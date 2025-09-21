"ปิแอสตรี" ชนกำแพง "เวอร์สแตพเพน" ซิ่งม้วนเดียวจบ คว้าแชมป์ที่บากู

แม็กซ์ เวอร์สแตพเพน นักขับ เรด บูลล์ เรซซิง คว้าแชมป์ศึกฟอร์มูลา วัน รายการ อาเซอร์ไบจัน กรังปรีซ์ ที่สนามบากู ซิตี เซอร์กิต วันอาทิตย์ที่ 21 กันยายน หลัง ออสการ์ ปิแอสตรี ผู้นำคะแนนสะสม ออกจากการแข่งขันแค่รอบแรก และ แม็คลาเรน ชวดการันตีแชมป์ประเภทผู้สร้าง
เวอร์สแตพเพน เจ้าของโพล โพซิชัน ขึ้นนำตั้งแต่พ้นไฟสัญญาณกระทั่งผ่านธงตาหมากรุกคนแรก ฉลองชัยชนะ 2 เรซติดต่อกัน เฉพาะเดือนกันยายน, เรซที่ 4 ของฤดูกาล 2025 และ เรซที่ 67 ตลอดอาชีพ
นักขับชาวดัตช์ ทำเวลารวมเร็วกว่าอันดับ 2 จอร์จ รัสเซลล์ จาก เมอร์เซเดส ที่มีอาการป่วยตลอดสุดสัปดาห์นี้ 14.609 วินาที และอันดับ 3 คาร์ลอส ไซน์ซ จูเนียร์ ผู้ขึ้นโพเดียมครั้งแรก นับตั้งแต่ย้ายจาก เฟอร์รารี ไป วิลเลียมส์ ซีซันนี้ 19.000 วินาที
คิมี อันโตเนลลี รุกกี้สังกัด เมอร์เซเดส เข้าเส้นชัยอันดับ 4 เหนือ เลียม ลอว์สัน ดาวรุ่งค่าย เรซซิง บูลล์ส และ ยูกิ ซึโนดะ จาก เรด บูลล์
ด้าน แลนโด นอร์ริส พลาดโอกาสลดช่องว่างคะแนนสะสม หลังจบเรซอันดับ 7 เก็บเพิ่ม 6 แต้ม รวมมี 299 แต้ม ตามหลัง ปิแอสตรี คู่หูชาวออสเตรเลีย 25 แต้ม ขณะที่ แม็คลาเรน พลาดแชมป์โลกผู้สร้าง 2 สมัยติดต่อกัน เนื่องจากไม่สามารถเก็บคะแนนมากกว่า เฟอร์รารี 9 แต้ม ตามเงื่อนไข แต่ยังเหลืออีก 7 เรซ
เวอร์สแตพเพน เก็บเพิ่ม 25 แต้ม รวมมี 255 แต้ม อยู่อันดับ 3 ของตาราง รองจาก นอร์ริส กับ ปิแอสตรี
ดราม่าของเรซนี้เกิดขึ้นจังหวะ ปิแอสตรี จัมพ์ สตาร์ท ถูกปรับเวลาเพิ่ม 5 วินาที (มีผลเรซถัดไป ที่ประเทศสิงคโปร์ วันที่ 5 ต.ค.) หล่นอันดับสุดท้าย และชนกำแพงตรงโค้งที่ 6 เสียสถิติติดพื้นที่คะแนนสะสม 34 เรซติดต่อกัน