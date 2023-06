กรมทางหลวงปลื้ม M-Flow คว้า 2 รางวัลจากงาน LINE THAILAND AWARDS 2022

M-Flow กรมทางหลวง องค์กรภาครัฐที่สร้างความสำเร็จในการสร้างสรรค์การสื่อสารและให้บริการแก่ประชาชนผ่านแพลตฟอร์ม LINE ประเทศไทย ในปี 2565 คว้า 2 รางวัลจากงาน LINE THAILAND AWARDS 2022เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2566 ณ โรงแรม Capella กรุงเทพฯ นายสราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง (ทล.) มอบหมายให้ ดร.ธนศักดิ์ วงศ์ธนากิจเจริญ ผู้อำนวยการกองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง และนายตะวัน ศรีดามา รองผู้อำนวยการกองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง เป็นผู้แทนกรมทางหลวง รับรางวัล "Best Display Advertising of the Year in Public Sector" และรางวัล "Best Smart Channel in Public Sector" จาก LINE THAILAND AWARDS 2022 ซึ่งจัดขึ้นโดย บริษัท ไลน์ คอมพานี (ประเทศไทย) จำกัดทั้งนี้ กรมทางหลวงได้เปิดให้บริการระบบเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางแบบไม่มีไม้กั้น หรือ M-Flow บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 เพื่อยกระดับการให้บริการแก่ผู้ใช้ทาง และมุ่งมั่นที่จะปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการให้ดียิ่งขึ้นอย่างไม่หยุดยั้ง โดยส่วนหนึ่งของการพัฒนารูปแบบการให้บริการ ผ่านแอปพลิเคชัน Line Official Account โดยผู้ใช้ทางสามารถสมัครสมาชิก ชำระค่าธรรมเนียมฯ สอบถามข้อมูล รวมถึงการแจ้งข้อมูลข่าวสารสำคัญแก่สมาชิกผ่าน Line OA เพื่อให้ผู้ใช้ทางได้รับความสะดวกมากยิ่งขึ้นในการใช้บริการกองทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองขอเชิญชวนสมัครสมาชิก M-Flow แบบเต็มรูปแบบเพื่อการให้บริการที่ดียิ่งขึ้น โดยสามารถสมัครสมาชิกได้หลากหลายช่องทาง ได้แก่ www.mflowthai.com, ค้นหาแอปพลิเคชัน MFlowthai ทั้งระบบ Android และ iOS, จุดบริการ M - Flow ทั้ง 5 จุด (ด่านฯ ทับช้าง 1 และ 2 สถานที่บริการทางหลวงบางปะกง 1 และ 2 กรมทางหลวง พระราม 6), หน่วยบริการเคลื่อนที่ และ Line OA ค้นหา @mflowthai