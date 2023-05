บรีส เปิดตำนานเลอะบทใหม่ ใน ‘บรีส วิ่งท้าเลอะ Dirt Run Battle’ พร้อมผนึกกำลังข้ามอุตสาหกรรมร่วมกับ Free Fire ยกเกมฮิตมาไว้ในโลกจริง!

ปลดล็อกไอเทมสุดโหด พร้อมเปิดโหมดเลอะ “บรีส” (Breeze) ผลิตภัณฑ์ซักผ้าอันดับหนึ่งภายใต้ บริษัทยูนิลีเวอร์ ไทย เทรดดิ้ง จำกัด ชวนคุณพ่อคุณแม่พาลูกๆ ออกไปทำกิจกรรมนอกบ้านเพื่อเสริมสร้างทักษะด้านต่างๆ และให้เด็กๆ พักเบรกจากโซเชียลมีเดีย ครั้งแรกในการผนึกกำลังข้ามอุตสาหกรรมของธุรกิจ FMCG กับธุรกิจเกมออนไลน์ชั้นนำ บริษัท การีนา ออนไลน์ (ประเทศไทย) จำกัด โดย บรีส ได้จัด ‘บรีส วิ่งท้าเลอะ Dirt Run Battle’ ภายใต้ Dirt is Good Project ร่วมกับ Free Fire สุดยอดเกมแอคชั่นเอาตัวรอดบนมือถือ ครั้งแรกของโลกที่เกมจากโลกออนไลน์ชื่อดังมาอยู่ในโลกจริง ท้าเชิญน้องๆ เข้าร่วมภารกิจ ‘วิ่งท้าเลอะ’ ชวนทุกคนมาเป็นเพลย์เยอร์วิ่งตะลุยด่านสุดมันส์ เฟ้นหาสุดยอด MVP วิ่งจริง เล่นจริง เลอะจริง ทำทุกสิ่งเพื่อรอด โดยมีเด็กๆ เข้าร่วมกิจกรรมมากกว่า 200 คน เพื่อเล่นสนุกไปกับเกมจำลองและหาผู้ชนะ เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2566 ณ Get Growing Community Farm บางกะเจ้าฟาร์ม สมุทรปราการคุณ วรพักตร์ บรรเลงจิต รองประธานกรรมการบริหารการตลาด ผลิตภัณฑ์ในครัวเรือนกลุ่ม บริษัท ยูนิลีเวอร์ ในประเทศไทย ได้ร่วมกล่าวเปิดงานและต้อนรับผู้ปกครองและน้องๆ เข้าสู่การแข่งขัน ว่า “เพราะ บรีสเชื่อว่า เราต้องกล้าเปลี่ยน เพื่อโลกที่สนุกและดีกว่าเดิม บรีสไม่เคยหยุดที่จะนำเสนอสินค้าและแคมเปญใหม่ๆ เพื่อสร้างโมเมนต์แห่งความสุขให้แก่ลูกค้าอยู่เสมอ และเราเล็งเห็นว่าในโลกสมัยใหม่หลังจาก Covid19 ที่เด็กๆ ต้องใช้เวลาออนไลน์เพิ่มขึ้น ไม่ว่าจะเป็นเรียนออนไลน์ หรือแม้แต่การเล่นเกมออนไลน์ บรีสตระหนักถึงความสำคัญของการหาจุดสมดุลและสร้างแรงบันดาลใจให้เด็กๆ ได้สัมผัสกับความมหัศจรรย์อื่นๆ นอกจอและเพื่อเพิ่มอรรสรถในการเรียนรู้ เราจึงจัดกิจกรรม บรีส วิ่งท้าเลอะ Dirt Run Battle โดยเป็นครั้งแรกที่ บรีส ผนึกกำลังกับ Free Fire สุดยอดเกมออนไลน์ที่ครองใจเยาวชนคนรุ่นใหม่ เพื่อออกแบบและคัดสรรกิจกรรมที่มอบประสบการณ์การเรียนรู้ที่แท้จริง และเป็นครั้งแรกที่เกมจากโลกออนไลน์ จะออกมาทำให้เด็กๆ ได้สนุกกันนอกบ้านในโลกของจริง เพื่อเสริมสร้างทักษะ และประสบการณ์ความสนุกที่แปลกใหม่กว่าเดิม ผ่านการจำลองด่านเกมและภารกิจต่างๆ จากเกมยอดนิยมของเด็กๆ”ด้านคุณ กฤตย์ พัฒนเตชะ, Senior Director, Head of Garena Online (Thailand) กล่าวถึงงานในครั้งนี้ว่า “ในฐานะที่การีนาเป็นผู้พัฒนาและให้บริการเกมออนไลน์ชั้นนำ เรามีความยินดีที่จะนำเกม Garena Free Fire ซึ่งเป็นเกมออนไลน์บนมือถือที่เราพัฒนาขึ้นเองและได้รับความนิยมเป็นอย่างสูง มาสร้างประสบการณ์ความสนุกที่แปลกใหม่ให้กับเยาวชนผ่านความร่วมมือกับบรีสในครั้งนี้ โดยสร้างสรรค์กิจกรรมที่นำเกมจากโลกออนไลน์มาสู่สนามจริง ให้น้องๆ ได้สัมผัสของจริง เล่นจริง เลอะจริง ได้เจอคาแรกเตอร์ในเกมแบบใกล้ชิด นอกจากนี้ ยังเป็นโอกาสให้ครอบครัวได้ทำกิจกรรมร่วมกันและสานสัมพันธ์ให้ใกล้ชิดกันยิ่งขึ้น นับเป็นอีกปรากฎการณ์ใหม่ในวงการเกม”บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยเหล่าคุณพ่อคุณแม่พาน้องๆ ตบเท้าเข้าร่วมงานกันอย่างคับคั่ง กระทบไหล่เหล่าคาแรกเตอร์ขวัญใจเด็กๆ นอกจากนี้เหล่าสาวก Free Fire ที่มาร่วมยังแต่งชุดคอสเพลย์ให้คล้ายตัวละครในเกมกันอย่างจัดเต็ม ความพิเศษของงานได้เชิญแคสเตอร์ชื่อดัง BrightO และ Ballballball นักพากย์เกม Free Fire Pro League ทัวร์นาเม้นระดับประเทศ รวมทั้ง Free Fire World Series ร่วมเป็นผู้บรรยายสร้างความสนุกสนานไปกับภารกิจสุดมันส์เปิดสมรภูมิรบครั้งใหม่ พร้อมสาดกระสุนแห่งความเปรอะ ในกิจกรรมได้เนรมิตสนามเด็กเล่นและฟาร์มขนาดย่อมย่านบางกะเจ้าเข้าสู่โลกแห่ง ‘วิ่งท้าเลอะ’ เชื่อมผ่านอุโมงค์ภายในเต็มไปด้วยแสง สี เสียง สุดตระการตาให้ความรู้สึกเหมือนกำลังวาร์ปเข้าสู่โลกแห่งเกม เมื่อเสียงสัญญาณเริ่มขึ้น ถึงเวลาของการออกวิ่ง! ผู้เล่นแต่ละทีมถูกปล่อยตัวจากแต่ละจุด เริ่มทำภารกิจเพื่อสะสมคะแนนตามฐานต่างๆ ออกตามหาไอเทมคะแนนความดีด้วยการเก็บขยะรีไซเคิลและใส่ถังที่ฐาน ร่วมกันฝ่าฟันอุปสรรค พร้อมวิ่งเอาตัวรอดจาก Kelly ตัวพิฆาตสุดโหดที่ออกมายิงปืนฉีดน้ำสีใส่ผู้เล่น งานนี้เล่นเอาผู้ชมลุ้นตัวเกร็งเรียกเสียงเชียร์จากผู้ปกครองกันไปอย่างสนุกสนาน และทีมที่เหลือรอดทีมสุดท้ายพากันปีนขึ้นสู่ยอดฐานพร้อมโบกธงหรือสั่นระฆัง ตะโกน Booyah! เป็นอันจบเกมหลังจากระเบิดความ โหด มันส์ ฮา ไปกับฐานเกมเล่นเลอะโคลนกันเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ชวนทุกคนร่วมพิชิตคราบเลอะสุดโหดกับสุดยอดไอเทมเด็ดกู้ความสะอาดของผลิตภัณฑ์ซักผ้าบรีส สูตรน้ำ พิสูจน์พลังขจัดคราบที่เหนือกว่าไปพร้อมๆ กับพลังความหอม ไม่เปลืองแรงซัก ไม่ต้องแช่ ไม่ต้องขยี้ สลายคราบหนักแม้ผ่านมา 72 ชั่วโมง ผ่านการนำเสื้อที่เลอะเปื้อนจากการเล่นมาทำความสะอาด และได้ทดลองซักผ้ากันอย่างสนุกสนาน หนึ่งในผู้เข้าร่วมแข่งขัน ได้เล่าว่า “กิจกรรมที่ได้ทำครั้งนี้รู้สึกตื่นเต้นเป็นอย่างมากเพราะได้เจอกับตัวละครที่ชอบ และยังได้ออกมาเล่นสนุกนอกบ้านกับเพื่อนๆ” เพราะนอกจากจะได้ใช้เวลาที่สนุกไปกับเพื่อนๆ แล้ว งานนี้เขามีของรางวัลให้กับที่ทีมที่ชนะอีกด้วยด้านคุณ สวภัทร โรจนพฤกษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดผ้า และ คุณ อนัญญา เอี่ยมชีรางกูร ผู้จัดการฝ่ายการตลาด บรีส ประเทศไทย กล่าวในช่วงท้ายของงาน กล่าวว่า “บรีสภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างรอยยิ้มและเสียงหัวเราะจากการเล่นจริง เลอะจริง และเรียนรู้จริงให้กับเด็กๆ และดีใจที่ได้เห็นผู้ปกครองมีความสุขและร่วมเฉลิมฉลองพลังแห่งจินตนาการ การสำรวจกลางแจ้ง และความสุขในการเรียนรู้ของเด็กๆ โดยไม่ต้องกังวลเรื่องความสะอาดของเสื้อผ้า เพราะมั่นใจได้ว่ามีบรีสช่วยลดความกังวลของผู้ปกครองทุกๆ ท่าน”“และที่สำคัญงานนี้จะขาดผู้ร่วมสร้างภารกิจไปไม่ได้เลยคือ ทีมงาน Free Fire ที่มาร่วมสร้างสรรค์กิจกรรมแบบนี้ให้เกิดขึ้นจริง เพื่อให้คุณพ่อ คุณแม่ และพวกเราทุกๆ คน ได้มาร่วม วิ่งท้าเลอะ เพื่อมอบประสบการณ์ที่สนุกสนานให้แก่น้องๆ เพื่อพวกเขาได้สัมผัสผืนดิน ธรรมชาติ และรู้จักเลอะให้มากที่สุด เพราะเรากล้าเปลี่ยน เพื่อโลกที่สนุกกว่าเดิม ‘เด็กต้องลุย ต้องลองเละ แล้วชีวิตวัยเด็กจะสนุกขึ้น’ ” วรพักตร์ กล่าวเสริมติดตามกิจกรรมและข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ www.facebook.com/BreezeThailand/#บรีสวิ่งท้าเลอะ #DirtRunBattle #BreezeXFreeFire