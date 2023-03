TrueBusiness ออกแพกเกจดิจิทัล 'SME BIZ NEXT' เริ่มต้น 599 บาท

นายพิชิต ธันโยดม หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านธุรกิจองค์กร บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด กล่าวว่า ผู้ประกอบการ SME และสตาร์ทอัป เป็นกลุ่มธุรกิจที่มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศ ทรูบิสิเนสจึงเดินหน้าส่งมอบบริการสื่อสารและดิจิทัล พร้อมสนับสนุน SME ทรานส์ฟอร์มธุรกิจ นำเทคโนโลยีสร้างความแตกต่างและเพิ่มความได้เปรียบในการแข่งขันล่าสุด ภายหลังการควบรวมทรูและดีแทค ทรู บิสิเนส ได้ผนวกความแข็งแกร่งของโครงข่ายและบริการดิจิทัลครบวงจรของทรู เปิดตัว “SME BIZ NEXT” แพกเกจที่ออกแบบพิเศษเพื่อมอบความคุ้มค่ามากยิ่งขึ้น (Better Value) ตอบโจทย์ครบจบทุกเรื่องของธุรกิจ และยังรองรับทั้งเวิร์กสไตล์ และไลฟ์สไตล์ หมดกังวลกับค่าใช้จ่ายด้านการสื่อสาร ไม่ว่าจะเป็นค่าโทร.หรือเน็ตสำหรับประชุมออนไลน์ รองรับการทำงานแบบไฮบริดอีกทั้งยังมีคอร์สเสริมความรู้และทักษะ ควบคู่กับการเพิ่มสวัสดิการให้พนักงานดูแลสุขภาพผ่านแอปพลิเคชัน “หมอดี” (MorDee) ยิ่งไปกว่านั้น ลูกค้าองค์กรของทรูบิสิเนสยังจะได้รับประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งกว่าบนเครือข่ายทรงประสิทธิภาพทรู 5G และ 4G ที่เร็วแรงและครบกว่า ครอบคลุม 77 จังหวัดทั่วประเทศ บน 7 ย่านความถี่ มากสุดในไทย เสริมด้วยบริการโรมมิ่งใช้งาน 4G และ 5G บนคลื่น 700 MHz ของดีแทค เพิ่มความครอบคลุมภูมิภาคและในพื้นที่ห่างไกล รวมถึงการเพิ่มสัญญาณอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในเมือง เช่น อาคารสูง เป็นต้นแพกเกจ “SME BIZ NEXT” มีให้เลือก 3 แพกเกจที่เหมาะสมกับขนาดของธุรกิจ เริ่มต้นเพียงเดือนละ 599 บาท ตอบครบ จบทุกเรื่องธุรกิจ• Better Connect - โทร.ฟรีไม่อั้นทุกเครือข่าย และฟรีเน็ตสำหรับประชุมออนไลน์ผ่าน True VROOM, Google Meet, Zoom และ Microsoft Teams นาน 12 เดือน พร้อมรับเน็ตเพิ่มฟรี และ WiFi ไม่จำกัด• Better Digital Skill - เสริมทักษะดิจิทัลผ่าน VCourse คอร์สเรียนออนไลน์ เรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา• Better Care - เพิ่มสวัสดิการดูแลสุขภาพพนักงาน ด้วยบริการให้คำปรึกษาปัญหาด้านสุขภาพและพบแพทย์ออนไลน์ ผ่านแอปหมอดีลูกค้าองค์กรธุรกิจที่สนใจสามารถสมัครแพกเกจ “SME BIZ NEXT” ได้ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2566-31 พฤษภาคม 2566 ที่ทรูช็อป ทรูพาร์ทเนอร์ และตัวแทนที่ร่วมรายการ หรือ โทร.1239 ตรวจสอบเงื่อนไขและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook : TrueBusiness หรือ https://truebusiness.truecorp.co.th/