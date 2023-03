สมาชิกปักหมุดสะสม-แลกคะแนน The 1 ณ Go! Hotel Bowin (บ่อวิน) ได้แล้ววันนี้

The 1 (เดอะ วัน) ผู้นำด้านดิจิทัลไลฟ์สไตล์และลอยัลตี้ ในฐานะ Center of Life Platform อันดับ 1 ของไทย ภายใต้กลุ่มเซ็นทรัล ตอกย้ำเจ้าแห่งดีล ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ คุ้มค่าทุกประสบการณ์ เอาใจสมาชิกหนุ่มสาวยุคใหม่อยาก Work-life Balance ให้พร้อม Go! แลกคะแนน The 1 เป็นส่วนลด และสะสมคะแนนทุกยอดการใช้จ่าย เมื่อเช็กอิน ณ โรงแรม Go! Hotel Bowin (บ่อวิน) จ.ชลบุรี โรงแรม Premium Budget แห่งแรกของไทย ได้แล้ววันนี้The 1 มุ่งมั่นมอบประสบการณ์ความคุ้มค่าเหนือระดับให้กับสมาชิก ผ่านดีลที่ตอบสนองทุกไลฟ์สไตล์ในทุก ๆ วัน ย้ำจุดยืน Your Everyday Lifestyle Platform และนอกเหนือจากสิทธิประโยชน์ที่หลากหลายครอบคลุมทุกความสนใจบน The 1 APP กับพันธมิตรกว่า 2,000 แบรนด์แล้ว ยังเดินหน้าขยายความร่วมมือพันธมิตรอย่างต่อเนื่อง โดยล่าสุด ยังขยายสิทธิประโยชน์ไปยังโรงแรม Go! Hotel Bowin (บ่อวิน) ซึ่งเป็นโรงแรม Premium Budget แห่งแรกในไทย ตั้งอยู่ใน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี และพิเศษสำหรับสมาชิก The 1 ที่จองและเข้าพัก ตั้งแต่วันนี้ถึง 31 พฤษภาคม 2566 สามารถแลกคะแนน The 1 ทุก 800 คะแนน เป็นส่วนลดห้องพัก 100 บาท (จากปกติ ทุก 1,000 คะแนน และเป็นส่วนลด 100 บาท) ขณะเดียวกัน เมื่อมียอดการใช้จ่ายทุก 25 บาท ยังได้รับคะแนนสะสม 1 คะแนน อีกด้วยโรงแรม Go! Hotel Bowin เป็นโครงการที่พัฒนาโดย บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นโรงแรมระดับพรีเมียมในราคาที่คุ้มค่าและบริการที่ได้มาตรฐาน พร้อมดีไซน์สไตล์โมเดิร์น โดดเด่นด้วยสีสันให้สายโซเชียลได้ถ่ายรูปพร้อมแชร์ได้ทุกมุม ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์หนุ่มสาววัยทำงานยุคใหม่ ที่ทำงานในรูปแบบ Work from Anywhere ซึ่งกำลังมองหาทั้งพื้นที่การทำงานที่เหมาะสม และการพักผ่อนอย่างสะดวกสบาย ด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันและโลเคชั่นที่อยู่ใจกลางเมือง ติดกับศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ บ่อวินร่วมสัมผัสประสบการณ์ดี ๆ ได้ทุกวันบน The 1 APP ตอกย้ำแนวคิด “Your Everyday Lifestyle Platform” ไม่ว่าจะเป็นคอนเทนต์สำหรับทุกไลฟ์สไตล์ การกดรับ/แลกสิทธิพิเศษ เช็กคะแนน ยอดซื้อ ดูสิทธิพิเศษและของรางวัลมากมาย รวมทั้งจ่ายเงินผ่าน The 1 ได้เลยทันทีแบบรวมครบจบในแอปฯ เดียว