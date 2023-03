เปิดเบอร์ AIS พร้อมสมัครบัญชีผ่าน MAKE by KBANK รับเงินคืนสูงสุด 100 บาท

เบญจพร กำเพ็ชร หัวหน้าสำนักการตลาดกลุ่มลูกค้าพรีเพด บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ AIS กล่าวว่า การทำงานร่วมกับ KBTG ในครั้งนี้ จะช่วยให้ลูกค้า AIS ได้สัมผัสกับบริการทางการเงินกับบัญชีออนไลน์บน MAKE by KBank จาก KBTG รวมถึงยังได้รับสิทธิพิเศษ เป็นเงินคืน สำหรับ ZEED Sim ระบบเติมเงินหรือเน็ตเสริม สำหรับ ZEED 5G รายเดือน มูลค่าสูงสุด 100 บาท“เชื่อว่าความร่วมมือครั้งนี้ช่วยสร้างทางเลือกใหม่ๆ ให้กับลูกค้า และจะสามารถตอบโจทย์ดิจิทัลไลฟ์สไตล์ทั้งการเรียนออนไลน์ ความบันเทิงจากเกม ซีรีย์ และโซเชียลมีเดีย รวมถึงนวัตกรรมบริการทางการเงินทั้งการเปิดบัญชี และตัวช่วยในการบริหารจัดการธุรกรรมทางการเงินที่เข้าใจคนรุ่นใหม่อย่างแท้จริง”เชษฐพันธุ์ ศิริดานุภัทร กรรมการผู้จัดการ กสิกร บิซิเนส-เทคโนโลยี กรุ๊ป (KBTG) กล่าวว่า MAKE by KBank เป็นแอปตัวช่วยจัดการเงินที่มีเป้าหมายในการสร้างวินัยทางการเงินให้กับคนรุ่นใหม่ เพื่อให้สามารถเก็บและจัดสรรการเงินที่ดียิ่งขึ้น การจับมือกับทาง AIS ในการมอบสิทธิพิเศษนี้จะเป็นการช่วยสร้างการรับรู้และกระตุ้นการใช้งานในกลุ่มคนรุ่นใหม่โดย KBTG มั่นใจว่าฟีเจอร์ Cloud Pocket สำหรับแบ่งเงินเป็นสัดส่วน รวมถึงประสบการณ์การใช้งานของ MAKE by KBank ที่ง่ายและแตกต่างจากแอปอื่นๆ นั้น จะสามารถตอบโจทย์เป้าหมายทางการเงินที่หลากหลายของกลุ่มผู้ใช้งานวัยรุ่นได้สำหรับความร่วมมือครั้งนี้เป็นการมอบสิทธิพิเศษมูลค่า 100 บาท สำหรับลูกค้าที่เปิดเบอร์ใหม่ภายใต้แพ็กเกจ ZEED ทั้งเติมเงินและรายเดือน พร้อมเปิดบัญชี K-eSaving ผ่านแอป MAKE by KBank จาก KBTG โดยมีแพ็กเกจดังนี้แพ็กเกจ ZEED sim ระบบเติมเงิน รับเงินคืนเข้า Wallet 2 มูลค่า 100 บาท พร้อมสัมผัสประสบการณ์ดิจิทัลที่ครบครันสำหรับวัยทีน ฟรีเน็ต 5G สูงสุด 24 GB พร้อมเน็ตไม่อั้น เล่นฟรีครบทุกสาย ทั้งแอปเรียน บันเทิง โซเชียล และเกมแพ็กเกจ ZEED 5G รายเดือน 299 บาท ขึ้นไป รับเน็ต 10 GB มูลค่า 100 บาท สำหรับกลุ่มวัยทีน อายุ 17-24 ปี แพ็กเกจเหมาะสมกับการเรียน เล่นโซเชียลได้เต็มที่ เพราะมีเน็ต 5G เร็ว แรง พร้อมเน็ตไม่อั้น ราคาคุ้มค่าเริ่มต้นเพียงเดือนละ 299 บาท /เดือนKIDDY รายเดือน 199 บาท รับเน็ต 10 GB มูลค่า 100 บาท รับเน็ตไม่อั้น พร้อมโทร AIS ฟรี 5 เบอร์ คุ้มครองลูกหลานให้ปลอดภัยบนโลกออนไลน์ด้วย Google Family Link แอปสำหรับผู้ปกครองช่วยดูแลลูกหลานบนโลกออนไลน์