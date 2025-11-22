ไฟไหม้ตึกแถวย่านบางรัก พบผู้เสียชีวิตเป็นหญิง1 ราย

เกิดเหตุเพลิงไหม้อาคาร 3 ชั้น ในซอยขุนนาวา ย่านบางรัก จนท.คุมเพลิงได้แล้ว เบื้องต้นพบผู้เสียชีวิตหญิง 1 ราย
วันนี้ (22 พ.ย.) เมื่อเวลา 13.20 น. ศูนย์วิทยุพระราม 199 เจ้าหน้าที่กู้ภัยมูลนิธิร่วมกตัญญู รับแจ้งเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชน ซอยขุนนาวา ใกล้แยกสะพานเหลือง ถนนพระราม 4 กทม. เจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางรัก เข้าตรวจสอบ
ที่เกิดเหตุภายในซอยขุนนาวา ถนนพระรามที่ 4 แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก เป็นอาคาร 3 ชั้น เหตุเกิดบริเวณชั้น 3 เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างดำเนินการควบคุมเพลิง ใช้เวลาประมาณ 20 นาที จึงสามารถดับเพลิงเอาไว้ได้
จากการตรวจสอบเบื้องต้น พบผู้ติดค้างเป็นเพศหญิง 1 ราย เสียชีวิตบริเวณชั้น 3 ส่วนสาเหตุเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างตรวจสอบต่อไป