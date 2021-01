Netflix รุ่งสุดขีด ฐานสมาชิกจ่ายค่าชมทะยานเกิน 200 ล้านคน

ชัดเจนว่าภาวะโควิด-19 เป็นผลดีต่ออุตสาหกรรมสตรีมมิ่ง โดยเฉพาะเน็ตฟลิกซ์ (Netflix) ที่ประกาศตัวเลขผลประกอบการไตรมาส 4 ปี 2020 ว่ามีจำนวนสมาชิกใหม่เพิ่มขึ้นอีก 8.5 ล้านราย ทำให้ฐานสมาชิกที่ยอมชำระเงินเพื่อชมคลิปนั้นทะยานเกิน 200 ล้านคนแล้ว เบ็ดเสร็จ Netflix มีสมาชิกแบบชำระเงินมากขึ้น 37 ล้านคน เพิ่มขึ้น 31% จากปีก่อนหน้าซึ่งโควิด-19 ยังไม่ระบาดหนักเช่นนี้จำนวนสมาชิกใหม่ที่เพิ่มขึ้น 8.5 ล้านรายนั้นสูงกว่าตัวเลขที่บริษัทวิจัยคาดไว้ว่า Netflix จะมีสมาชิกเพิ่มราว 6 ล้านรายในปี 2020 ตัวเลขสวยงามเหนือความคาดหมายทำให้ Netflix ถูกวางตำแหน่งไว้เหนือบริการสตรีมมิ่งรายใหม่อย่างดิสนีย์พลัส (Disney Plus) ซึ่งสามารถขยายบริการได้อย่างยิ่งใหญ่ในปีแรกที่เปิดให้บริการ สถิติล่าสุดคือสมาชิกแบบชำระเงิน 87 ล้านรายฐานสมาชิกที่มากกว่าแปลว่า Netflix สามารถเข้าถึงชาวโลกจนอาจเป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยให้ Netflix นำหน้าคู่แข่ง เบื้องต้น Disney Plus มีให้บริการในพื้นที่เพียงไม่กี่แห่ง เช่น ยุโรป แคนาดา อินเดีย และอินโดนีเซียที่มีให้บริการผ่าน Disney Plus Hotstar แต่สำหรับ Netflix กลับพบว่า 83% ของสมาชิกใหม่ในปี 2020 มาจากภายนอกสหรัฐอเมริกาและแคนาดางานโปรดักชันระดับนานาชาติช่วยให้ Netflix ได้รับความสนใจจนสามารถเติบโตได้ดีมากท่ามกลางการแพร่ระบาด จุดนี้ Netflix ย้ำว่ารายการทีวีและภาพยนตร์ส่วนใหญ่มีการสำรองและดำเนินการต่อเนื่องจนไม่มีปัญหาขาดสต๊อก เบื้องต้น ผู้บริหาร Netflix ย้ำว่าจะยังคงสร้างเนื้อหาให้มากกว่าคู่แข่งรายใด สำหรับปี 2564 นี้ บริษัทจะเปิดตัวภาพยนตร์ต้นฉบับเรื่องใหม่อย่างน้อย 1 เรื่องทุกสัปดาห์แม้ Netflix จะเชื่อว่าความสำเร็จรอบนี้มาจากการเรียนรู้เรื่องความยืดหยุ่นและความสามารถในการปรับตัว เพื่อให้บริษัทขยายตัวในสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว แต่สื่อมองว่าความสำเร็จของไตรมาสนี้ส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับรายการยอดนิยมที่ผู้คนให้ความสนใจ เช่น The Crown ซึ่งมีผู้ติดตามชมซีซันล่าสุดมากกว่าปีก่อน จุดนี้ Netflix รายงานว่า ใน 28 วันแรกมีผู้ชม The Crown ซีซันที่ 4 มากกว่าซีซันก่อนๆ ทำให้ยอดการเข้าชม The Crown มีจำนวนมากกว่า 100 ล้านครัวเรือนยังมีภาพยนตร์ยอดนิยมเรื่อง The Midnight Sky ของจอร์จ คลูนีย์ที่ Netflix คาดการณ์ว่า 72 ล้านครัวเรือนจะชมภาพยนตร์เรื่องนี้ใน 4 สัปดาห์แรก และภาพยนตร์การ์ตูน Over the Moon รวมถึงภาพยนตร์เด็ก We Can Be Heroes ที่ถูกเปิดชมไม่ต่ำกว่า 40-50 ล้านครัวเรือนในเดือนแรก