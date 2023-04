Wow Gadget : CASETiFY, LENOVO, Xiaomi และ HP

HP - เมาส์ไร้สายที่อเนกประสงค์มากที่สุดในโลก HP 920/925 Ergonomic Vertical Mouse ช่วยให้มือของผู้ใช้อยู่ในตำแหน่งตั้งตรงตามธรรมชาติซึ่งจะทำให้ผ่อนคลายมากขึ้น มีที่พักข้อมือแบบถอดได้เพื่อให้ใช้งานได้ทุกที่ ผู้ใช้จะไม่รู้สึกผิดกับสิ่งแวดล้อมด้วยวัสดุรีไซเคิลและบรรจุภัณฑ์ที่ปราศจากพลาสติก สามารถเป็นฮับที่มีพอร์ต USB-C 4 พอร์ต ได้แก่ พอร์ต 65W สำหรับจ่ายไฟให้กับแล็ปท็อป สองพอร์ตสำหรับเชื่อมต่อและชาร์จอุปกรณ์เสริม และอีกพอร์ตสำหรับชาร์จหรือเชื่อมต่อกับจอแสดงผล 4K รองรับระบบปฏิบัติการหลายระบบ ราคา 3,990 บาทXiaomi - สายรัดข้อมืออัจฉริยะ Redmi Smart Band 2 ออกแบบมาสำหรับผู้รักสุขภาพ มาพร้อมหน้าจอ TFT ความละเอียดสูง ขนาดใหญ่ 1.47 นิ้ว แสดงข้อมูลได้อย่างครบถ้วนและชัดเจน นอกจากนี้ตัวเครื่องยังมาพร้อมโหมดออกกำลังกายมากกว่า 30 โหมด มีคุณสมบัติในการกันน้ำระดับ 5ATM ที่ทำให้สามารถใส่ว่ายน้ำได้ ตัวแบตเตอรี่ได้รับการออกแบบมาให้ใช้งานได้ยาวนาน 14 วันในการใช้งานทั่วไป ตัวอุปกรณ์เพรียวบางเป็นพิเศษ 9.99 มม. สามารถติดตามอัตราการเต้นของหัวใจ การนอนหลับ รวมไปถึงการตรวจสอบค่า SpO₂ มีหน้าปัดมากกว่า 100 แบบให้เลือก ราคา 899 บาทCASETiFY - เคสโทรศัพท์มือถือ และชุดตกแต่งสำหรับอุปกรณ์เสริมไอที The Lion King x CASETiFY เป็นคอลเลกชันจากภาพยนตร์การ์ตูนแอนิเมชั่นสุดยิ่งใหญ่ของดิสนีย์ ตัวละครทั้งซิมบ้า ทีโมน พุมบ้า และผองเพื่อนแห่งผาทรนง ล้วนมาปรากฏตัวบนเคสทุกรุ่น ไฮไลท์คือเคส “Circle of Life” และ “Hakuna Matata” ที่ดีไซน์จากฉากประทับใจ ใช้ได้กับ iPhone, Samsung และ Google Pixel รวมถึง AirPods และ AirPods Pro, AirTags, สายนาฬิกา Apple Watch, ที่ชาร์จไร้สาย, กระเป๋าเงิน MagSafe, MacBook และ iPad ราคาเริ่ม 1,199 บาทLENOVO - หน้าจอสัมผัสติดลำโพงและฝังคอมพิวเตอร์ในตัว ThinkSmart View Plus เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถครบวงจร มาพร้อมจอสัมผัสมัลติทัชขนาด 27 นิ้ว รองรับการใช้งานวิดีโอ และคุณภาพระบบเสียงระดับพรีเมียม ตัวเครื่องเป็นคอมพิวเตอร์ built-in เพื่อให้ประสิทธิภาพทำงานร่วมกันอย่างไร้ข้อจำกัด เมื่อเชื่อมต่อกับพีซีของผู้ใช้งานอีกเครื่อง ThinkSmart View Plus จะสามารถแชร์หน้าจอ ได้บนอุปกรณ์ทั้ง2เครื่อง สามารถเปลี่ยนเป็นโหมดมอนิเตอร์เมื่อเชื่อมต่อกับพีซีผ่าน USB-C รองรับ Wi-Fi 6 ราคายังไม่เปิดเผย