบวงจร ตั้งแต่การลงโฆษณาผ่าน LINE Ads เพื่อกระตุ้นลูกค้ามาเพิ่มเพื่อนบน LINE OA การใช้ LINE OA เป็นช่องทางสื่อสารโต้ตอบกับลูกค้าได้อย่างทันใจ มีการใช้แชตบอตเข้ามาเสริมเพื่อสร้างสัมพันธ์และเก็บข้อมูลกลุ่มเป้าหมายไปพร้อมๆ กัน และสามารถนำเสนอสินค้า เปิดโอกาสให้ลูกค้าสามารถเลือกจองรถและปิดการขายผ่าน LINE SHOPPING ได้อย่างลงตัว สร้างปรากฏการณ์ใหม่ให้ธุรกิจยานยนต์ไทย ขับเคลื่อนด้วยแชตคอมเมิร์ซบน LINE ได้อย่างครบวงจรซีพี ออลล์ คว้ารางวัล Best LINE OA of the Year หรือสุดยอดแบรนด์ใช้งาน LINE OA ยอดเยี่ยมแห่งปี จาก LINE OA: CP ALL 7-Eleven ด้วยยอดการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย (Target Reach) และอัตราการเข้าใช้งาน LINE OA จากตลอดทั้งปีสูงที่สุด สะท้อนถึงกลยุทธ์การพัฒนารูปแบบการซื้อขายร้านสะดวกซื้อสู่บริการยุคใหม่ผ่านแชตบน LINE OA ที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคทั่วไทยได้อย่างตรงจุด ทำให้ผู้บริโภคมีส่วนร่วมกับทุกการสื่อสาร ทุกกิจกรรมและทุกบริการที่นำเสนอบน LINE OA นี้อย่างต่อเนื่อง ถือเป็นการปฏิรูปวิถีการค้าปลีกของไทยมาอยู่บน LINE ได้อย่างทรงพลังสำนักงานประกันสังคม คว้ารางวัล Best Sticker of the Year หรือสุดยอดแบรนด์สร้างสรรค์สติกเกอร์ยอดเยี่ยมแห่งปี จากสติกเกอร์ชุด ‘ออมสุขและอุ่นใจห่วงใยคุณ’ ด้วยยอดดาวน์โหลดถล่มทลายสูงสุดแห่งปี จากการออกแบบคาแร็กเตอร์ ‘น้องออมสุขและน้องอุ่นใจ’ ในรูปแบบสติกเกอร์ไลน์ ที่สะท้อนถึงภาพลักษณ์และสร้างการจดจำต่อองค์กรได้เป็นอย่างดี สมาชิกผู้ประกันตนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการสื่อสารแทนใจ ส่งต่อความห่วงใยให้คนรอบข้างได้ในหลากหลายโอกาส ถือเป็นหนึ่งในตัวแทนหน่วยงานภาครัฐที่มีการปรับใช้ดิจิทัลเพื่อการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ สร้างการรับรู้สู่ประชาชนในวงกว้างได้อย่างน่าสนใจและมีประสิทธิภาพลาซาด้า คว้ารางวัล Best Display Advertising of the Year หรือสุดยอดแบรนด์ด้านโฆษณายอดเยี่ยมแห่งปี ด้วยอัตราการคลิกโฆษณารวมตลอดทั้งปีสูงที่สุด จากกลยุทธ์ในการวางแผนลงโฆษณาที่โดดเด่น ทรงประสิทธิภาพ มีการจำแนกประเภทกลุ่มสินค้าให้ตรงกับแต่ละกลุ่มเป้าหมายตามความสนใจ ลงโฆษณาผ่าน LINE ในหลากหลายตำแหน่งเพื่อความครอบคลุม ออกแบบช่วงเวลาการนำเสนอโฆษณาแต่ละชิ้นได้อย่างชัดเจนและต่อเนื่อง เพื่อให้สารจากโฆษณาถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างตรงจุดในเวลาที่ใช่ นำมาสู่ผลลัพธ์เชิงการตลาดที่น่าประทับใจท่ามกลางการแข่งขันอันดุเดือดของตลาดอีคอมเมิร์ซโคคา โคล่า ประเทศไทย คว้ารางวัล Best LINE Ads Campaign of the Year หรือสุดยอดแบรนด์แคมเปญโฆษณาบน LINE Ads จากแคมเปญโฆษณา ‘Coke ซ่าทุกเบรก’ ถือเป็นผู้นำพากลุ่มธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม ติดโผที่สุดแห่งปี ด้วยกลยุทธ์การวางกลุ่มเป้าหมายหลักของโฆษณาได้อย่างน่าสนใจ ก่อนกระจายการรับรู้ไปในวงกว้าง ผสานกับคอนเซ็ปต์และชิ้นงานโฆษณาที่ดึงดูดสายตา ดึงดูดใจ ไปจนถึงเส้นทางการเข้าถึงข้อมูลต่างๆ หลังรับชมโฆษณาที่ออกแบบมาได้อย่างลงตัว ทำให้แคมเปญนี้สร้างสถิติการเข้าถึง และอัตราการคลิกผ่าน LINE Ads สูงที่สุดแห่งปีM-Flow - กรมทางหลวง คว้ารางวัล Best Display Advertising of the Year in Public Sector หรือสุดยอดองค์กรภาครัฐด้านโฆษณายอดเยี่ยมแห่งปี จากโฆษณา ‘M-Flow’ รางวัลพิเศษที่ตอกย้ำถึงการปรับตัวเข้าสู่ดิจิทัลของภาครัฐอย่างเห็นได้ชัดในช่วงปี 2022 ที่ผ่านมา โดยเฉพาะในด้านสื่อโฆษณา ซึ่ง M-Flow ได้ออกแบบคอนเซ็ปต์โฆษณาได้อย่างสร้างสรรค์ ชูสโลแกนความเป็นครอบครัวเดียวกัน (M-Flow Family) และกลยุทธ์ในการเลือกตำแหน่งโฆษณาบน LINE ได้อย่างทรงพลัง นำมาซึ่งผลสำเร็จในการสร้างการรับรู้แก่ประชาชนในวงกว้าง ด้วยยอดการเข้าถึงและอัตราการคลิกโฆษณาสูงที่สุดในกลุ่มโฆษณาจากองค์กรภาครัฐด้วยกันทั้งนี้ หากมองในมุมของกลุ่มธุรกิจที่น่าสนใจตลอดช่วงปี 2022 ที่ผ่านมา กลุ่มธุรกิจค้าปลีกและอีคอมเมิร์ซยังคงเป็นกลุ่มธุรกิจที่สร้างการเติบโตบนแพลตฟอร์ม LINE ได้อย่างโดดเด่น ทั้งในด้านการใช้งาน LINE OA เพื่อสื่อสารกับฐานผู้บริโภคของแต่ละแบรนด์ในข้อมูลเชิงลึกต่างๆ เช่น รายละเอียดสินค้าหรือบริการ ด้วยการพูดคุยผ่านแชตเพื่อปิดการขาย และในด้านการลงโฆษณาบน LINE เพื่อสร้างการรับรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการ ไปจนถึงแคมเปญการตลาด โปรโมชันไปยังผู้บริโภค ถือเป็นกลุ่มธุรกิจที่ปรับตัวเข้าสู่ดิจิทัลได้อย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง เช่นเดียวกับกลุ่มธนาคารและสถาบันการเงิน ในขณะที่กลุ่มธุรกิจ FMCG เริ่มมีการพัฒนาการใช้งาน LINE OA ในเชิงลึก ยกระดับสู่การบริหาร จัดการดาต้าบน LINE นำโดยแบรนด์ใหญ่อย่าง Unilever Thai Trading Limited ถือเป็นโอกาสให้แบรนด์อื่นทั้งในกลุ่มธุรกิจนี้และกลุ่มธุรกิจอื่นได้ศึกษาและพัฒนาต่อยอด LINE OA เพื่อประโยชน์สูงสุดในการขับเคลื่อนธุรกิจด้วยดาต้าได้ดียิ่งขึ้นส่วนกลุ่มธุรกิจที่ถือเป็นน้องใหม่มาแรงในช่วงปี 2022 คือ ธุรกิจยานยนต์ ธุรกิจสินค้าหรู และองค์กรภาครัฐ โดยธุรกิจยานยนต์และสินค้าหรูเน้นกลยุทธ์ Chat Commerce ด้วยการออกแบบเส้นทางให้ลูกค้าเข้าถึงแบรนด์ผ่าน LINE ตั้งแต่สร้างการรับรู้จนถึงปิดการขาย แม้สินค้ามีราคาค่อนข้างสูง แต่ก็สามารถสร้างการเติบโตผ่าน LINE ได้อย่างต่อเนื่องและโดดเด่นไม่แพ้กลุ่มธุรกิจอื่น ในขณะที่หน่วยงานภาครัฐถือว่ามีความโดดเด่นในด้านโฆษณาบนแพลตฟอร์ม LINE ด้วยการสร้างการรับรู้สู่ประชาชนผ่านโซลูชันต่างๆ ได้อย่างเต็มที่ ไม่ว่าจะเป็นสติกเกอร์ และการลงโฆษณา รวมไปจนถึงการใช้งาน LINE OA จากหลากหลายหน่วยงานภาครัฐที่มีมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัด สะท้อนให้เห็นถึงการปรับตัวสู่โลกดิจิทัลที่จริงจัง อันสามารถต่อยอดสู่การขับเคลื่อนประเทศในเชิงโครงสร้างด้วยดิจิทัลได้ในอนาคตในยุคดิจิทัลเช่นนี้ โลกและพฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา แบรนด์จำเป็นต้องเลือกใช้เครื่องมือที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในการเข้าถึง เข้าใจกลุ่มเป้าหมาย และสร้างการเติบโตได้ในระยะยาว การมอบรางวัล LINE Thailand Awards ไม่เพียงเชิดชูแบรนด์ที่มีการตลาดดิจิทัลที่เหนือกว่า แต่ยังเป็นเครื่องกระตุ้นให้แต่ละเแบรนด์พัฒนาความสามารถในการนำโซลูชัน LINE ไปใช้งานเพื่อตอบโจทย์ธุรกิจให้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิม