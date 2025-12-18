อายัดเงินสด 11 ล้าน-ทองรูปพรรณ คาโกดังตรงข้ามกาสิโนช่องสะงำ คาดโยงทุนเทาหนุนทหารกัมพูชา-สแกมเมอร์

กองทัพภาคที่ 2 อายัดเงินสดกว่า 11 ล้านบาท และทองรูปพรรณ ในโกดังตรงข้ามกาสิโนช่องสะงำ คาดเชื่อมโยงทุนเทา สนับสนุนตั้งฐานทหารกัมพูชา-อาวุธ-กระสุน-โดรน และเครือข่ายสแกมเมอร์
วันนี้(18 ธ.ค.) เมื่อเวลา 10.14 น. เพจ กองทัพภาคที่ 2 โพสต์ข้อความรายงานว่า กองทัพภาคที่ 2 ดำเนินการอายัดทรัพย์สิน หลังตรวจพบเงินสดกว่า "11 ล้านบาท และทองรูปพรรณ" บริเวณโกดังตรงข้ามกาสิโนช่องสะงำ โดยคาดว่ามีความเชื่อมโยงกับ "ทุนเทา" ที่อาจนำไปสนับสนุนการตั้งฐานปฏิบัติการ อาวุธ - กระสุน เทคโนโลยีโดรน และเครือข่ายสแกมเมอร์ โดยในปัจจุบันอยู่ระหว่างตรวจสอบเส้นทางการเงินอย่างละเอียด