จยย.สองผัวเมียแซงรถสองแถวจอดข้างทาง ถูกรถโม่ปูนชนท้ายเสียชีวิตคาที่

สลดจยย.สองผัวเมีย แซงรถสองแถวจอกรับส่งผู้โดยสาร คนตายมองไม่เห็น รถโมปูนมาทางด้านหลัง เบรกไม่ทันถูกชน ดับคาถนน
เมื่อเวลา 18.15 น. วันที่ 17 ม.ค. 69 ร.ต.อ.ชัยยง อ้วนมะโฮง เจ้าพนักงานสอบสวนสภ.เมืองนนทบุรี ได้รับแจ้งเหตุรถบรรทุกโม่ปูน เฉี่ยวชนกับรถจยย. และรถกระบะโดยสารสาธารณะ พบผู้เสียชีวิตจำนวน 2 ราย เพศชาย 1 ราย และหญิง 1 ราย เหตุเกิดบริเวณเยื้องปากซอยเรวดี ถนนติวานนท์ (ขาเข้า) ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี จึงพร้อมด้วย แพทย์จากสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ และอาสาสมัครมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งรีบรุดตรวจสอบ
ที่เกิดเหตุบริเวณ ถนนติวานนท์ ต.ตบาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี เป็นถนน 3 เลน พบศพ นายณรงค์ศักดิ์ ฉัตรทันท์ อายุ 34ปี สภาพศพนอนคว่ำหน้าคอหักคาหมวกกันน็อค และ น.ส.พลอยนับพัน สุนทรวิภาต อายุ 37 ปี สภาพศพนอนหงาย ถูกรถทับศรีษะขาดครึ่งคาหมวกกันน๊อค ซึ่งทั้งสองเป็นแฟนกัน เสียชีวิตยู่ข้างรถจยย.ฮอนด้าเวฟ 125 LED สีเขียว หมายเลขทะเบียน 1 กศ 4337 สุพรรณบุรี ใกล้กันพบรถสองแถวหมายเลขทะเบียน 10-1879 นนทบุรี ทราบชื่อคนขับคือ นายต๋อย อายุ 70 ปี (สงวนนามสกุล)จอดอยู่เลนซ้ายของถนนขณะจอดรับผู้โดยสาร ถัดไป 100 เมตร พบรถโม่ปูน หมายเลขทะเบียน 51-8167 กทม. จอดอยู่ ทราบชื่อคนขับคือ นายจอมพล แก้วเหล่ายูง อายุ 56 ปี ผู้ขับรถโม่ปูน
ภาพจากกล้องวงจรปิดจับภาพวันที่ 17 ม.ค.69 เวลาประมาณ 18.08 น. จับภาพรถสองแถวจอดรับผู้โดยสารอยู่ข้างทาง และรถโม่ปูนขับมาเลนกลางตามปกติ หลังจากนั้นจับภาพ รถจยย.ของผู้เสียชีวิตกำลังขับจากเลนซ้ายจะเข้าเลนกลาง ทำให้รถจยย.เสียหลักไปเกี่ยวกับรถโม่ปูนกลางลำ ก่อนล้มและโดนทับซ้ำ
จากการสอบถามนายจอมพล ขับรถโม่ปูน กล่าวว่า ตนขับรถ มาบริเวณถนนดังกล่าวอยู่เลนกลางขับมาเรื่อยๆ จนถึงที่เกิดเหตุปรากฏว่า มีรถสองแถว กำลังจอดรับผู้โดยสารอยู่ข้างสะพานลอย ตนก็ขับมาตามปกติ หลังจากนั้นมีรถจยย.ขี่ (ของผู้เสียชีวิต) ออกมาจากซอย และขี่มาที่เลนซ้าย แต่รถจยย.เบี่ยงออกมาจะออกเลนขวา แต่ตนขับมาพอดี ก็มาชนกับรถตนแล้วล้ม ซึ่งตนขับมาความเร็วแค่ 40 แต่ตอนที่เขาล้ม ตนเบรกไม่ทัน เพราะตนกำลังเอาปูนไปส่งทำให้รถมีน้ำหนัก ซึ่งจากเหตุการณ์ตนตกใจมาก เพราะเขาไม่น่าตัดสินใจออกมาแบบนี้ และรู้สึกเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ส่วนทางด้าน นายต๋อย อายุ 70 ปี ผู้ขับขี่รถสองแถว เปิดเผยว่า ขณะเกิดเหตุตนจอดรถสองแถวรับส่งผู้โดยสารอยู่ และกำลังทอนเงินให้ลูกค้า จู่ ๆ ได้ยินเสียงดังมาจากด้านหลังจนตกใจ จึงรีบลงไปตรวจสอบ พบว่าเกิดอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ชนกับรถปูน ทำให้มีผู้เสียชีวิตนอนอยู่ในที่เกิดเหตุ โดยโชคดีที่รถของตนไม่ได้ถูกชนโดยตรง แต่มีเศษเนื้อและอวัยวะของผู้เสียชีวิตกระเด็นมาโดนตัวรถของตน
เบื้องต้น ร.ต.อ.ชัยยง อ้วนมะโฮง เจ้าพนักงานสอบสวน สภ.เมืองนนทบุรี ได้มีการเชิญตัวคนขับรถสองแถว และคนขับรถโม่ปูนเพื่อไปสอบปากคำเพิ่มเติมที่ สภ.เมืองนนทบุรี และจะตรวจสอบกล้องวงจรปิดในที่เกิดเหตุในการหาพยานหลักฐานและจะแจ้งข้อกล่าวหา หากมีผู้กระทำความผิดขับรถประมาท