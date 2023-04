ทรู ร่วมกับ เซ็นทรัลพัฒนา ให้ลูกค้าทรู-ดีแทค อิ่มสุดคุ้มกับร้านอาหารในเซ็นทรัลทั่วประเทศ 1 เม.ย.-15 มิ.ย.นี้

กล่าวว่า ช่วงการระบาดโควิด 2-3 ปีที่ผ่านมา ทำให้ไลฟ์สไตล์การรับประทานอาหารของคนไทยเปลี่ยนไปมีแนวโน้มที่จะรับประทานอาหารที่บ้านเพิ่มมากขึ้น ทั้งการสั่งอาหารออนไลน์ หรือทำทานเองที่บ้าน แต่ปัจจุบันจากข้อมูลลูกค้าที่ใช้สิทธิพิเศษต่างๆของทรูยูและดีแทครีวอร์ดช่วงต้นปี 2566 เห็นได้ชัดว่า เทรนด์การทานอาหารอิ่มนอกบ้านกลับมาอีกครั้ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเทรนด์การรับประทานอาหารในร้านตามศูนย์การค้าชั้นนำ ที่มั่นใจได้เรื่องความสะอาดปลอดภัย และคัดสรรร้านอาหารชั้นนำการันตีคุณภาพมาให้เลือกได้หลากหลาย ทำให้วันนี้ ทรู คอร์ปอเรชั่น จับมือพันธมิตรชั้นนำ เซ็นทรัลพัฒนา ร่วมกันจัดแคมเปญสุดพิเศษ “อิ่มสุขไปด้วยกัน” ให้ลูกค้าทรูและดีแทค กว่า 55 ล้านราย ได้ทั้งอิ่มทั้งสุขยิ่งขึ้นกว่าเดิมเมื่อทรูและดีแทครวมกัน โดยลูกค้าจะได้อิ่มสุขถึง 3 สุข เมื่อรับประทานอาหารที่ร้านอาหารภายในศูนย์การค้าเซ็นทรัลทุกสาขาทั่วประเทศ ทั้งอิ่มสุขกับใช้ทรูพอยท์หรือดีแทครีวอร์ดคอยน์แลกรับส่วนลดเงินสดร้านอาหาร 38 แบรนด์ดังและที่จอดรถ อิ่มสุขกับสิทธิพิเศษหรือส่วนลดถึง 50% ในกว่า 500 ร้านอาหารที่ร่วมรายการ รวมทั้งยังได้อิ่มสุขจากการแบ่งปันทุกคะแนนที่แลกอิ่มอร่อยไปร่วมบริจาคสู่น้องๆ บ้านเด็กรามอินทรา บ้านเด็กตาบอดผู้พิการ ซึ่งเป็นความตั้งใจของเราที่จะร่วมสร้างความสุขอย่างแท้จริงกล่าวว่า ปีนี้ถือเป็นปีที่พิเศษที่เราได้ผนึกทรู คอร์ปอเรชั่น ที่มีฐานลูกค้าทรูและดีแทคจากการใช้บริการอยู่ทั่วทุกพื้นที่ในประเทศไทย และเพื่อสานต่อแคมเปญอิ่มกับทรู ให้พิเศษยิ่งขึ้น โดยในปีนี้เราได้จัดแคมเปญ “อิ่มสุขไปด้วยกัน” ที่เราพร้อมมอบส่วนลดค่าอาหารสูงสุด 50 % และสิทธิพิเศษมากมายให้กับลูกค้าทรูและดีแทคที่เข้ามาใช้บริการในร้านอาหารที่อยู่ภายในศูนย์การค้าเซ็นทรัล ตอกย้ำ ตัวจริง Food Destination ที่ดีที่สุดในทุกย่าน ดึงจุดแข็งมีฐานลูกค้าทั่วประเทศ ร่วมมอบสิทธิประโยชน์ให้คนไทยทั่วประเทศ ด้วยส่วนลดจากร้านอาหาร กว่า 500 ร้าน และสิทธิพิเศษต่างๆ พร้อมช่วยกระตุ้นยอดขายร้านอาหารในศูนย์ฯ ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์การกินที่ครบครันทุกประเภท และแคมเปญนี้ลูกค้าทรูและดีแทค ยังได้ร่วมแบ่งปันความสุขให้แก่เด็กๆโรงเรียนบ้านเด็กรามอินทรา – บ้านเด็กตาบอดผู้พิการ ให้น้องๆได้อิ่มและมีความสุขไปด้วยกัน เพราะทุกคะแนนที่แลกใช้จะถูกหักไปบริจาคเมื่อจบแคมเปญ เพื่อมอบเป็นอาหาร อุปกรณ์เพื่อการศึกษา และทุนการศึกษา นับเป็นหนึ่งในการพัฒนาคุณภาพ ชีวิตที่ดี และส่งเสริมให้สังคมไทยน่าอยู่ เป็นสังคมที่อุดมไปด้วยการให้ และมีความสุขร่วมกันอย่างแท้จริงและยั่งยืน ขับเคลื่อนสู่อนาคตภายใต้เจตจำนงค์ของแบรนด์ Imagining better futures for all ด้วยการสร้างและพัฒนาพื้นที่เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต คุณภาพผู้คนและชุมชน รวมถึงสิ่งแวดล้อมให้เติบโตควบคู่ไปกับการเดินหน้าทางเศรษฐกิจและขับเคลื่อนประเทศไทยทั้งนี้ แคมเปญเริ่มโดยลูกค้าทรูรับสิทธิ์ได้ที่แอปทรูไอดี และลูกค้าดีแทครับสิทธิ์ได้ที่ดีแทคแอป กับ 3 ความสุขทรูพอยท์และดีแทครีวอร์ดคอยน์แลกรับส่วนลดเงินสด จาก 38 แบรนด์ดัง อาทิ Pizza Company, Fuji, Swensen's, Sukishi และ McDonald's โดยลูกค้าทรูแบล็ค / ทรูเรด ใช้ 99 ทรูพอยท์ หรือ PLATINUM BLUE MEMBER / GOLD MEMBER ใช้ 999 coins รับส่วนลดเงินสด 50 บาท และลูกค้าทรูใช้ 39 ทรูพอยท์ หรือลูกค้าดีแทค 399 coins รับส่วนลดเงินสด 20 บาท พิเศษยิ่งกว่าสำหรับลูกค้าทรูแบล็ค ใช้ 39 ทรูพอยท์ หรือดีแทค PLATINUM BLUE MEMBER ใช้ 399 coins แลกส่วนลดค่าชั่วโมงจอดรถ 20 บาท (5 สาขาที่ร่วมรายการ)รับส่วนลดมื้อเด่น สูงสุด 50% จากร้านอาหารแบรนด์ดังกว่า 500 ร้านค้าทุกการแลกทรูพอยท์และดีแทครีวอร์ดคอยน์ ผ่านแคมเปญยังได้ร่วมแบ่งปันสุขสู่น้องๆ ให้แก่บ้านเด็กพิการรามอินทรา บ้านเด็กตาบอดผู้พิการ เพื่อมอบเป็นอาหาร อุปกรณ์การเรียน และทุนการศึกษา ให้น้องๆ ได้อิ่มและมีความสุขไปด้วยกัน หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่www.true.th/campaigns/bettertogether-cpn