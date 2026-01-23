ทลายแก๊งโจรหัวใสใช้ช่องโหว่แบงก์ โกงบัตรเครดิต รูดซื้อทอง-อัญมณี เสียหายกว่า 18 ล้าน

ตำรวจ ปอศ.ทลายแก๊งโกงบัตรเครดิต รูดซื้อทองคำ-อัญมณี เสียหายกว่า 18 ล้าน พบใช้ช่องโหว่ช่วงวันหยุดฝากเช็คค้ำประกันขอเพิ่มวงเงิน
วันนี้ ( 23 ม.ค.) ที่ กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (บช.ก.) พล.ต.ท.ณัฐศักดิ์ เชาวนาศัย ผบช.ก. พร้อมด้วย พล.ต.ต.ทัศน์ภูมิ จารุปรัชญ์ ผบก.ปอศ. พ.ต.อ.วิวัฒน์ จิตโสภากุล รอง ผบก.ปอศ. พ.ต.อ.ภัทราวุธ อ่อนช่วย รอง ผบก.ปอศ. และ พ.ต.อ.กริช วรทัต ผกก.5 บก.ปอศ.และ พ.ต.ท.ภาคิน สุขพรหม รอง ผกก.5 บก.ปอศ. ร่วมแถลงผลจับกุม นายนันธวัฒน์ชัย หรือ “ป๋านาย” อายุ 62 ปี, นายณัฐกร อายุ 55 ปี,น.ส.พรานภัส อายุ 42 ปี,น.ส.กนกพร อายุ 41 ปี,น.ส.กิริญา อายุ 46 ปี พร้อมของกลางเงินสด 555,000 บาท, ทองคำแท่งและทองรูปพรรณน้ำหนักรวม 7 บาท, เช็คเงินสดปลอม 21 ใบ มูลค่ารวมกว่า 123 ล้านบาท, บัตรอิเล็กทรอนิกส์ 9 ใบ, สมุดเช็คเงินสด 3 เล่ม, สมุดบัญชีธนาคาร 9 เล่ม, สมุดบันทึกรายการสั่งจ่ายเช็ค 2 เล่ม, โทรศัพท์มือถือ 13 เครื่อง, ตรายางนิติบุคคล 17 ชิ้น และเอกสารใบเสร็จโอนเงินอีก 40 ฉบับ ได้ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ,ปทุมธานี และ อุดรธานี ทั้งหมดถูกแจ้งข้อหา “ร่วมกันเอาไปเสียซึ่งเอกสารของผู้อื่นโดยมิชอบในประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่น และร่วมกันใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์ของผู้อื่นโดยมิชอบ อันเป็นการกระทำเกี่ยวกับบัตรอิเล็กทรอนิกส์ที่ผู้ออกให้แก่ผู้มีสิทธิใช้เพื่อประโยชน์ในการชำระเงิน”
พล.ต.ต.ทัศน์ภูมิ กล่าวว่า เมื่อเดือนม.ค.67 สถาบันการเงินแห่งหนึ่งเข้าแจ้งความ บก.ปอศ. ให้ตรวจสอบพฤติกรรมผิดปกติของกลุ่มผู้ถือบัตรเครดิต ที่มีการขอเพิ่มวงเงินบัตรเครดิตในจำนวนสูง ก่อนนำไปใช้ซื้อสินค้าแล้วไม่ชำระเงิน ทำให้ไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ เป็นมูลค่าความเสียหายกว่า 18 ล้านบาท ต่อมาเจ้าหน้าที่ได้สืบสวนจนทราบกลุ่มผู้ก่อเหตุ ก่อนนำกำลังเข้าตรวจค้นจับกุมได้พร้อมของกลางดังกล่าว
พ.ต.อ.กริช กล่าวว่า จากการสอบสวนพบว่า กลุ่มผู้ต้องหามีการแบ่งหน้าที่กันทำอย่างเป็นขบวนการ โดยใช้สื่อสังคมออนไลน์ Facebook โพสต์โฆษณาชักชวนผู้ถือบัตรเครดิต อ้างว่าสามารถช่วยเพิ่มวงเงินบัตรเครดิตได้ หากผู้เสียหายสนใจจะติดต่อเป็นการส่วนตัว และเสนอส่วนแบ่งประมาณร้อยละ 10 จากนั้นจะนำข้อมูลบัตรเครดิตของผู้เสียหายไปแอบอ้างเป็นเจ้าของบัตร ติดต่อธนาคารเพื่อขอเพิ่มวงเงิน โดยกลุ่มผู้ต้องหาจะใช้วิธีฝากเช็คค้ำประกันในการขอเพิ่มวงเงิน และเลือกฝากในช่วงวันศุกร์ อาศัยช่องว่างวันหยุดธนาคาร ระหว่างที่ธนาคารยังไม่เรียกเก็บเงิน จากนั้นนำบัตรเครดิตไปใช้รูดซื้อทรัพย์สินต่าง ๆ เช่น ทองคำ อัญมณี และสินค้าราคาสูงจากห้างสรรพสินค้า ก่อนนำมาแบ่งผลประโยชน์กัน
พ.ต.อ.กริช กล่าวต่อว่า นายนันธวัฒน์ชัย หรือ “ป๋านาย” เป็นผู้คิดแผนและมองเห็นช่องว่างของระบบธนาคาร โดยใช้เช็คปลอม ซึ่งปลอมลายเซ็นของบริษัทที่หนึ่งในขบวนการเคยทำงาน เมื่อเพิ่มวงเงินสำเร็จจะนำบัตรไปใช้รูดซื้อทองและบัตรกำนัลเพื่อนำไปแลกเป็นเงินสด รวมมูลค่าความเสียหายกว่า 18,485,000 บาท นอกจากนี้ยังพบว่า มีผู้เสียหายบางรายยินยอมให้กลุ่มผู้ต้องหาดำเนินการเพิ่มวงเงิน เพื่อแลกกับเปอร์เซ็นต์ตามที่ตกลงกันไว้ ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้แยกดำเนินคดีเป็นอีกสำนวนหนึ่งแล้ว พร้อมทั้งเร่งขยายผลติดตามผู้ร่วมขบวนการเพิ่มเติม เนื่องจากเชื่อว่ายังมีผู้เกี่ยวข้องอีกจำนวนมาก