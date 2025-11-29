ตรวจจุดเกิดเหตุหนุ่มจีนเหยียบทุ่นระเบิดขาซ้ายขาด พบเป็น PMN เก่า เจออีกลูกใกล้กัน 2 เมตร

กกล.บูรพานำชุดเก็บกู้ระเบิดตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุ ภายหลังชายชาวจีนลักลอบข้ามแดนเหยียบกับระเบิด พบเป็นชนิด PMN เก่า เจอเพิ่มอีก 1 ทุ่น ใกล้กันเพียง 2 เมตร พร้อมเดินหน้าเร่งสร้างพื้นที่ปลอดภัยในอธิปไตยของไทย
วันที่ 29 พ.ย. กองทัพภาคที่ 1 โดยศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ 1 รายงานความคืบหน้าเหตุชายชาวจีนลักลอบข้ามแดนเหยียบกับระเบิดจนได้รับบาดเจ็บ บริเวณเท้าซ้ายขาด และลำตัวและใบหน้าด้านซ้ายถูกสะเก็ดระเบิด ซึ่ง กกล.บูรพา โดยหน่วยเฉพาะกิจที่ 12 ร่วมกับหน่วยปฏิบัติการทุ่นระเบิดด้านมนุษยธรรมที่ 1 ได้ดำเนินเข้าช่วยเหลือนำส่ง รพ.โคกสูง จนพ้นขีดอันตราย ปัจจุบัน รพ.โคกสูง ได้ส่งต่อผู้ป่วยไปรับการรักษาเข้ารับการผ่าตัด ณ รพ.อรัญประเทศ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว
ภายหลังเกิดเหตุ กกล.บูรพา ได้ดำเนินการพิสูจน์ทราบทุ่นระเบิดดังกล่าว พบเป็นของทุ่นระเบิดสังหารบุคคลอยู่กับที่ชนิด PMN (เป็นทุ่นเก่า) และทำการตรวจพื้นที่เกิดเหตุโดยรอบ ได้ตรวจพบทุ่นระเบิดสังหารบุคคล PMN เพิ่มอีก 1 ทุ่น ห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณ 2 เมตร ทั้งนี้ พื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่อันตรายต้องสงสัยที่เหลืออยู่ บริเวณบ้านหนองจาน (พื้นที่ C) ซึ่ง กกล.บูรพา โดยหน่วยเฉพาะกิจที่ 12 ร่วมกับหน่วยปฏิบัติการทุ่นระเบิดด้านมนุษยธรรมที่ 1 และกองพันทหารช่างที่ 2 ยังคงปฏิบัติภารกิจสร้างพื้นที่ปลอดภัย ซึ่งเริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่ 11 พ.ย.68 จนถึงปัจจุบัน สามารถได้พื้นที่ปลอดภัยแล้ว 16,453 ตร.ม. (จากพื้นที่ 288,457 ตร.ม.) และตรวจพบทุ่นระเบิดสังหารบุคคล สะสม รวม 22 ทุ่น แบ่งเป็น PMN 20 ทุ่น, POMZ-2 1 ทุ่น และ PMD-6M 1 ทุ่น
ทั้งนี้ กองทัพภาคที่ 1 โดย กกล.บูรพา จะยังคงเดินหน้าสร้างพื้นที่ปลอดภัยในพื้นที่บ้านหนองจานและบ้านหนองหญ้าแก้ว และบูรณาการกับทุกภาคส่วนเตรียมความพร้อมในทุกมิติจะยืนหยัดปกป้องอธิปไตยของชาติ และดูแลความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ชายแดนต่อไป