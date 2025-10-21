"โอปอ" โชว์ภูมิ ชี้ปัญหาสแกมเมอร์-ทุนเทา-ปมชายแดน จุดเปราะบางรัฐบาลเสียงข้างน้อย

"อนุสรณ์" ชี้ ปัญหาสแกมเมอร์-ทุนเทาข้ามชาติ-ความมั่นคงชายแดน จุดเปราะบางรัฐบาลเสียงข้างน้อย
นายอนุสรณ์ เอี่ยมสะอาด สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย กล่าวถึงกรณี นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและ รมว.มหาดไทย กำลังเผชิญกับการถูกตั้งคำถามมีคนในรัฐบาลมีเอี่ยวกับธุรกิจสีเทาข้ามชาติหรือไม่ ว่า นายอนุทิน บอกว่า นายกรัฐมนตรีไม่ได้รู้ทุกเรื่อง จนทัวร์ลง ความจริงคนก็ไม่ได้คาดหวังให้นายอนุทินต้องรู้ทุกเรื่อง แต่เรื่องปราบสแกมเมอร์ ที่รัฐบาลเสียงข้างน้อยประกาศดันให้เป็นวาระแห่งชาติ นายอนุทิน น่าจะต้องอธิบายความ หรือมีเรื่องพูดเพื่อสร้างความเชื่อมั่นได้มากกว่านี้ ปัญหาความมั่นคงชายแดนที่ยังไม่เห็นสัญญาณการแก้ปัญหาเชิงบวก นอกจากการผลักภาระไปให้ทหารแก้ปัญหากันเอง ทำให้เกิดการเทียบฟอร์มว่าระหว่างนายอนุทินสมัยเป็นรัฐมนตรีกับตอนเป็นหัวหน้ารัฐบาลเสียงข้างน้อยเหมือนผิดฟอร์มไปเยอะ ยิ่งการสร้างความเชื่อมั่นต่อการที่คนในรัฐบาลของนายอนุทินถูกตั้งคำถามว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับแก๊งค์สแกมเมอร์ทุนเทาข้ามชาติหรือไม่ นายอนุทินยังไม่สามารถยืนยันได้ชัดว่าจะมีแนวทางในการหาคำตอบมาให้กับประชาชนโดยเร็วและจะแก้ปัญหาได้อย่างไร
“ปัญหาสแกมเมอร์-ทุนเทาข้ามชาติ-ความมั่นคงชายแดน จะเป็นจุดเปราะบางรัฐบาลเสียงข้างน้อย ที่ประชาชนจับตามอง และอาจเป็นจุดตายรัฐบาล” นายอนุสรณ์ กล่าว