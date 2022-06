Canon บุกตลาดมิเรอร์เลสเพิ่ม ผ่าน EOS R7 และ EOS R10

ฮิโรชิ โยโกตะ ประธานบริษัท และประธานกรรมการบริหาร บริษัท แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด กล่าวว่า แคนนอนมีการพัฒนาและขยายกลุ่มผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง จนในปัจจุบันระบบ EOS มีผลิตภัณฑ์กล้องทั้งหมด 21 รุ่น รวมถึงเลนส์ RF และ EF มากถึง 104 รุ่นครอบคลุมทุกความต้องการทั้งการบันทึกภาพนิ่ง วิดีโอ หรือแม้แต่คอนเทนต์ภาพถ่ายเสมือนจริง และได้รับการตอบรับที่ดี จนทำให้มียอดการผลิตเลนส์ Canon ตระกูล RF และ EF ครบ 150 ล้านชิ้นเมื่อปี 2564 ที่ผ่านมาปัจจุบัน แคนนอนสามารถรักษาส่วนแบ่งการตลาดเป็นอันดับ 1 ของโลกในกลุ่มผลิตภัณฑ์กล้องดิจิทัลแบบถอดเปลี่ยนเลนส์ได้ ต่อเนื่องมายาวนานถึง 18 ปี นับตั้งแต่ปี 2546 พร้อมมุ่งมั่นขยายกลุ่มผลิตภัณฑ์ในระบบ EOS R อย่างต่อเนื่อง“กล้อง Canon EOS R7 และ EOS R10 รวมถึงเลนส์ซีรีส์ RF-S รุ่นใหม่นี้จะสามารถตอบโจทย์กลุ่มผู้ใช้งานที่แตกต่างกันได้อย่างครอบคลุม และช่วยให้ผู้ใช้งานสัมผัสได้ถึงประสิทธิภาพอันยอดเยี่ยมของระบบ Canon EOS R”น.ส.เนตรนรินทร์ จันทร์จรัสสุข ผู้อำนวยการ กลุ่มผลิตภัณฑ์คอนซูมเมอร์อิมเมจจิ้งอินฟอร์เมชั่น บริษัท แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด กล่าวถึงแผนการพัฒนาธุรกิจในปี 2565 นี้ แคนนอนก้าวไปอีกขั้นด้วยการขยายกลุ่มผลิตภัณฑ์ในระบบ EOS R โดยเฉพาะกล้องมิเรอร์เลสที่ใช้เซ็นเซอร์ APS-C ที่มอบประสิทธิภาพทั้งในเรื่องของความเร็ว การถ่ายภาพต่อเนื่อง และการบันทึกภาพเคลื่อนไหวคุณภาพสูงตอบโจทย์กลุ่มผู้ใช้งานที่แตกต่างกันได้อย่างครอบคลุม โดยในการเปิดตัวครั้งนี้นำทัพโดยกล้อง Canon EOS R7 ถูกออกแบบมาเพื่อผู้ใช้งานกล้องแบบจริงจัง สามารถถ่ายภาพต่อเนื่องความเร็วสูง และมีระบบออโต้โฟกัสที่รวดเร็วแม่นยำ โดย Canon EOS R7 สามารถถ่ายภาพที่ความละเอียด 32.5 ล้านพิกเซลได้ต่อเนื่องสูงสุดถึง 30 เฟรมต่อวินาทีส่วนกล้อง Canon EOS R10 เน้นกลุ่มผู้ใช้งานกล้องมือใหม่ที่ต้องการภาพถ่ายคุณภาพสูง น้ำหนักเบา และมีฟีเจอร์อัตโนมัติที่ช่วยในการนำเสนอความคิดสร้างสรรค์ และยังมีฟังก์ชันการถ่ายวิดีโอแนวตั้ง เพิ่มความสะดวกสบายให้นักสร้างวิดีโอคอนเทนต์บนโซเชียลเน็ตเวิร์กอีกด้วยขณะที่เลนส์ทั้ง 2 รุ่นถูกออกแบบมาเพื่อเป็นเลนส์รุ่นเริ่มต้นสำหรับผู้ใชกล้องในระบบ EOS R ให้สามารถใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยเลนส์ Canon RF-S 18-45mm F/4.5-6.3 IS STM เป็นเลนส์ซูมมาตรฐานที่ให้มุมมองกว้าง เหมาะสำหรับการเก็บภาพประทับใจในชีวิตประจำวัน ในขณะที่เลนส์ Canon RF-S 18-150mm F/3.5-6.3 IS STM เป็นเลนส์เพื่อการเดินทางแบบอเนกประสงค์เบื้องต้น ราคาจำหน่ายของ Canon EOS R7 เฉพาะตัวกล้อง 49,900 บาท Canon EOS R7 ชุดพร้อมเลนส์ RF-S18-150mm f/3.5-6.3 IS STM 64,900 บาท Canon RF-S18-45mm f/4.5-6.3 IS STM 11,990 บาท Canon RF-S18-150mm f/3.5-6.3 IS STM 19,390 บาท ส่วน Canon EOS R10 จะประกาศราคาและเริ่มวางจำหน่ายในประเทศไทยประมาณปลายเดือนกรกฎาคม 2565