หวาดเสียว! เก๋งพุ่งทะลุกำแพงลานจอดรถย่านพระราม 4 ค้างกลางอากาศ หวิดตกจากอาคาร

เกิดเหตุเก๋งพุ่งทะลุกำแพงลานจอดรถย่านพระราม 4 ค้างกลางอากาศ หวิดตกจากอาคาร สร้างความหวาดเสียวแก่ผู้พบเห็น โชคดีคนขับเปิดประออกจากตัวรถได้อย่างปลอดภัย
วันนี้ (20 ม.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ช่วงค่ำที่ผ่านมาเกิดอุบัติเหตุรถยนต์พุ่งชนกำแพงปูนกั้นลานจอดรถของอาคารแห่งหนึ่ง บริเวณถนนพระราม 4 เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร สร้างความแตกตื่นให้กับผู้พบเห็นเป็นอย่างมาก
ที่เกิดเหตุเป็นอาคารจอดรถสูง 7 ชั้น บริเวณชั้นที่ 2 พบรถยนต์ยี่ห้อโตโยต้า สีเทา ทะเบียน
กรุงเทพมหานคร อยู่ในสภาพพุ่งทะลุกำแพงปูน ค้างอยู่บนขอบอาคาร ลักษณะเสมือนลอยกลางอากาศ สร้างความหวาดเสียวและเสี่ยงต่อการร่วงตกลงสู่พื้นด้านล่าง
เบื้องต้น ผู้ขับขี่สามารถเปิดประตูออกจากตัวรถได้อย่างปลอดภัย ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตแต่อย่างใด
ขณะนี้ เจ้าหน้าที่กู้ภัยและทีมบรรเทาสาธารณภัยอยู่ระหว่างใช้อุปกรณ์ยึดโยงรถยนต์คันดังกล่าว เพื่อป้องกันไม่ให้ร่วงตกลงมา พร้อมวางแผนลากรถกลับเข้าสู่ตัวอาคารอย่างปลอดภัย
ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ตำรวจจะเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุอย่างละเอียด เพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงของอุบัติเหตุครั้งนี้ต่อไป