dtac จัดส่วนลดร่วมส่งความสุขเทศกาล ‘สงกรานต์’

ในเทศกาลสำคัญนี้ดีแทคขอมีส่วนร่วมส่งความสุข สุดคุ้มที่คัดสรรมาให้ลูกค้าได้รับสิทธิประโยชน์ในเทศกาลสงกรานต์นี้ กับแคมเปญ ‘ดีสาดดดด’ ภายใต้แนวคิด ดีลสุดคุ้ม 555 ยกขบวนสินค้าและบริการหลากหลายที่เลือกได้ตรงกับไลฟ์สไตล์#1 ส่วนลด Mikka 10 บาท (ปกติ 800 coins)#2 ส่วนลด KOI The 15 บาท (ปกติ 1,200 coins)3 ส่วนลด Swensen scoop 50% (ปกติ 2,600 coins)#4 ส่วนลด D'Oro 50% (ปกติ 3,960 coins)#5 ฟรี Dunkin Donut 1 ชิ้น (ปกติ 2,400 coins)#6 เล่นฟรีแอปบันเทิง YouTube, TikTok, WeTV, Joox, Spotify at 4Mbps/24Hrs. ที่ความเร็ว 4Mbps ใช้ได้นาน 24 ชั่วโมง (ปกติ 1,600 coins)#7 โทร.ฟรี 30 นาที ใช้ได้ 24 ชั่วโมง (ปกติ 1,200 coins)- สาดส่วนลดให้ลูกค้าดีแทค เติมเกมรับซัมเมอร์ ลดเลย 15% สูงสุด 155 บาท ทุกเกมบนเว็บ Gaming Nationรับสิทธิโทร.ออก รับสาย ฟรี 55,555 นาที* (ลูกค้าสามารถใช้งานได้ 5 นาที/สิทธิ เพียงสมัครแพกเน็ตต่างประเทศ GO Travel ที่ร่วมรายการ)สมัครแพกเกจสุดคุ้ม dtac 5G Better Wonderful Pack ดีแทคสาดดดด - ของแถม ฟรี! 5 สาด 5 สไตล์ สมัครได้ทั้งแบบรายเดือนและเติมเงิน#1 บอลฟรี ดู EPL ครบทุกแมตช์ตลอดฤดูกาล 2022/23*#2 หนังฟรี ดู TRUE UNLOCK, iQiyi, VIU Premium, WeTV VIP#3 เน็ตฟรี 20 GB เน็ตเต็มสปีด 5G | 4G และ 2 GB สำหรับเล่นเน็ตต่างประเทศทั้วเอเชีย ออสเตรเลีย และอเมริกา#4 Wi-Fi ฟรี#5 ส่วนลดเกมฟรี Gaming Nation ลด 15% สูงสุด 200 บาทสาดดดดเน็ต จัดหนัก 50 GB พร้อมได้คอยน์ x2 พิเศษ! รับสิทธิดู True Unlock ฟรี 1 ปีเต็ม ด่วน โทร. *104*394# หรือที่ดีแทคแอปมือถือดีแทค 5G ครบดีถูก เช็กดีแทค - ลดราคารุ่นฮิต Samsung Galaxy A34 5G เหลือเพียง 5,555.- จากราคาปกติ 11,999.- พร้อมแพกเกจ dtac 5G Better คุ้มที่สุด ความบันเทิงจัดเต็ม ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.dtac.co.th/home.html