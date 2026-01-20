รวบแล้ว “ดีเจมือปลาหมึก” คุกคามเหยื่อสาวหลายราย ตร.คุมตัวสอบ

ตำรวจชุดสืบนครบาลนำกำลังบุกจับ “ดีเจมือปลาหมึก” ได้ใน จ.อยุธยาฯ หลังกลุ่มผู้เสียหายหลายรายแจ้งความถูกล่วงละเมิดคุกคาม อยู่ระหว่างคุมตัวสอบสวน
จากกรณีกลุ่มผู้เสียหายเดินทางเข้าแจ้งความร้องทุกข์ต่อ พล.ต.ต.โชติวัฒน์ เหลืองวิลัย ผบก.สส.บช.น.เพื่อให้ดำเนินคดีกับดีเจชายรายหนึ่ง หลังตกเป็นผู้ถูกกระทำการคุกคามทางเพศในลักษณะเดียวกันหลายราย เมื่อวันที่ 19 ม.ค.ที่ผ่านมานั้น
ความคืบหน้าล่าสุดวันนี้ (20 ม.ค.) เจ้าหน้าที่ บก.สส.บช.น.ได้นำกำลังเข้าทำการจับกุม ดีเจชายรายดังกล่าวได้ที่ จ.พระนครศรีอยุธยา โดยอยู่ระหว่างนำตัวมาทำการสอบสวน หลังถูกกลุ่มผู้เสียหายแจ้งความดำเนินคดี
โดยก่อนหน้านี้ นายสายหยุด เพ็งบุญชู ทนายความของกลุ่มผู้เสียหาย เปิดเผยว่า จากข้อมูลที่ได้รับพบว่า ผู้ก่อเหตุมีพฤติกรรมพยายามล่วงละเมิดทางเพศ รวมถึงเข้าข่ายกักขังหน่วงเหนี่ยวและบังคับข่มขู่ผู้เสียหาย
ซึ่งเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจได้สอบปากคำผู้เสียหายแล้ว และเตรียมลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง เพื่อพิจารณาแจ้งข้อกล่าวหาและดำเนินคดีตามกฎหมาย