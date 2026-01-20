“ดีเจมือปลาหมึก” ปฏิเสธคุกคามทางเพศ อ้างแค่โดนเนื้อต้องตัว รอ พฐ.ตรวจพยานวัตถุ

ตร.สอบปากคำ “ดีเจมือปลาหมึก” ให้การปฏิเสธข้อกล่าวหาคุกคามทางเพศ อ้างแค่โดนเนื้อต้องตัว รอเจ้าหน้าที่ พฐ.ตรวจสอบพยานวัตถุ
วันนี้ (20 ม.ค.) พล.ต.ท.สยาม บุญสม ผบช.น. พล.ต.ต.โชติวัฒน์ เหลืองวิลัย ผบก.สส.บช.น. พ.ต.อ.ฤทธี ปานดํา รองผบก.สส.บช.น. พ.ต.อ.วิชิต ถิรขจรวงศ์ ผกก.สส.1 บก.สส.บช.น. พ.ต.อ.จักรพันธ์ โอสถากันต์ ผกก.สส.2 บก.สส.บช.น.นำกำลังเจ้าหน้าที่ กก.2 บก.สส.บช.น. พ.ต.อ.พีรรัฐ โยมา ผกก.สน.นิมิตรใหม่ ร่วมกันควบคุมตัวนายกฤติวุฒิ หรือดีเจพอล หรือแจ็ค อายุ 44 ปี มาทำการสอบปากคำเพิ่มเติม กรณีกลุ่มผู้เสียหายได้เดินทางเข้าร้องทุกข์สืบนครบาล ดำเนินคดีกับดีเจชายรายหนึ่ง หลังตกเป็นผู้ถูกกระทำการคุกคามทางเพศในลักษณะเดียวกันหลายราย ดีเจรายดังกล่าวสัมผัสร่างกายในเชิงคุกคามและมีพฤติกรรมไม่เหมาะสม แต่สามารถหลบหนีเอาตัวรอดมาได้ จึงตัดสินใจรวมตัวกันเข้าแจ้งความ เพื่อเอาผิดตามกฎหมาย และหวังให้เป็นกรณีตัวอย่างไม่ให้เกิดเหตุลักษณะนี้ซ้ำในสังคม
พล.ต.ต.โชติวัฒน์ เปิดเผยว่า ชุดสืบสวนนครบาลและชุดสืบสวนนิมิตรใหม่ร่วมกันจับกุมผู้ต้องหาที่รีสอร์ทแห่งหนึ่ง จ.พระนครศรีอยุธยา ตามหมายจับศาลอาญามีนบุรี 2 หมายจับ ประกอบด้วย ข้อหาข่มขืนกระทำชำเราผู้อื่น โดยผู้อื่นนั้นอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถขัดขืนได้ 1 หมายจับ และข้อหาพยายามข่มขืนกระทำชำเราผู้อื่น โดยผู้อื่นนั้นอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถขัดขืนได้ และกระทำอนาจารแก่บุคคลอายุกว่าสิบห้าปีโดยบุคคลนั้นอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถขัดขืนได้ 1 หมายจับ มีผู้เสียหาย 5 ราย อยู่ในพื้นที่สน.โชคชัย 1 ราย สน.นิมิตรใหม่ 3 ราย และสน.โคกคราม 1 ราย
เบื้องต้นผู้ต้องหาให้การปฏิเสธ แต่มีการโดนเนื้อต้องตัว มันขัดแย้งกับคำให้การผู้เสียหาย เข้าแจ้งความ ซึ่งไม่เป็นไรทางเจ้าหน้าที่ตำรวจทำการสอบปากคำเพิ่มเติม ส่วนการตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับโทรศัพท์มือถือต้องดำเนินการตรวจสอบ หากมีข้อหาอื่นเพิ่มเข้ามาต้องแจ้งข้อหาเพิ่ม อาทิ ความผิดตามพ.ร.บ.คอมฯ เผยแพร่สื่อลามกอนาจารหรือไม่ ลักษณะการหนีเหมือนตั้งตัวไม่ทันแต่มีการเก็บอุปกรณ์ต่างๆ คดีดังกล่าวจึงต้องมีการเอาเจ้าหน้าที่ตำรวจพิสูจน์หลักฐานตรวจสอบวัตถุพยานพวกเครื่องคอมพิวเตอร์ได้ทำการตรวจยึดไว้แล้ว อาจใช้ในการกระทำความผิด
ส่วนข้อมูลพบอะไรบ้างอยู่ระหว่างการตรวจสอบ ผู้ต้องหาไม่มีประวัติในการกระทำผิดกฎหมายมาก่อน ส่วนกรณีที่มีการลบทำลายไฟล์ก็จะดำเนินการกู้เพื่อนำมาประกอบเพื่อตรวจสอบวันเวลาที่เกิดเหตุ 3 คดี แต่ในห้องที่เป็นสปาร์ที่เกิดเหตุ อาจจะไม่มีข้อมูลดังกล่าว เพราะมีแต่การกระทำลามกอนาจาร ส่วนพื้นที่ก่อเหตุคอนโดผู้ต้องหาอยู่ในพื้นที่สน.โชคชัย อยู่ระหว่างขออนุมัติหมายจับเกิดปี 65 และในพื้นที่สน.โคกคราม ทั้งนี้ ฝากถึงผู้เสียหาย หากมีใครถูกกระทำขอให้เข้ามาแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจเพิ่มเติมได้ต่อไป