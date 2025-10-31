เกลื่อนเมืองแล้ว!บุกจับจีนตั้งอุปกรณ์คอมพ์ต่อเน็ต-ซิมบอกซ์เป็นตับคาบ้านเช่ากลางเชียงราย

เชียงราย – ชาวบ้านแจ้งเบาะแสน่าสงสัยเป็นแก๊งคอลฯ/สแกมเมอร์-ตำรวจ ตามส่อง..เจออีกก๊วนชาวจีนเช่าบ้านกลางเชียงราย กำลังตั้งคอมพ์ต่อเน็ตเชื่อมซิมบอกซ์ พร้อมมือถืออีกเป็นตับ เบื้องต้นพบถือพาสปอร์ตติดตัวแต่พูดไทยไม่ได้กันสักคำ
วันนี้ (31 ต.ค.) พล.ต.ต.มานพ เสนากุล ผบก.ภ.จว.เชียงราย พ.ต.อ.พัสกร ธวัชเชียงกุล ผกก.สส.ภ.จว.เชียงราย ได้รับแจ้งเบาะแสกลุ่มชาวจีนจำนวนหนึ่งเข้าพักที่บ้านเลขที่ 98/7 หมู่ 23 ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย ซึ่งอยู่ในเขตเทศบาลนครเชียงราย โดยมีพฤติกรรมน่าสงสัย จึงสั่งการตรวจสอบ
พบบ้านหลังดังกล่าวเป็นบ้านให้เช่า มีการใช้กระแสไฟฟ้ามากผิดปกติ ขณะที่ภายในบ้านมีชายรูปพรรณสันฐานเป็นชาวจีนอาศัยอยู่ 4 คน เมื่อเจ้าหน้าที่ทำทีเป็นชาวบ้านพยายามเข้าไปตรวจสอบในระยะประชิด หนึ่งในชายชาวจีนเดินออกมาจากบ้านเห็นเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นคนแปลกหน้ากลับตื่นตกใจวิ่งเข้าบ้านทันที
เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้วิ่งตามชายคนดังกล่าวไปจนถึงห้องโถงของบ้านเช่า ก็พบชายชาวจีนอีก 3 คน กำลังนั่งทำงานอยู่หน้าคอมพิวเตอร์ ใกล้กันพบเราท์เตอร์เชื่อมต่อระบบอินเตอร์เน็ต และเซิร์ฟเวอร์สำหรับเก็บข้อมูล-ประมวลผลวางเรียงรายอยู่บนชั้นวางเบื้องต้นประมาณ 20-30 ชุด อุปกรณ์คอมพิวเตอร์อื่นๆ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ ซิมบอกซ์ ฯลฯ อีกเป็นจำนวนมาก
สอบสวน ทราบชื่อต่อมาคือ Mr.Yin Peng,Mr.Huang Jianjian,Mr.Luo Quanqing และ Mr.Huang Yuanping ทั้งหมดถือหนังสือเดินทางระหว่างประเทศ แต่ไม่สามารถพูดสื่อสารด้วยภาษาจีนได้ ชุดสืบสวนจึงได้ประสานผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าสอบปากคำเพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป.