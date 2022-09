แคนนอนรุกตลาดดิจิทัลพรินเตอร์ระดับโปรดักชั่น เผยโฉม Canon imagePRESS V1000

แคนนอน เผยโฉม Canon imagePRESS V1000 รุกตลาดดิจิทัลพรินเตอร์ระดับโปรดักชั่น ชูจุดเด่นนวัตกรรมใหม่ POD-SURF และ In-Line Spectrophotometer มั่นใจยกระดับธุรกิจด้วยงานพิมพ์ที่สวยคม เที่ยงตรง และยืดหยุ่นต่อการใช้งานกับสื่อหลากรูปแบบนาย อุย ชิค โฮ รองประธาน กลุ่มผลิตภัณฑ์บิสซิเนสอิมเมจจิ้งโซลูชั่น บริษัท แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด กล่าวว่าขณะนี้ทั่วโลกกำลังมุ่งฟื้นฟูธุรกิจให้กลับมาอีกครั้งหลังจากที่หยุดชะงักไป ธุรกิจการพิมพ์ก็มาพร้อมกับความท้าทายและการแข่งขันที่สูงขึ้น และความต้องการด้านคุณภาพงานพิมพ์ยังคงเป็นสิ่งสำคัญ แคนนอนจึงภูมิใจนำเสนอ Canon imagePRESS V1000 สู่ตลาดในประเทศไทย โดยทางบริษัทฯ ได้เชิญผู้ประกอบการในประเทศไทยกว่า 40 ราย มาร่วมทดลอง สัมผัสเทคโนโลยีใหม่ของเครื่องพิมพ์และฟีเจอร์ต่าง ๆ ของเครื่องพิมพ์รุ่นใหม่นี้ด้วยตัวเอง รวมถึงพบปะพูดคุย ซักถามข้อสงสัยเกี่ยวกับเทคโนโลยีการพิมพ์แบบดิจิตัลกับผู้เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์จากแคนนอนโดยตรง"ในฐานะที่แคนนอน เป็นผู้นำด้านอิมเมจจิ้งระดับโลก และให้ความสำคัญด้านการบริการที่เป็นเลิศ เราพร้อมที่จะเป็นพันธมิตรทางธุรกิจร่วมกับผู้ประกอบการในวงการงานพิมพ์ในประเทศไทยตามแนวคิด Business Can Be Simple with Canon”บริษัท แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด (Canon) ถือว่าตัวเองเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีดิจิทัลอิมเมจจิ้งระดับโลก ที่เดินเกมรุกตลาดเครื่องพิมพ์ดิจิทัลโปรดักชั่นอย่างต่อเนื่องสำหรับการเปิดตัวเครื่องพิมพ์ดิจิทัลโปรดักชั่นรุ่นใหม่ “Canon imagePRESS V1000” วางเป้าหมายเพื่อผู้ประกอบการงานพิมพ์เชิงพาณิชย์ และศูนย์ให้บริการงานพิมพ์รายย่อย (Printing Service Provider - PSP) ด้วยเทคโนโลยีใหม่ ที่จะมาเพิ่มประสิทธิภาพงานพิมพ์มากขึ้นจุดเด่นคือคุณภาพงานพิมพ์สีสวยสดคมชัด บนทิศทางการพัฒนากลุ่มสินค้าเครื่องพิมพ์โปรดักชั่นเจเนอเรชั่นใหม่ ให้รองรับแอพพลิเคชั่น และสื่อได้อย่างหลากหลาย สอดคล้องกับแนวโน้มของผู้ประกอบการธุรกิจงานพิมพ์ที่สนใจใช้โซลูชั่นในการพิมพ์ในยุคดิจิทัลมากขึ้นทั้งนี้แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง เอเชีย เชื่อมั่นว่าประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องรุ่นใหม่นี้จะตอบโจทย์เทรนด์การพิมพ์ที่เปลี่ยนไปได้อย่างดี ซึ่งประเทศไทย ถือเป็นตลาดสำคัญของแคนนอนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อีกด้วยนาย โทเดะ คัตสึยะ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง (เอเชีย) ได้เผยทิศทางของธุรกิจสิ่งพิมพ์ในอนาคต รวมถึงความพร้อมในการบุกตลาดงานพิมพ์ประเภท Production Printing และความสำคัญของตลาดเมืองไทยที่มีต่อธุรกิจของแคนนอนในภูมิภาคนี้ ว่าแคนนอนวิเคราะห์ภาพรวมของธุรกิจการพิมพ์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และพบแนวโน้มที่น่าสนใจว่า หลังสถานการณ์โควิด งานพิมพ์แบบอนาล็อกมีแนวโน้มค่อย ๆ ลดลง สวนทางกับงานพิมพ์แบบดิจิทัลที่เส้นกราฟค่อย ๆ สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้บริษัทเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลพรินเตอร์อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะรุ่นล่าสุด Canon imagePRESS V1000 เครื่องพิมพ์ดิจิทัลระดับงานโปรดักชั่นรุ่นแรกของกลุ่มเครื่องพิมพ์เจเนอเรชั่นใหม่ในซีรียส์ imagePRESS"แคนนอน เชื่อมั่นว่าเครื่องพิมพ์รุ่นนี้จะตอบสนองความต้องการที่เพิ่มขึ้นของธุรกิจโรงพิมพ์ในประเทศไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้เป็นอย่างดี เพราะมาพร้อมเทคโนโลยีใหม่มากมาย ไม่ว่าจะเป็น In-Line Spectrophotometer, POD-SURF, Cooling Unit ในตัว และอีกมากมาย ซึ่งสามารถตอบโจทย์ผู้ให้บริการด้านงานพิมพ์เชิงพาณิชย์ซึ่งต้องพิมพ์งานปริมาณมากอย่างต่อเนื่องได้เป็นอย่างดี อีกทั้งยังให้บริการงานพิมพ์ที่มีความยืดหยุ่นด้วยการจัดการด้านแอปพลิเคชั่นที่หลากหลาย รองรับสื่อสิ่งพิมพ์ได้อย่างครอบคลุม ตั้งแต่การพิมพ์นามบัตร ไดเร็คเมลล์ หนังสือ แบนเนอร์ และสื่อสร้างสรรค์ทางการตลาดต่างๆ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพงานพิมพ์ ลดปัญหาจุกจิก ประหยัดต้นทุนและเวลาในการพิมพ์ เพิ่มโอกาสทางธุรกิจให้ผู้ประกอบการได้มากขึ้น”Canon imagePRESS V1000 มีจุดเด่นด้านความสามารถในการผลิต (Productivity) คุณภาพงานพิมพ์ (Quality) และความหลากลายของวัสดุพิมพ์ (Media Versatility) ด้วยเทคโนโลยีใหม่ที่ติดตั้งภายในตัวเครื่อง ทั้ง In-Line Spectrophotometer (ILS) ซึ่งช่วยในการคาลิเบรตได้อย่างง่ายดายในไม่กี่คลิก ทั้งยังสามารถตั้งค่าล่วงหน้าได้ตามต้องการ ทำให้พิมพ์งานได้ง่ายขึ้น ลดข้อผิดพลาด ควบคุมคุณภาพงานสีให้ได้มาตรฐาน การสร้างโปรไฟล์สี การคาลิเบรตแบบ G7® และอื่น ๆ ได้ มีระบบควบคุมให้เลือก 2 แบบคือ PRISMAsync Print Server และ imagePRESS Server D3000 เพื่อการทำงานอัตโนมัติเต็มรูปแบบยังมี Image Transfer นวัตกรรมการปรับปรุงทางเดินกระดาษแบบใหม่ที่รองรับสื่อได้อย่างยืดหยุ่น ทั้งกระดาษบางและหนาสุดถึง 400 แกรม ช่วยให้พิมพ์งานได้อย่างต่อเนื่อง ลดโอกาสกระดาษเด้งหรือโค้งงอ ทำให้ได้การกระจายของสีที่สม่ำเสมอ แม้ต้องพิมพ์งานสลับกระดาษคนละชนิดกันทำให้งานพิมพ์คุณภาพสม่ำเสมอ ลดความผิดพลาดแม้พิมพ์งานกับกระดาษหลายชนิดพร้อมกันรวมถึง POD-SURF (Surface Rapid Fusing) ช่วยควบคุมอุณหภูมิตลอดการพิมพ์งานให้คงที่เพื่อรักษาคุณภาพการลงสีที่สม่ำเสมอ รองรับการพิมพ์งานได้ที่ความเร็ว 100 หน้าต่อนาที และเมื่อใช้งานกับ Multi-Drawer Paper Deck ก็จะสามารถรองรับแอปพลิเคชันการพิมพ์ขั้นสูงเพิ่มเติมขณะเดียวกันก็มี Cooling Unit ชุดระบายความร้อนในตัว ทำให้กระดาษเย็นตัวลงทันทีหลังการพิมพ์ถึง 25% ลดการเกิดปัญหากระดาษงอ หรือกระดาษติด ลดปัญหาที่เกิดจากงานพิมพ์สุดท้ายคือ 3-check point Registration นวัตกรรมใหม่ที่ช่วยในการพิมพ์งานแบบสองหน้า โดยเพิ่มจุดเช็กพอยต์จากเดิม 1 จุด เป็น 3 จุด เพิ่มความแม่นยำในการพิมพ์หน้าหลังให้มีความเที่ยงตรงสูงสุด.