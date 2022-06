‘ฐากร’ แนะใช้ ‘Work From Anywhere’ ลดภาระประชาชนคนทำงาน

ในเฟซบุ๊ก ‘Takorn Tantasith’ โพสต์เรื่องแนวคิดการ Work From Anywhere หรือขั้นกว่าของ Work From Home ที่เป็นแนวทางช่วยเรื่องการลดค่าใช้จ่าย ช่วยเรื่องการประหยัดพลังงาน และสามารถแก้ปัญหารถติด ที่กวนใจทุกเมื่อเชื่อวัน เพียงแต่จำเป็นต้องมีการปรับทัศนคติคนทำงานกันใหม่ฐากรระบุว่า ‘ชวนปรับทัศนคติคนทำงานกันใหม่ WORK FROM ANYWHERE ไม่ใช่การหยุดงาน แต่ทำงานเสมือนอยู่ในออฟฟิศ ซึ่งจะทำให้เป็นที่ยอมรับ จะเป็นหนทาง ลดรายจ่าย ประหยัดพลังงาน แก้รถติดผมเคยเสนอให้กลับมาใช้นโยบาย ‘เวิร์ค ฟอร์ม โฮม’ กันอีกครั้งเมื่อไม่นานมานี้ ด้วยเหตุผลหลักต้องการลดภาระรายจ่ายของประชาชน และภาครัฐ ส่งเสริมการประหยัดพลังงานแนวนโยบายของผมนั้นจะทำงานอยู่ที่บ้านหรือที่ไหนก็ได้ที่สามารถติดต่อสื่อสารระหว่างกันได้ ด้วยเทคโนโลยี 5G ผู้นำองค์กรอาจจัดแบ่งเป็นสัดส่วนไม่จำเป็นต้อง ‘เวิร์ค ฟอร์ม โฮม’ 100%แผนกไหนที่สามารถทำงานผ่านโปรแกรม Google Hangouts Skype Slack Workplace หรือ Zoom จัดให้พนักงานทำงานที่บ้านหรือที่ไหนก็ได้ผ่านโปรแกรม อาจมีสัดส่วน70- 80%ส่วนแผนกไหนมีภารกิจต้องทำงานเฉพาะในสำนักงานก็ให้มาทำงานเต็มเวลาเหมือนเดิมแบ่งสัดส่วนแค่นี้ก็ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายให้กับพนักงาน ลดภาระค่าน้ำมันที่แพง 2 ลิตรเฉียด100 บาทที่สำคัญช่วยภาครัฐประหยัดพลังงาน ช่วยแก้ปัญหาจราจรที่ติดขัดได้อย่างมีประสิทธิภาพพูดถึงผลผลิตที่ได้จาก ‘เวิร์ค ฟอร์ม โฮม’ ในรายงานการศึกษาของมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด สหรัฐอเมริกาใช้กลุ่มตัวอย่างเป็นพนักงาน 16,000 คน ทำงานในบ้านเป็นเวลา 9 เดือนระหว่างโรคโควิดระบาดปรากฎว่าผลผลิตเพิ่มขึ้น13%ทำไมผลผลิตเพิ่มขึ้น ผลการศึกษาบอกว่าเพราะพนักงานได้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่คุ้นเคยสะดวกสบายกว่าที่ออฟฟิศยังมีผลการศึกษาอีกหลายชิ้นที่แสดงให้เห็นว่า ‘เวิร์ค ฟอร์ม โฮม’ มีผลผลิตเพิ่มขึ้น รายงานบางชิ้นยังบอกว่า ถ้าทำงานจากบ้าน เฉลี่ยมากกว่า 1 วันต่อสัปดาห์ ผลผลิตเพิ่มกว่า 47%ผมจึงมั่นใจว่าด้วยประสิทธิภาพของระบบโทรคมนาคมไทยที่ติดลำดับต้นๆของโลก สื่ออย่างนิเกอิของญี่ปุ่นเคยหยิบเรื่อง ช่วงโควิดระบาด ไทยนำ5G ไปใช้งานซึ่งกลายเป็นผู้นำอาเซียนวันนี้ สถานการณ์โควิดคลี่คลาย หลายๆองค์กรในบ้านเราเลิกใช้นโยบาย ‘เวิร์ค ฟอร์ม โฮม’แต่ถ้าย้อนกลับไปช่วงปีเศษ ทั้งภาคราชการ เอกชน ให้พนักงาน ‘เวิร์ค ฟอร์ม โฮม’ เต็มเวลามาแล้ว ถามว่าประสิทธิภาพการทำงานลดลงมากไหม ลดลงมาก แต่หากถามว่าเป็นเพราะไม่ได้นั่งอยู่ที่ทำงาน ไม่ได้เจอหน้ากันตรงๆ จึงทำให้ประสิทธิภาพการทำงานลดลงจริงหรือไม่ คำตอบๆได้อย่างชัดเจนเลยว่า ไม่ใช่แน่ที่แน่ๆ คือเราเองที่มีทัศนคติว่า ‘เวิร์ค ฟอร์ม โฮม’ คือ ‘การหยุดงานของที่ทำงาน’ ถ้ามีอะไรก็ค่อยติดต่อกัน เราทุกคนมีพื้นฐานที่คิดกันอย่างนี้จึงทำให้ประสิทธิภาพ ‘เวิร์ค ฟอร์ม โฮม’ ลดลง ไม่มีประสิทธิภาพเท่ากับทำงานที่ออฟฟิศนั่นเองผมขอเสนอแนวคิดให้ทุกองค์กรกลับมาปรับทัศนคติกันใหม่และอย่าคิดว่า ‘เวิร์ค ฟอร์ม โฮม’ เป็นการหยุดงานหรือเป็นวันหยุด แต่เป็นการทำงานที่บ้านเสมือนทุกคนนั่งทำงานที่ออฟฟิศ มีวินัยกับตนเองและถ้าทำอย่างนั้นได้สำเร็จแล้ว เรารีบก้าวข้ามไปสู่ ‘การทำงานที่ไหนก็ได้หรือ WORK FROM ANYWHERE’ ซึ่งก็จะมีประสิทธิภาพเหมือนการทำงานในออฟฟิศหรือมากกว่าด้วยครับสุดท้ายนี้ผมขอฝากข้อคิดถึงทุกๆคน ‘ในโลกยุคใหม่ ถ้าเราอยู่กับที่คือเราถอยหลัง ถ้าเราก้าวไปข้างหน้าคือเราอยู่กับที่ ถ้าเราอยากเปลี่ยนแปลงเราต้องรีบก้าวให้เร็ว’