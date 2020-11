TikTok เพิ่มฟีเจอร์ Family Pairing พ่อแม่ตั้งค่าการค้นหาของลูกหลานได้เข้มขึ้น

TikTok ย้ำต้องการสร้างภูมิคุ้มกันให้เยาวชนใช้แพลตฟอร์มดิจิทัลอย่างปลอดภัย ส่ง 4 ฟีเจอร์ใหม่ในโหมด Family Pairing เพื่อให้ผู้ปกครองดูแลการใช้งานดิจิทัลของบุตรหลานได้อย่างใกล้ชิดยิ่งขึ้น รอบนี้ 1 ใน 4 ฟีเจอร์เน้นคุมเข้มการเสิร์ชทั้งเนื้อหา ผู้ใช้ แฮ็ชแท็ก รวมถึงเสียงด้วยนายอาร์จุน นารายัน ผู้อำนวยการฝ่าย Trust & Safety ของ TikTok Asia Pacific กล่าวว่าการเลี้ยงดูบุตรหลานที่เติบโตมากับชีวิตดิจิทัลนั้นเป็นเรื่องที่น่ากังวลใจ พ่อแม่ผู้ปกครองจำนวนมากรู้สึกราวกับว่า พวกเขาจะต้องวิ่งไล่ตามเทคโนโลยีที่ออกมาใหม่ล่าสุดอยู่เสมอ รวมถึงแพลตฟอร์มต่างๆ ที่คนรุ่นใหม่ใช้ และด้วยเหตุนี้ TikTok จึงมุ่งมั่นทำงานร่วมกับชุมชนและหน่วยงานต่างๆ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนเรื่องความปลอดภัยทางอินเทอร์เตอร์ให้แก่กลุ่มครอบครัว"การพัฒนาโหมด Family Pairing ขึ้นมา มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยให้กับสังคมและครอบครัวให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีในการใช้แพลตฟอร์มอย่างปลอดภัย”TikTok ที่การันตีตัวเองเป็นแพลตฟอร์มสร้างสรรค์วิดีโอสั้นชั้นนำระดับโลก ประกาศเพิ่ม 4 ฟีเจอร์ใหม่ในโหมด Family Pairing หรือโหมดแนะนำโดยผู้ปกครองที่จะมาช่วยเพิ่มในเรื่องความเป็นส่วนตัว เพื่อให้ผู้ปกครองสามารถเชื่อมต่อและเข้าไปบริหารจัดการแอคเคาน์ของบุตรหลานในการตั้งค่าความปลอดภัยต่างๆ อันเป็นจุดเริ่มต้นของการส่งเสริมให้เกิดสุขภาวะดิจิทัล (Digital Wellbeing) และการให้ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในการใช้แพลตฟอร์มดิจิทัลให้กับเยาวชนสำหรับในประเทศไทย การสร้างภูมิคุ้มกันให้เยาวชนไทยได้ใช้แพลตฟอร์มดิจิทัลอย่างปลอดภัย ถือเป็นเรื่องเร่งด่วนสืบเนื่องจากผลการสำรวจล่าสุดเมื่อเดือนกันยายน 2563 ที่ผ่านมา กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้เปิดเผยตัวเลขที่น่าสนใจเกี่ยวกับสถานการณ์การใช้งานออนไลน์ของเด็กไทย พบว่า เด็กไทยใช้เวลากับอินเตอร์เน็ตยาวนานขึ้น โดยร้อยละ 26 ใช้อินเตอร์เน็ตวันละ 3 - 5 ชั่วโมง และกลุ่มที่ใช้วันละ 6 - 8 ชั่วโมง มีสัดส่วนใกล้เคียงกัน ส่วนอีก 15% ใช้อินเตอร์เน็ตวันละ 8 - 10 ชั่วโมง และสัดส่วนถึง 22% ที่ใช้อินเตอร์เน็ตมากกว่า 10 ชั่วโมง ขณะที่เด็กไทยราว 80% รู้ระบบออนไลน์ใช้ประโยชน์ได้ดี แต่ยังมีอีก 20% ที่ใช้ไปในทางที่ไม่เหมาะสม นอกจากนี้ ยังมีการรายงานถึงปัญหาภัยออนไลน์คุกคามเด็กและเยาวชนที่รุนแรงและกว้างขวางขึ้น ซึ่ง TikTok เองก็มุ่งให้ความสำคัญกับการพัฒนามาตรฐานความปลอดภัยบนแพลตฟอร์มมาโดยตลอดโดยเฉพาะสำหรับเด็กและเยาวชนโดยเมื่อต้นปีที่ผ่านมา TikTok เปิดตัว Family Pairing หรือ โหมดแนะนำโดยผู้ปกครอง ที่ช่วยเชื่อมต่อการใช้แพลตฟอร์มระหว่างแอคเคาน์ของผู้ปกครองกับแอคเคาน์ของบุตรหลาน เพื่อให้ผู้ปกครองสามารถเข้าไปตั้งค่าความปลอดภัยในการใช้แพลตฟอร์มต่างๆ ได้อย่างสะดวกง่ายดาย อาทิ การควบคุมระยะเวลาการใช้งานบนแพลตฟอร์ม (Screen Time Management) การจำกัดการแสดงเนื้อหาที่อาจจะไม่เหมาะสมสำหรับผู้ชม (Restricted Mode) และการจำกัดผู้คนที่จะส่งข้อความเข้ามาหาหรือปิดการรับข้อความ (Direct Message)ล่าสุด TikTok ได้ยกระดับมาตราฐานความปลอดภัยบนแพลตฟอร์มไปอีกขั้นด้วยการเพิ่มฟีเจอร์ใหม่ในโหมด Family Pairing หรือ โหมดแนะนำโดยผู้ปกครอง ที่จะช่วยสนับสนุนให้ผู้ปกครองสามารถบริหารจัดการการใช้แพลตฟอร์มของบุตรหลานได้อย่างครอบคลุมและใกล้ชิดมากขึ้นซึ่งประกอบไปด้วย 1. การค้นหา (Search) : ผู้ปกครองสามารถเข้าไปตั้งค่ากำหนดการค้นหาของบุตรหลานได้ ทั้งเนื้อหา ผู้ใช้ แฮ็ชแท็ก และเสียง 2. ความคิดเห็น (Comments) : ผู้ปกครองสามารถเข้าไปตั้งค่าได้ว่า ใครสามารถเข้ามาแสดงความคิดเห็นในวิดีโอโดยจะเลือกเปิดให้ทุกคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นก็ได้ หรือเลือกเฉพาะคนที่รับเป็นเพื่อน หรือจะตั้งค่าไม่ให้มีผู้เข้ามาแสดงความคิดเห็นเลย3. การค้นหาและดูเนื้อหาในแอคเคาน์ (Discoverability) : ผู้ปกครองสามารถเข้าไปตั้งค่าความเป็นส่วนตัวให้กับแอคเคาน์ของบุตรหลานได้ หรือกำหนดว่าใครที่สามารถเข้าถึงหรือดูเนื้อหาของบุตรหลานได้ รวมทั้งสามารถตั้งค่าเป็นสาธารณะที่เปิดให้ทุกคนสามารถค้นหาและดูเนื้อหาได้ และ 4. วิดีโอที่ชื่นชอบ (Liked videos) : ผู้ปกครองสามารถกำหนดได้ว่า ใครที่จะสามารถดูวิดีโอที่บุตรหลานของคุณเข้าไปกดไลค์ หรือชื่นชอบได้"ที่ผ่านมา TikTok ได้เพิ่มประสิทธิภาพด้านความปลอดภัยบนแพลตฟอร์มอย่างต่อเนื่อง ทั้งในด้านทีมงาน นโยบาย การควบคุม และแหล่งเรียนรู้ เพื่อให้พ่อแม่ผู้ปกครองมั่นใจได้ว่าเป็นแพลตฟอร์มที่ปลอดภัยที่สุดสำหรับเยาวชน โดยเมื่อเร็ว ๆ นี้ ยังได้เพิ่มแนวทางการสนับสนุนด้านพลังบวกในชุมชน ลบเนื้อหาคุกคาม เช่น ข้อความส่อเสียด อีกทั้ง TikTok ยังไม่อนุญาตให้มีการเผยแพร่เนื้อหาที่เกี่ยวเนื่องกับการคุกคามทางเพศ โดยเฉพาะการส่งข้อความที่เป็นส่วนตัว โดยได้พัฒนาความร่วมมือระดับโลกเพื่อป้องกันการแสวงหาผลประโยชน์จากเด็ก ลบเนื้อ ปิดบัญชี และรายงานไปยังศูนย์เพื่อเด็กหายและถูกฉกฉวยผลประโยชน์แห่งชาติ (National Center for Missing and Exploited Children) เพื่อดำเนินการตามกฎหมาย" แถลงการณ์ระบุทั้งนี้ สำหรับผู้ปกครองที่ต้องการศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับความปลอดภัยในการใช้งานออนไลน์ TikTok ได้สร้างแหล่งข้อมูลจำนวนมาก รวมถึง Youth Portal, Parents page, educational safety videos และอื่น ๆ อีกมากมาย บริษัทย้ำว่าจะเดินหน้ามุ่งมั่นการสร้างสรรค์แพลตฟอร์มเพื่อความปลอดภัยของชุมชนเป็นสำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งความปลอดภัยของเยาวชน และจะไม่หยุดพัฒนาแหล่งทรัพยากร เครื่องไม้เครื่องมือ และนโยบาย เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายด้านความปลอดภัยสูงสุดของผู้ใช้ต่อไป.