ระทึกรถรับ-ส่งนักเรียน เจอฝนตกถนนลื่น เบรกกระทันหัน พานร.กว่า 39 ชีวิต พุ่งลงคลองเจ็บร่วม 5 ราย

ฝนตกถนนลื่น รถสองแถวบรรทุกนักเรียนโรงเรียนหนองเสือกว่า 39 คน ลื่นเสียหลัก พุ่งลงคลอง บาดเจ็บ 5 ราย
เมื่อเวลาประมาณ15.40 น. ของวันที่ 21 มกราคม 2569 พ.ต.ท.ประมวล นวลงาม สารวัตร (สอบสวน) สภ.หนองเสือ รับแจ้งเหตุรถรับส่งนักเรียนตกคลองมีนักเรียนได้รับบาดเจ็บหลายราย เหตุเกิดที่บริเวณถนนบางขันธ์ หนองเสือ คลอง 11 หมู่ 1 ต.บึงบา อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี หลังรับแจ้งจึงเดินทางไปตรวจสอบยังที่เกิด เหตุพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร สภ.หนองเสือ และนายสุทธิพร ศิวเวทพิกุล อำเภอหนองเสือ ,เจ้าหน้าที่ อส.อำเภอฯ ,อาสาสมัครมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง และหน่วยกู้ชีพในพื้นที่ เข้าให้การช่วยเหลือ
ในที่เกิดเหตุ เจ้าหน้าที่พบรถยนต์หกล้อ ยี่ห้อ อีซูซุ สีฟ้า หมายทะเบียน 83-9106 ปทุมธานี สภาพหัวรถ จมอยู่ในน้ำ หลังขับพุ่งตกลงไปคลองครึ่งคัน และมีนักเรียนชายและหญิง ที่โดยสารมาด้วยกัรทั้งหมด 39 คน พบเสาป้ายจราจรถูกชนชนหักจำนวน 1 ต้น โดยก่อนหน้านี้ ทางชาวบ้านและเจ้าที่มูลนิธิฯ ต่างพยายามช่วยกัน เพื่อออกจากตัวรถ ท่ามกลางความตกใจ ของพลเมืองดีที่สัญจรไปมา จึงเข้ามาให้การช่วยเหลือผู้บาดเจ็บจำนวน 5 ราย และรีบส่งโรงพยาบาลหนองเสือทันที ที่เหลืออีก 30 กว่าราย ต่างปลอดภัย สำหรับผู้บาดเจ็บ ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยจำนวน 5 ราย ส่งโรงพยาบาลหนองเสือ ไปก่อนหน้านี้ทั้งหมดแล้วส่วนใหญ่มีบาดแผลที่ศรีษะและคิ้วหัวแตก และมีรอยฟกช้ำตามร่างกาย แต่ไม่สาหัส
จากการสอบถาม นายสุภาพ เดช เพียร อายุ 57 ปี ซึ่งเป็นคนขับเปิดเผยว่า ตนเองกำลังจะไปส่งเด็กนักเรียน ซึ่งวันนี้ไม่ทราบว่ามีจำนวนนักเรียนเท่าไหร่ เนื่องจากมีนักเรียนหยุดเรียนหลายคน ที่ตนมารับวันนี้ก็มีประมาณ 20 -30 กว่าคน ปกติอัตรารับ-ส่งนักเรียนจริงๆ อยู่ที่ประมาณ 40 คน ที่มีการลงทะเบียนไว้ เป็นนักเรียนจากโรงเรียนหนองเสือทั้งหมด เป็นนักเรียนมอต้นถึงมอปลาย ส่วนสาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุ เนื่องจากมีฝนตกลงก่อนหน้านี้ และถนนล่องมันไม่เรียบแล้ว และลักษณะเหมือนมีล้อปีนล่องถนน ทำให้พวงมาลัยรถหักไปข้างขวา ตนก็พยามดึงพวงมาลัยให้ล้อกลับอยู่แนวตรง เพื่อให้อยู่ในเลนกลาง เลนส์ที่ตนวิ่งปกติ แต่ปรากฏว่าล้อไม่คืนกลับมา และรถก็ไถลไปด้านขวา ซึ่งตนเองก็ขับรถไม่ได้เร็ว อยู่ที่ประมาณ 30 กว่าๆ ประกอบกับมีรถวิ่งตามหลังมา ไปชนเสาบอกทาง ก่อนที่รถจะพุ่งตกคลอง ทำให้นักเรียนบาดเจ็บเพียงเล็กน้อย และก็มีชาวบ้านเข้ามาช่วย จึงสามารถช่วยนักเรียนออกมาได้หมดปลอดภัยทุกคน ไม่มีบาดเจ็บสาหัส ในขณะเกิดเหตุ ก็จะไปส่งนักเรียนตามปกติ มุ่งหน้าไปทางคลอง 13 ถนนบางขันหนองเสือ ซึ่งตนเองวิ่งรับ-ส่งนักเรียนเส้นนี้เป็นประจำ
ในขณะที่อาจารย์ฝ่ายปกครองโรงเรียนหนองเสือวิทยาคม ได้กล่าวว่าตอนนี้กำลังเช็คนักเรียนว่ามีการขึ้นรถจำนวนเท่าไหร่ โดยเบื้องต้นทราบว่ามีนักเรียนบาดเจ็บ 3 ราย แต่ไม่สาหัส โดยคนแรกถูกกระตกบาดที่มือ อีกคนมีแผลแตกที่คิ้วซ้าย และก็คนสุดท้ายมีบวบช้ำที่แก้มขวา
นางสาวชยาภรณ์ บุญม่วง อายุ 19 ปี กล่าวว่าตนและน้อง คือ ด.ญ.กมลชนก บุญม่วง อายุ 15 ปี นั่งอยู่หน้ารถโดยรถขับมาไม่เร็ว แต่ขณะนั้นมีฝนตกหนัก ทำให้ถนนลื่น เมื่อรถคันหน้าเบรกกะทันหัน ลุงคนขับพยายามเบรกแล้ว แต่เอาไม่อยู่ จึงตัดสินใจหักหลบไปอีกเลน แต่มีรถสวนมาพอดี ทำให้ต้องตัดสินใจหักรถ ลงข้างทาง เพื่อหลีกเลี่ยงการปะทะ ซึ่งหลังจากรถตกคลอง ลุงคนขับได้ช่วยทุบกระจก เพื่อให้ตนและน้องออกจากรถ โดยบนรถมีนักเรียนทั้งหมดประมาณ 39 คน ตั้งแต่ระดับชั้น ม.1 ถึง ม.6 ที่มีทั้ง ชาย-หญิง โดยไม่มีใครได้รับบาดเจ็บสาหัส มีเพียงรอยถลอกและแผลเล็กน้อยเท่านั้น ซึ่งตนเองบาดเจ็บ หลงจากถูกกระจกบาด จนเป็นแผลที่มือซ้าย ส่วนน้องมีลอยถลอกที่มือและหน้าแข็งเท่านั้น จากเหตุการณ์นี้รู้สึกตกใจนิดหน่อย แต่ก็ตั้งสติได้ ซึ่งตนและน้องนั่งรถลุงมาแล้ว 6 ปี ก็ไม่เคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้เลย
ด้าน พ.ต.ท.ประมวล นวลงาม สารวัตร (สอบสวน) สภ.หนองเสือ ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบในจุดเกิดเหตุ และบันทึกภาพที่เกิดเหตุ เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน และได้นำเครื่องเป่าวัดปริมาณแอลกอฮอล์ มาตรวจวัดลุงคนขับรถรับ-ส่งนักเรียนแล้ว ปรากฏว่าไม่พบปริมาณแอลกอฮอล์ พร้อมประสานรถยก เพื่อดำเนินการยกรถสองแถวคันดังกล่าว ขึ้นจากคลอง ขณะนี้อยู่ระหว่างการสอบสวนหาสาเหตุ ของการเกิดอุบัติเหตุที่แท้จริง ว่าเกิดจากสภาพรถ หรือสภาพถนน หรือความประมาทของผู้ขับขี่ แต่ทั้งนี้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจยังไม่ได้แจ้งข้อกล่าวหากับคนขับรถแต่อย่างใด อย่างไรก็ตาม ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจะได้ตรวจสอบกล้องวงจรปิด พร้อมกับบุคคลที่เห็นเหตุการณ์ในครั้งอย่างละเอียด ว่ามีผู้บาดเจ็บสาหัสหรือไม่ และทรัพย์สินทางราชการเสียหายมากน้อยเพียงใด