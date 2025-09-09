อุตุฯ เตือนทั่วไทยยังมีฝนตกหนัก 9-11 ก.ย.นี้ ระวังน้ำท่วมฉับพลัน-น้ำป่าไหลหลาก

กรมอุตุนิยมวิทยา คาดการณ์สภาพอากาศช่วงวันที่ 9-11 กันยายน 2568 ว่า ประเทศไทยยังมีฝนตกกระจายและต่อเนื่อง โดยมีฝนตกหนักบางแห่ง บริเวณภาคเหนือด้านตะวันออก ภาคอีสาน ภาคกลาง ภาคตะวันออก รวมทั้งกรุงเทพฯ และปริมณฑล เนื่องจากอิทธิพลของร่องมรสุมที่ยังคงพาดผ่านประเทศไทยตอนบน ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมอย่างต่อเนื่อง ยังต้องเฝ้าระวังฝนตกหนัก และฝนที่ยังตกสะสมโดยเฉพาะพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง (พิจิตร สุโขทัย พิษณุโลก เพชรบูรณ์) ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก ต้องเฝ้าระวัง
นอกจากนี้ ยังอาจทำให้เกิดน้ำท่วมขัง น้ำรอการระบายโดยเฉพาะในเขตชุมชนเมือง ในพื้นที่ภาคตะวันออก กทม.และปริมณฑล อาจเป็นอุปสรรคการเดินทางสัญจร ฝนตกถนนลื่น ต้องเพิ่มความระมัดระวังบริเวณที่มีน้ำท่วมขัง และระวังอันตรายจากไฟฟ้ารั่ว ไฟฟ้าดูด
