พรูเด็นเชียลโชว์ผลงานQ1เบี้ยปีแรกนิวไฮโต36%

บริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ พรูเด็นเชียล ประเทศไทย แถลงผลการดำเนินไตรมาสแรกของปี 2566 ด้วยการเติบโตของเบี้ยประกันภัยรับปีแรก (Weighted First Year Premium) ที่สูงสุดเป็นประวัติการณ์นับตั้งแต่ดำเนินธุรกิจมา เพิ่มขึ้น 36% เมื่อเทียบกับ ไตรมาสแรกของปีที่แล้ว สูงกว่าตลาดโดยรวมที่มีการเติบโตอยู่ที่ 17% ส่งผลให้ พรูเด็นเชียล ประเทศไทย ก้าวขึ้นมาเป็น 1 ใน 6 ของผู้นำธุรกิจประกันชีวิตในประเทศไทย มีสัดส่วนการตลาดเพิ่มเป็น 6.7% จาก 5.7% โดยบริษัทฯ พร้อมเดินเกมรุกครึ่งปีหลังนับจากนี้ ด้วยการวางกลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายและช่องทางการขายที่เข้าถึงลูกค้าทุกกลุ่มในช่วงไตรมาสแรกของปีนี้ บริษัทฯมีเบี้ยประกันภัยรับปีแรก (Weighted First Year Premium) ที่มีการเติบโตโดดเด่นในทุกช่องทางการจัดจำหน่าย ไม่ว่าจะเป็นช่องทางแบงก์แอสชัวรันส์ (Bancassurance) ที่เติบโตขึ้น 28% อยู่ในอันดับที่ 3 ของธุรกิจประกันชีวิต, ช่องทางดิจิทัล เติบโตขึ้น 1,366% อยู่ในอันดับที่ 1, ช่องทางการจัดจำหน่ายและแนะนำผลิตภัณฑ์ทางโทรศัพท์ (Telemarketing) เติบโตขึ้น 21% อยู่ในอันดับ 4 และ ช่องทางการขายผ่านตัวแทนที่เติบโตขึ้น 73% เมื่อเทียบกับผลการดำเนินงานของปีที่ผ่านมานายบัณฑิต เจียมอนุกูลกิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พรูเด็นเชียล ประเทศไทย เปิดเผยว่า “แม้ว่าแนวโน้มของเศรษฐกิจในประเทศและทั่วโลกยังต้องเผชิญกับความท้าท้ายด้านต่างๆ แต่ พรูเด็นเชียล ประเทศไทย ยังคงรักษาผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่ง มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องของเบี้ยประกันภัยรับปีแรก (Weighted First Year Premium) ในไตรมาสแรกของปีนี้อยู่ที่ 1,984 ล้านบาท ซึ่งมาจากกลยุทธ์ด้านช่องทางการขายที่หลากหลาย สามารถเข้าถึงลูกค้าได้ในทุกที่ทุกเวลา ตอกย้ำความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ที่ต้องการนำเสนอแผนประกันที่เข้าถึงได้ง่าย ในราคาที่เหมาะสม”“สำหรับพรูเด็นเชียลฯ เราให้ความสำคัญกับลูกค้าเป็นอันดับแรก ดังนั้น เราจึงดำเนินธุรกิจโดยยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลางในทุกสิ่งที่เราลงมือทำ และ มุ่งมั่นที่จะสนับสนุนคนไทยทุกคนให้ไปถึงจุดมุ่งหมายสูงสุดในชีวิตตามเจตนารมณ์ขององค์กร เรามุ่งมั่นนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่ดีที่สุดให้แก่ลูกค้า ด้วยการให้คำปรึกษาด้านประกันชีวิตและการวางแผนทางการเงินที่หลากหลายเข้าถึงง่าย ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ทุกครอบครัว ไม่ว่าจะเป็น ประกันเพื่อความคุ้มครองสุขภาพ, ประกันเพื่อการสะสมทรัพย์, ประกันเพื่อการลงทุน หรือ ประกันเพื่อความคุ้มครองชีวิต นอกเหนือจากการดำเนินธุรกิจที่ยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลางแล้ว เรายังให้ความสำคัญกับการดูแล ตัวแทน พันธมิตรทางธุรกิจ สังคม และ ชุมชน เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนสังคมไทยให้เดินหน้าอย่างมั่นคงไปด้วยกัน” นายบัณฑิต กล่าวเสริมนอกเหนือจากผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่งแล้ว พรูเด็นเชียล ประเทศไทย ยังได้พิสูจน์ความสำเร็จจากการคว้ารางวัลในเวทีต่างๆ อาทิ รางวัล ‘Customer Service Initiative of the Year: PRUServices - หัวข้อ Digital Omni Service Capabilities’ ในเวที Insurance Asia Awards 2022 โดยการนำเทคโนโลยีดิจิทัล เข้ามาพัฒนาบริการแบบ ‘One Connected Platform’ ให้ลูกค้าสามารถเข้าไปขอคำปรึกษาด้านผลิตภัณฑ์ จัดการกรมธรรม์ และ ขอรับบริการด้านสินไหม ด้วยความสะดวกและรวดเร็ว ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน ก็ติดต่อกับพรูเด็นเชียลได้ทุกที่ทุกเวลา โดย PRUPolicy ผ่านเว็บไซต์ / PRUConnect ผ่าน LINE Official Account และ PRUServices@Pulse ผ่าน โมบายแอปพลิเคชัน , การได้รับประกาศเชิดชูเกียรติ "ทำเนียบเกียรติยศ" (Hall of Fame) ในรายงาน Global Customer Experience Excellence ของ KPMG ประจำปี 2022 และล่าสุดกับรางวัลชนะเลิศ Excellence in Omni-Channel Customer Experience จากเวที Digital CX Awards จัดโดย The Digital Banker ตอกย้ำความมุ่งมั่นในการสร้างบริการที่เป็นเลิศแก่ลูกค้าทุกคนนอกจากนั้น พรูเด็นเชียล ประเทศไทย ยังเป็นองค์กรชั้นนำที่ให้ความสำคัญในการสนับสนุนความหลากหลายและการยอมรับในความแตกต่าง การเป็นส่วนหนึ่ง และการส่งเสริมความเสมอภาค โดยสามารถคว้ารางวัล “LinkedIn Talent Awards 2022” ในสาขา 'Diversity, Equity & Inclusion' และ รางวัล BCCT King Power Thailand International Business Awards (TIBA) 2022 ในสาขา Diversity, Equity & Inclusionในปีนี้ บริษัทฯ ยังเตรียมออกแผนประกันด้านต่างๆ ที่ตอบโจทย์กับความต้องการของลูกค้า ไม่ว่าจะเป็น แผนประกันเพื่อการออม หรือ แผนประกันชีวิตควบการลงทุน (ยูนิต ลิงค์) เป็นต้น และในเดือนนี้ บริษัทฯ ได้จับมือกับ ทีทีบี พันธมิตรธุรกิจแบงก์แอสชัวรันส์ เปิดตัวแผนประกันสุขภาพล่าสุด “ประกันชีวิตและสุขภาพ ทีทีบี อีซี่ แคร์ พลัส สำหรับครอบครัว” ประกันกองกลาง สำหรับครอบครัวทุกรูปแบบ แชร์วงเงินค่ารักษาพยาบาลร่วมกันได้ใน 1 กรมธรรม์ เหมาจ่ายทั้งผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก คุ้มครองสูงสุด 5 ท่าน/ 1 ครอบครัวนอกจากนั้น พรูเด็นเชียล ประเทศไทย และ ทีทีบี ยังได้จับมือกับ โรงพยาบาลในเครือ BDMS เตรียมเปิดตัวแผนประกัน “ทีทีบี ประกันเหมาจบๆ@BDMS สำหรับครอบครัว” เหมา จ่าย จบ แชร์วงเงินคุ้มครองครบทั้งครอบครัว พร้อมมอบสิทธิพิเศษ ส่วนลดจากเครือ BDMS สำหรับการเข้าใช้บริการหรือซื้อผลิตภัณฑ์จากโรงพยาบาล / ร้านขายยา / ศูนย์แล็บ / เวลเนส คลินิก / และบริษัทในเครือ BDMS อีกด้วย./