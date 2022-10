Ingram Micro ผนึก HPE-RedHat-Cohesity-NVidia รุกไฮบริด คลาวด์

Ingram Micro ผนึกพันธมิตร HPE Red Hat Cohesity และ NVidia รุกไฮบริด คลาวด์บริษัท อินแกรม ไมโคร (ประเทศไทย) จำกัด ผนึกบริษัท ฮิวเลตต์ แพคการ์ด เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ เอชพีอี จัดงาน Get Ready for the Edge to Cloud As-a-Service รวมสุดยอดเทคโนโลยีที่หลากหลายและโซลูชันที่ตอบโจทย์การทำงานในยุคไฮบริด คลาวด์ จากผู้นำด้านเทคโนโลยีชั้นนำระดับโลก ไม่ว่าจะเป็น เอชพีอี (HPE) เรดแฮต (Red Hat) เอ็นวิเดีย (Nvidia) และโคฮีซิตี้ (Cohesity)ภายในงานมีการอภิปรายประเด็นที่น่าสนใจต่าง ๆ สำหรับองค์กรที่กำลังเปลี่ยนผ่านระบบงานแบบเดิมเข้าสู่ระบบคลาวด์ สามารถปรับขยายระบบได้ รวมถึงการสร้างระบบนิเวศ (Ecosystem) ที่รองรับระบบข้อมูล บิ๊กดาต้า นำข้อมูลมาใช้ในการวิเคราะห์เพื่อวางแผนในอนาคต และยังช่วยองค์กรในการบริหารตันทุนแบบจ่ายตามจริง (Pay per Use)