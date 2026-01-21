ฉก.ราชมนู สกัดขบวนการลอบข้ามแดน จับคนไทยพาชายจีนหนีออกประเทศ ชายแดนพบพระ จ.ตาก

เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 20 ม.ค 2569 หน่วยเฉพาะกิจราชมนู (ฉก.ราขมนู) โดยกองร้อยทหารราบที่ 423 จัดกำลังพล 1 ชุดปฏิบัติการ ออกลาดตระเวนเฝ้าตรวจพื้นที่รับผิดชอบตามแนวชายแดน เพื่อป้องกันและสกัดกั้นการกระทำความผิด บริเวณบ้านวาเล่ย์ใต้ หมู่ 2 ตำบลวาเล่ย์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก
ระหว่างการลาดตระเวน เจ้าหน้าที่ตรวจพบชาย 2 คน มีท่าทางต้องสงสัย จึงแสดงตัวเข้าตรวจสอบ พบเป็นบุคคลต่างด้าวสัญชาติจีน 1 คน และบุคคลสัญชาติไทย 1 คน
จากการสอบสวน ทราบชื่อชายไทยคือ นายสร้างสรรค์ โชติคัคนานต์ อายุ 29 ปี ชาวอำเภอพบพระ จังหวัดตาก ตรวจค้นพบเงินสดจำนวน 156,000 บาท ให้การรับสารภาพว่า ได้รับว่าจ้างให้นำตัวชายชาวจีน ทราบชื่อภายหลังคือ นาย XIE YIHAN อายุ 27 ปี ซึ่งเดินทางเข้าประเทศไทยเมื่อวันที่ 19 ม.ค. 2569 มาจากพื้นที่บ้านแม่ละเมา เพื่อนำไปส่งให้บุคคลชาวเมียนมาไม่ทราบชื่อ บริเวณแนวชายแดนบ้านวาเล่ย์ใต้ เพื่อหลบหนีเข้าไปยังประเทศเมียนมา
เจ้าหน้าที่ทหารมาพบก่อนที่จะดำเนินการได้สำเร็จ จากนั้นได้ควบคุมตัวผู้ต้องหาทั้งสองส่งพนักงานสอบสวน สถานีตำรวจภูธรพบพระ เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป