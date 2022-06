เดอะพิซซ่าชู3กลยุทธ์หลักสู่ คิงออฟดีลิเวอรี่

เดอะ พิซซ่า คอมปะนี ควง “เอิร์ธมิกซ์” โชว์ศักยภาพ 420 สาขามากสุดในไทยเปิดตัว “คิง ออฟ เดลิเวอรี” การันตี 30 นาที ส่งร้อนทุกถาด ส่งไวทุกที่ต้องเดอะ พิซซ่า คอมปะนีที่เดียวเท่านั้นเดอะ พิซซ่า คอมปะนี ชวนแบรนด์แอมบาสเดอร์คู่จิ้น “เอิร์ทมิกซ์” ร่วมสร้างปรากฏการณ์ ตอกย้ำเจ้าตลาดเดลิเวอรี มอบความอร่อยร้อนจากเตาส่งตรงถึงหน้าบ้าน พร้อมการให้บริการที่รวดเร็วและมีคุณภาพตามมาตรฐาน สร้างความประทับใจกับผู้บริโภค พร้อมเดินหน้าสู่การเป็น ‘คิง ออฟ เดลิเวอรี’ แบรนด์อันดับหนึ่งด้านการให้บริการที่ครองใจผู้บริโภคในธุรกิจอาหารมานานกว่า 20 ปี ภายใต้คอนเซ็ปต์ ‘กฎเหล็กคอมปะนี ส่งร้อนทุกถาด ส่งไวทุกที่ การันตี 30 นาที’ ชูจุดแข็งความสำเร็จผ่าน 3 ปัจจัยหลัก ได้แก่ การบริหารจัดการภายในร้านอย่างเป็นระบบ การมีเครื่องมือที่ทันสมัยและการให้บริการจัดส่งที่รวดเร็วภายใน 30 นาที และการมีสาขาให้บริการมากที่สุดรวม 420 สาขา ครอบคลุม 75 จังหวัด ตลอดจนความพิถีพิถันในการส่งมอบอาหารบนมาตรฐานที่ใส่ใจในรายละเอียดทุกขั้นตอนของการให้บริการในรูปแบบเดลิเวอรี เพียงสั่งผ่านช่องทางที่แข็งแกร่งของแบรนด์ทั้งทางแอปพลิเคชั่น The Pizza Company 1112 หรือโทรที่เบอร์ 1112 รวมถึงการสั่งผ่านทางเว็บไซต์ www.1112.com แล้วรอรับพิซซ่าร้อนๆ จากเตาพร้อมเสิร์ฟถึงที่ทั่วไทย โดยคาดการณ์ว่าภาพรวมการเติบโตของยอดขายเดลิเวอรีในปีนี้จะอยู่ที่ 20-25% และมีแนวโน้มเติบโตเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนายภาณุศักดิ์ ซื่อสัตย์บุญ ผู้จัดการทั่วไป เดอะ พิซซ่า คอมปะนี ภายใต้การดำเนินการของ บริษัท เดอะไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า เดอะ พิซซ่า คอมปะนี ได้ทำการบุกตลาดในประเทศไทยครั้งแรกตั้งแต่ปี 2544 โดยมีการพัฒนาแบรนด์ให้เติบโตเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน นอกจากนี้ยังครองตำแหน่งเจ้าตลาดเดลิเวอรีที่อยู่คู่คนไทยมากว่า 20 ปีล่าสุดจึงได้จัดทำแคมเปญ เพื่อตอกย้ำภาพผู้นำด้านการให้บริการในรูปแบบเดลิเวอรีในไทย ภายใต้คอนเซ็ปต์ “กฎเหล็กคอมปะนี ส่งร้อนทุกถาด ส่งไวทุกที่ การันตี 30 นาที” โดยมี เอิร์ท-มิกซ์ แบรนด์แอมบาสเดอร์คู่จิ้น มาร่วมสร้างสีสันและสร้างการรับรู้ถึงที่มาของบริการเดลิเวอรีที่สามารถครองใจผู้บริโภคมาอย่างยาวนาน เพื่อเป็นตัวแทนแบรนด์ในการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายครอบคลุมทุกเพศทุกวัย เพราะสำหรับการจัดส่งในรูปแบบเดลิเวอรีของเดอะ พิซซ่า คอมปะนี ถือเป็นหัวใจสำคัญในการให้บริการแก่ผู้บริโภคมาอย่างต่อเนื่อง ทำให้ผู้บริโภคไว้วางใจและเชื่อมั่นในมาตรฐานของความอร่อย รวดเร็ว เต็มเปี่ยมไปด้วยคุณภาพของอาหารมาจนถึงปัจจุบัน“สำหรับปัจจัยสำคัญที่ทำให้ เดอะ พิซซ่า คอมปะนี ประสบความสำเร็จ ขึ้นเป็นผู้นำยืนหนึ่งด้านเดลิเวอรี ประกอบไปด้วย 3 ปัจจัยหลัก ได้แก่ การบริหารจัดการภายในร้านอย่างเป็นระบบ ตั้งแต่เริ่มรับออเดอร์จากผู้บริโภคผ่านทุกช่องทางการสั่งซื้อของเดอะ พิซซ่า คอมปะนี ทุกเมนูอาหารจะถูกบันทึกเข้าระบบ ส่งไปยังสาขาที่ใกล้ผู้บริโภคที่สุด และเข้าสู่ขั้นตอนของการเตรียมอาหารตามลำดับด้วยคุณภาพของวัตถุดิบที่สด ใหม่ สะอาด และปลอดภัย พร้อมรังสรรค์เมนูความอร่อยจากเตาเพื่อเตรียมจัดส่งทุกเมนูให้ถึงมือผู้บริโภคภายเวลาที่กำหนด ซึ่งสำหรับผู้บริโภคที่ทำการสั่งอาหารผ่านแอปพลิเคชั่นของทางแบรนด์ ยังสามารถติดตามขั้นตอนการจัดส่งอาหารได้แบบเรียลไทม์อีกด้วย” นายภาณุศักดิ์ กล่าวนอกจากนี้ เดอะ พิซซ่า คอมปะนี ยังเพิ่มความพิเศษไปอีกขั้น ด้วยประสิทธิภาพของขั้นตอน การจัดส่งพิซซ่าด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย คงคุณภาพ และรวดเร็ว ทุกเมนูหลังจากออกจากครัว ก็จะเข้าสู่กระบวนการจัดส่งโดยไรเดอร์ของทาง แบรนด์ โดยพิซซ่าและเมนูต่างๆ จะถูกนำมาบรรจุในกระเป๋าเก็บความร้อนทันที โดยภายในกระเป๋าจะมีแผ่นทำความร้อน หรือ Heat Plate ทำหน้าที่ควบคุมอุณหภูมิให้อาหารยังคงความร้อนอยู่ตลอดเวลา ซึ่งไรเดอร์จะนำกระเป๋าเก็บความร้อนนี้ไปใส่ลงในตู้ไฟเบอร์เก็บความร้อนที่อยู่ท้ายที่นั่งของรถขนส่งอีกชั้นหนึ่งเพื่อป้องกันไม่ให้อุณหภูมิจากภายนอกเข้ามาถึงด้านในที่บรรจุอาหารดังนั้นผู้บริโภคมั่นใจได้ว่าจะได้รับประทานพิซซ่าที่ยังร้อนๆ และคงคุณภาพเหมือนเพิ่งออกจากเตาภายใน 30 นาที ตามคอนเซ็ปต์ “กฎเหล็กคอมปะนี ส่งร้อนทุกถาด ส่งไวทุกที่ การันตี 30 นาที” ได้อย่างแน่นอน ซึ่งการบริการที่รวดเร็วต้องมาพร้อมกับการมี สาขาการให้บริการที่มากที่สุด เดอะ พิซซ่า คอมปะนี สามารถให้บริการแก่ผู้บริโภคได้อย่างทั่วถึงทุกพื้นที่ เพราะเรามีสาขาที่ให้บริการรวมกว่า 420 สาขา ครอบคลุมทั่วทั้ง 75 จังหวัด โดยเฉพาะพื้นที่ในโซนกรุงเทพฯ และปริมณฑล จะมีสาขามากกว่าในต่างจังหวัด และมีโอกาสขยายเพิ่มมากขึ้นอีกในอนาคต ทำให้ผู้บริโภคไม่ต้องกังวลเรื่องระยะเวลาในการจัดส่งนายภาณุศักดิ์ กล่าวเสริมว่า “ที่ผ่านมาการแข่งขันของดีลิเวอรีในธุรกิจอาหาร มักจะแข่งกันด้วยความเร็วและโปรโมชัน ในขณะที่การให้บริการของ เดอะ พิซซ่า คอมปะนี เราไม่ได้คำนึงเฉพาะการส่งอาหารที่รวดเร็ว และโปรโมชันที่หลากหลายเท่านั้น แต่แบรนด์ยังมุ่งเน้นเรื่องความพิถีพิถันและให้ความสำคัญกับคุณภาพอาหารที่ดีที่สุด ใส่ใจในรสชาติของอาหาร เพราะอาหารเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญของชีวิต การได้ลิ้มรสชาติอาหารที่อร่อยถูกปาก ปรุงจากวัตถุดิบที่ดี เต็มไปด้วยคุณภาพพร้อมเสิร์ฟ จะทำให้ผู้บริโภคได้รับความประทับใจ และมีความสุขอิ่มอร่อยในมื้ออาหารของเรา แม้จะจัดส่งในรูปแบบเดลิเวอรีก็จะได้รับประสบการณ์เหมือนมานั่งทานอาหารที่ร้านโดยเป้าหมายหลักของแบรนด์มุ่งเน้นไปที่กลุ่มครอบครัว และคนวัยทำงาน ที่ชื่นชอบการสั่งแบบดีลิเวอรี ซึ่งเดอะ พิซซ่า คอมปะนี เรายังคงเป็นแบรนด์อันดับหนึ่งที่สามารถรักษามาตรฐาน สร้างความเชื่อมั่นให้ผู้บริโภคได้ครบทุกด้านในการบริการ ด้วยกฎเหล็กคอมปะนี ที่ทุกถาดต้องทำสดใหม่ อบร้อนจากเตา จัดส่งด้วยกระเป๋าเก็บความร้อน และใส่ลงในตู้ไฟเบอร์เก็บความร้อนอีกชั้น เราจึงกล้าการันตีว่าพิซซ่าของเรา ส่งร้อนทุกถาด ส่งไวทุกที่ ภายใน 30 นาที จึงอยากให้ผู้บริโภคได้ลองสัมผัสถึงคุณภาพและความอร่อยร้อนจากเตาถึงบ้าน เพียงสั่งผ่านช่องทางของแบรนด์ทั้งทางแอปพลิเคชัน The Pizza Company 1112 หรือโทรที่เบอร์ 1112 รวมถึงการสั่งผ่านทางเว็บไซต์ www.1112.com เราพร้อมจัดส่งทุกพื้นที่ เพื่อให้ผู้บริโภคได้ทานพิซซ่าที่ร้อนเหมือนเพิ่งออกจากเตา และด้วยมาตรฐานที่แบรนด์มุ่งมั่นและตั้งใจเพื่อผู้บริโภค ส่งผลให้ที่ผ่านมายอดขายผ่านช่องทางดีลิเวอรีเติบโตสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้คาดการณ์ว่าตลอดทั้งปี 2565 ยอดขายผ่านช่องทางดีลิเวอรีจะเติบโตอยู่ที่ 20-25%เพื่อตอบโจทย์สำหรับผู้บริโภคที่ชื่นชอบโปรโมชัน เดอะ พิซซ่า คอมปะนี ก็ยังมีบริการมอบความสุขสุดคุ้มกันต่อเนื่องกับโปรโมชัน 11.12 Fanday โดยทุกๆ วันที่ 11 และ 12 ของทุกเดือน ต่อด้วยโปรโมชันแบบจุกๆ กับโปรดี พฤหัส พฤหั่น! ลดโหดทุกวันพฤหัสก่อนวันหยุดสุดสัปดาห์ หั่นราคาเกินคุ้ม ทั้งนั่งทานที่ร้านและซื้อกลับบ้านทุกสาขา ผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดและข่าวสารของ เดอะ พิซซ่า คอมปะนี ได้ผ่านทางช่องทาง Line: Thepizzacompant1112/ Facebook: The Pizza Company 1112 Lovers หรือ www.1112.com นายภาณุศักดิ์ กล่าวปิดท้าย