แคนนอนปั้น MobileWork DX ช่วย SME ไม่ต้องมีแผนกไอทีคอยเซ็ตอัประบบ

แคนนอนเปิดตัว "โมบายล์เวิร์กดีเอ็กซ์" (MobileWork DX) ซอฟต์แวร์บนคลาวด์พร้อมใช้งานเพื่อตอบโจทย์ออฟฟิศไฮบริดยุคดิจิทัล วางเป้าเสริมศักยภาพ SMEs ไทย ปูฐานเพิ่มประสิทธิภาพ Workflow สร้างผลกำไร และการตัดสินใจที่แม่นยำ ย้ำช่วยลดขั้นตอนการบริหาร เชื่อมต่อการทำงานได้จากทุกที่ทั้งเว็บไซต์และแอปสมาร์ตโฟนนายอุย ชิค โฮ รองประธาน กลุ่มผลิตภัณฑ์บิสซิเนสอิมเมจจิ้งโซลูชั่น บริษัท แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด กล่าวว่าการทำงานในอนาคตจะเป็นแบบไฮบริดมากขึ้นเรื่อย ๆ ซึ่งบริษัทหลายแห่งกำลังนำโมเดลการทำงานแบบผสมนี้มาใช้กันอย่างจริงจังเพื่อให้ทีมงานแผนกต่าง ๆ สามารถทำงานร่วมกันได้แม้อยู่คนละสถานที่​“การทำงานรูปแบบไฮบริดนี้ จำเป็นต้องมีเครื่องมือเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในการทำงานทั้งที่สำนักงานและนอกสถานที่ เพื่อให้พนักงานสามารถเข้าถึงทรัพยากรของบริษัททั้งงานเอกสารและ Workflow จากทุกที่ทุกเวลา ซึ่งธุรกิจขนาดเล็กหรือ SMEs ที่ยังไม่มีแผนกไอทีภายในบริษัท อาจต้องประสบปัญหาอย่างมากในการแสวงหาโซลูชันเพื่อตอบโจทย์สภาวะการทำงานที่เปลี่ยนไปนี้”บริษัท แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด (Canon) ระบุว่าการเปิดตัว “MobileWork DX” ซอฟต์แวร์ที่ทำงานผ่านคลาวด์อันทรงประสิทธิภาพสำหรับออฟฟิศไฮบริดในยุคดิจิทัล ซึ่งพัฒนาโดยบริษัท Antelope นั้นจะมุ่งเจาะกลุ่มธุรกิจ SMEs หรือบริษัทขนาดเล็กซึ่งต้องการแพลตฟอร์มการทำงานที่เรียบง่าย ติดตั้งไว พร้อมใช้งานทันทีโดยไม่ต้องมีแผนกไอทีคอยเซ็ตอัประบบ ทำให้สามารถสร้างศูนย์กลางการทำงานของทุกฝ่ายในบริษัทพร้อมพื้นที่จัดเก็บไฟล์เอกสารและตัวช่วยการบริหารงานส่วนบุคคล เชื่อมต่อได้ทั้งทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันบนสมาร์ตโฟน อีกทั้งยังสามารถทำงานผสานกับ Multi-function Devices (MFDs) ของแคนนอนได้อย่างสมบูรณ์แบบ ตอบโจทย์องค์กรยุคใหม่ที่มีทั้งการทำงานออนไซต์และทำงานทางไกลโดยที่ไม่ขาดการติดต่อ ช่วยให้ผู้บริหารสามารถติดตามผลการปฏิบัติงานและตรวจสอบกำลังการผลิตได้อย่างรวดเร็ว ยกระดับการตัดสินใจที่ฉับไว แม่นยำ และทันต่อเหตุการณ์ เอื้อให้พนักงานทุกแผนกปฏิบัติงานได้อย่างคล่องตัว และสามารถยื่นเอกสารต่าง ๆ ผ่านระบบได้อย่างง่ายดายจากทุกที่ตลอด 24 ชั่วโมงแคนนอนระบุว่าแนวคิดการสร้างสรรค์ Digital Workplace ผ่านการนำเสนอ 4 กลุ่มผลิตภัณฑ์หลักที่สอดคล้องกับสถานการณ์เศรษฐกิจในปัจจุบัน นั้นได้แก่ 1. DX Solutions: ผลิตภัณฑ์ Cloud-base Solutions, การบริหารจัดการเอกสาร, Workflow, Outsource Scanning 2. NVS Solutions: ระบบความปลอดภัย, กล้องวงจรปิด, VDO Content Analytics ระบบอัตโนมัติสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม 3. Smart Workplace Solutions: ผสมผสานโซลูชั่นต่าง ๆ ของแคนนอนเข้ากับโซลูชั่นของผู้ให้บริการภายนอกเพื่อตอบโจทย์การทำงานแบบไฮบริด, การประชุมออนไลน์, การบริหารการใช้ทรัพยากรของบริษัท เช่น การจองห้องประชุม รวมถึงงานฝ่ายบุคคล และ 4. IT Solutions: แคนนอนรับเป็นผู้บูรณาการระบบ (System Integrator) เสมือนเป็น Reseller ของ Microsoft, ซอฟต์แวร์ Anti-virus และฮาร์ดแวร์ต่าง ๆ“สำหรับ MobileWork DX ถือเป็นซอฟต์แวร์ใหม่ล่าสุดเพื่อเติมเต็มผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม Smart Workplace Solutions มอบแพลตฟอร์มการทำงานทางไกลผ่านคลาวด์ที่เรียบง่าย เพื่อสนับสนุน Workflow ที่ยืดหยุ่นและการสื่อสารข้ามสายงานภายในบริษัท เพราะเราเชื่อว่ากุญแจสู่การเติบโตและการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานภายใต้สภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลานี้ ก็คือการเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมนั่นเอง”ข้อมูลระบุว่า MobileWork DX จะผสานฟีเจอร์ต่าง ๆ ที่ติดตั้งมาพร้อมใช้งาน เพื่ออำนวยความสะดวกผ่านการทำงานแบบอัตโตมัติ รวมถึงการแบ่งปันไฟล์เอกสารและการเข้าถึงข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพจากศูนย์กลางการทำงานกลางแห่งเดียว ทำให้เกิดผลดี 3 ส่วน นั่นคือ 1. การเข้าถึงข้อมูลอย่างง่ายดาย โดยผู้ใช้สามารถเรียกดูงานที่กำลังจะเกิดขึ้น ข้อมูลการติดต่อเพื่อนร่วมงาน ข้อมูลข่าวสารและประกาศล่าสุดของบริษัทได้อย่างรวดเร็ว ผ่านเมนูแอพลิเคชั่น รายชื่อบุคคลบริษัท และปฏิทิน ตามลำดับ2. การประสานงานกันได้ทุกที่ทุกเวลา ด้วยฟีเจอร์การบริหารงานและการแบ่งปันไฟล์เอกสาร ผู้ใช้จะสามารถเชื่อมต่อ แชร์ไฟล์เอกสาร ไอเดีย และความคิดเห็นร่วมกันได้ทันทีแบบเรียลไทม์ ช่วยยกระดับการทำงานเป็นทีมในภาพรวมผ่านการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ 3. เพิ่มขีดความสามารถในการทำงาน เนื่องจากผู้ใช้สามารถลดเวลาการทำงานปกติ โดยเฉพาะงานเอกสารกระดาษ ด้วยการใช้ระบบอัตโนมัติทั้งการจัดระบบเอกสาร การคัดลอกข้อมูลบนนามบัตร และการใช้ eForm ในขั้นตอนการลางานหรือยื่นเรื่องต่าง ๆ ทั้งสำหรับหัวหน้างานและฝ่ายบุคคลนอกจากนี้ ผู้ใช้สามารถสแกนและอัปโหลดไฟล์เอกสารจากเครื่อง MDFs (Devices MFDs ของแคนนอน) แล้วนำไปเก็บในแพลตฟอร์ม MobileWork DX บนคลาวด์ได้โดยตรง ทั้งยังสามารถเรียกดูและสั่งพิมพ์เอกสารด้วยเครื่อง MDFs ผ่านคลาวด์ได้โดยตรงเช่นกันโดยไม่ต้องเปิดไฟล์งานบนคอมพิวเตอร์“คอนเซ็ปต์การพัฒนา MobileWork DX ของแคนนอนคือการสร้างซอฟต์แวรที่ทำงานผ่านคลาวด์แบบ Ready for use สามารถติดตั้งใช้งานได้ทันทีโดยไม่ต้อง Customise สำหรับธุรกิจ SMEs ที่มีพนักงานตั้งแต่ 5-50 คน ซึ่งองค์กรขนาดเล็กส่วนใหญ่มักไม่มีแแผนกไอทีโดยเฉพาะ ซึ่ง MobileWork DX ติดตั้งฟังก์ชั่นการทำงานพื้นฐานที่ทุกบริษัทต้องใช้ไว้อย่างครบครัน จึงช่วยเสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของทุกแผนก นับตั้งแต่ระดับพนักงานซึ่งจะมี Collaboration Portal เป็นศูนย์กลางการทำงานที่ทุกคนใช้ร่วมกัน แต่ก็มีพื้นที่จัดเก็บไฟล์เอกสารส่วนตัวด้วย สำหรับฝ่ายบุคคลสามารถเรียกดูคำร้องขอ บันทึกวันลา วันพักร้อน ตารางงานของพนักงานแต่ละคนได้อย่างรวดเร็ว ไปจนถึงฝ่ายบริหารหรือเจ้าของกิจการก็สามารถตรวจสอบงานของแต่ละแผนก ยอดขาย กำลังการผลิต เพื่อช่วยในการตัดสินใจทางธุรกิจที่สำคัญได้บนแผงควบคุมเดียว โดยจุดเด่นของ MobileWork DX คือสามารถใช้ได้ทั้งบนเว็บไซต์และแอปพลิเคชั่นในสมาร์ตโฟน ตอบโจทย์การสร้าง Anywhere Workplace สำหรับองค์กรขนาดเล็กได้อย่างสมบูรณ์แบบ” ​​​​​​​มร.อุย ชิค โฮ กล่าวเสริม.